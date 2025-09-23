[tenki yohō] martes 23 de septiembre

Equinoccio de otoño: la naturaleza acompaña la jornada con contrastes entre lluvia, sol y brisa otoñal.

📍Tōkyō | 23 de septiembre

Hoy Japón amanece bajo un cielo diverso y contrastante, marcado por el equinoccio de otoño.

Es un día simbólico que conecta la naturaleza con la tradición, y también nos recuerda lo impredecible del clima en este archipiélago.

🌧️ Oeste de Japón – Lluvias intensas en el Pacífico

En Kyūshū y Shikoku, el aire húmedo que sopla desde el sureste trae nubes densas y lluvias frecuentes.

Fukuoka: 31℃ / 23℃, probabilidad de lluvia 80%. Aunque hay momentos de sol, se esperan chaparrones intensos.

Kōchi: 27℃ / 22℃, lluvia también con 80% de probabilidad, incluso con episodios fuertes y repentinos.

Hiroshima: 26℃ / 21℃, inestable, con paraguas imprescindible.

El ambiente será pesado y húmedo, esa sensación “muggy” que incomoda incluso sin sol directo.

🌀 Okinawa – La huella del tifón 18

En el archipiélago de Okinawa, aún se sienten los coletazos del tifón.

Naha: 34℃ / 28℃, calor sofocante con intervalos soleados.

Aunque luce el sol, el cielo guarda sorpresas: nubes pasajeras y lluvias repentinas. En las islas más al sur, las ráfagas y el oleaje siguen siendo un riesgo para la navegación.

🌤️ Este de Japón – Entre nubes y claros

El Kantō y el Tōkai disfrutan de una jornada más tranquila, con intervalos de sol.

Tokio: 27℃ / 18℃, cielo con nubes dispersas, pero ambiente agradable.

Nagoya: 28℃ / 21℃, estable con un 30% de posibilidad de lluvia.

Osaka: 29℃ / 23℃, clima variable, nubes y ratos de sol, sin grandes sobresaltos.

Aquí no habrá calor extremo, y el día invita a salir con una chaqueta ligera.

🍂 Norte de Japón – Otoño en su esplendor

El Tohoku y Hokkaidō se encuentran bajo la influencia de un centro de alta presión. El resultado: un clima sereno, fresco y muy otoñal.

Sapporo: 23℃ / 12℃, fresco y despejado en gran parte.

Sendai: 23℃ / 16℃, agradable y estable.

Kushiro: 22℃ / 9℃, aire limpio y temperaturas que anuncian el verdadero otoño.

Es un día perfecto para caminatas y contemplar el inicio del cambio en la vegetación.

📌 Contexto humano y cultural

El equinoccio de otoño (秋分の日) no solo divide el día y la noche en partes casi iguales, también invita a las familias japonesas a visitar cementerios y templos, recordando a sus antepasados. Hoy, el clima acompaña esas tradiciones: lluvia que purifica en el oeste, calma otoñal en el norte y claros en el este que permiten disfrutar del aire fresco.

👉 En resumen:

Oeste y sur: paraguas en mano, riesgo de lluvias fuertes.

Centro y este: más estable, cielos variables y temperaturas moderadas.

Norte: pleno sabor a otoño, fresco y despejado.

Okinawa: calor sofocante, pero con lluvias pasajeras por la estela del tifón.

