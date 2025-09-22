[tenki yohō] lunes 22 de septiembre

Japón dividido en dos climas: norte con aire otoñal, sur aún bajo calor veraniego.

📍Tōkyō | 22 de septiembre

Hoy lunes, Japón amanece bajo la influencia de un sistema de alta presión móvil, que trae consigo cielos despejados en buena parte del archipiélago.

Sin embargo, la jornada no será uniforme: habrá contrastes marcados entre la frescura de la mañana y el calor del día, así como entre el norte otoñal y el sur aún veraniego.

🌄 Mañana fresca, día cálido

En gran parte del país, el amanecer sorprendió con temperaturas 5°C más bajas que ayer, llegando en algunos lugares a descender casi 10°C. Incluso en áreas urbanas como Tokio y Nagoya, el aire fresco obligó a sacar camisas de manga larga o chaquetas ligeras durante el trayecto al trabajo.

Pero no se confíen: hacia el mediodía los termómetros se dispararán. En Tokio (27°C), Osaka (31°C) y Nagoya (30°C) se rozará el calor veraniego, lo que significa que hoy la clave será vestirse por capas y poder ajustarse según la hora del día.

🌏 Panorama regional

Hokkaidō・Tohoku

Amanecer frío: Sapporo 11°C, Kushiro 10°C. En zonas interiores, incluso menos de 5°C. El día repuntará hasta los 22°C. Podrían caer chubascos breves en la costa del mar del Japón, pero el sol dominará por la tarde. Ropa abrigada en la mañana y capas ligeras después.

Kantō・Tokio

Cielo mayormente despejado con intervalos nubosos. Tokio 27/18°C. La diferencia entre la mañana y el día es marcada: recomendable salir con manga larga ligera y poder quedarse en camiseta al mediodía.

Chūbu・Hokuriku

Kanazawa 27/18°C, Niigata 26/17°C. Algunas nubes matutinas, pero el sol brillará con fuerza durante el día. El contraste entre las noches frescas y el día soleado recuerda que el otoño se aproxima.

Kinki (Osaka・Kyoto・Kobe)

Osaka 31/21°C. Mañana fresca, tarde calurosa. Posibilidad de chubascos aislados en el sur por la tarde. Atención si planea actividades al aire libre.

Chūgoku・Shikoku

Hiroshima 30/20°C, Kōchi 31/22°C. El sol será protagonista, aunque no se descarta alguna nube pasajera. Buen día para paseos, pero hidrátese bien.

Kyūshū

Fukuoka 31/22°C, Kagoshima 31/25°C. El día inicia soleado, pero hacia la tarde aumentará la probabilidad de lluvias dispersas. No olvide un paraguas compacto.

Okinawa

Naha 34/27°C. El verano sigue firme. La influencia del tifón n.º18 arrastra aire húmedo, con riesgo de aguaceros fuertes y tormentas eléctricas, sobre todo en las islas Yaeyama. Además, se esperan oleajes con mar de fondo, por lo que se recomienda precaución en playas y actividades marítimas.

👕 Recomendaciones de vestimenta

Hokkaidō・Tohoku: chaqueta ligera por la mañana, ropa fresca por la tarde.

Kantō・Tokai・Kinki: manga larga ligera + capas fáciles de quitar.

Chūgoku・Shikoku・Kyūshū: atuendo veraniego con paraguas a mano.

Okinawa: ropa de verano, pero estar atentos a lluvias repentinas.

📌 Contexto

Hoy Japón vive la transición entre estaciones: mientras el norte respira el aire otoñal, el centro y sur aún se sienten bajo el sol del verano. Esta oscilación térmica desafía a los viajeros y oficinistas que deben pensar bien su atuendo: un mismo día puede exigir abrigo en la mañana y manga corta al mediodía.

La naturaleza también refleja este cambio: en el norte, los bosques comienzan a mostrar tonos rojizos; en Okinawa, las playas todavía vibran con el calor sofocante. Japón, en un mismo mapa, nos muestra sus dos caras del clima.

📍 Conclusión:

El lunes 22 será mayormente soleado pero contrastante. Atención a las lluvias aisladas en Kyūshū y Okinawa, y a los cambios bruscos de temperatura entre la mañana y el mediodía en el resto del país. Hoy, más que nunca, la frase es clara: “vestirse en capas”.

