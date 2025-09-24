[tenki yohō] miércoles 24 de septiembre

Contraste climático marcado: mitad norte disfruta del otoño, mientras el oeste y sur enfrentan humedad, lluvias y calor sofocante.

📍Tōkyō | 24 de septiembre

Hoy Japón amanece dividido en dos escenarios climáticos muy distintos: un norte y este bajo cielos despejados y secos, frente a un oeste y sur cargados de humedad, nubes y lluvias intermitentes.

🗾 Norte y Este: aire seco y cielos despejados

Hokkaidō y Tōhoku (Sapporo, Sendai): el aire fresco y limpio del otoño se hace notar. Sapporo: 23 °C / 12 °C, con algunas nubes pasajeras y probabilidad de lloviznas nocturnas (30%). Sendai: 23 °C / 16 °C, mayormente soleado (20%).

Hokuriku y Kantō (Kanazawa, Tokio, Niigata): predominan los cielos despejados. Tokio: 27 °C / 18 °C, agradable, con aire seco y luminoso. Niigata: 29 °C / 18 °C, uno de los puntos más cálidos de la región. Kanazawa: 30 °C / 19 °C, sol con algunas nubes (20%).

Nagoya: alcanza 30 °C, sensación veraniega pese al ambiente otoñal.

👉 En esta mitad del país, la jornada invita a pasear y realizar actividades al aire libre sin mayores sobresaltos.

☁️ Oeste y Suroeste: humedad, lluvias y tormentas

Kinki (Osaka, Kioto): cielos cargados, con lluvias dispersas sobre todo en la mañana. Osaka: 31 °C / 24 °C, bochornoso pese a la nubosidad (30%).

Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi): alternancia de nubes y lluvias. Hiroshima: 30 °C / 22 °C (40%). Kōchi: 28 °C / 23 °C, con riesgo de aguaceros intensos al mediodía.

Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima): la zona más inestable. Fukuoka: 33 °C / 25 °C, alta humedad, lluvias frecuentes (60%). Kagoshima: 31 °C / 25 °C, riesgo de tormentas y relámpagos (50%).

Okinawa (Naha): día soleado con calor intenso, 34 °C / 28 °C, aunque no se descartan chubascos breves (40%).

👉 Aquí el clima será más incómodo: bochorno, lluvias intermitentes y riesgo de tormentas, especialmente en Kyūshū y Shikoku.

🌡️ Panorama de temperaturas

Más frescas y agradables: Hokkaidō (Sapporo 23 °C, Kushiro apenas 21 °C).

Soleadas y templadas: Tokio (27 °C), Niigata (29 °C), Nagoya y Kanazawa (30 °C).

Bochornosas: Osaka (31 °C), Hiroshima (30 °C), Fukuoka (33 °C).

Verano eterno: Naha, con 34 °C y humedad sofocante.

⚠️ Contexto y recomendaciones

El contraste climático refleja la transición otoñal en Japón: Norte y Este → aire seco, cielos limpios, clima propicio para excursiones. Oeste y Sur → frente húmedo que deja lluvias, tormentas eléctricas y bochorno.

Precauciones: Paraguas y ropa ligera impermeable en Kyūshū, Shikoku y Chūgoku. Hidratación y pausas frecuentes en Fukuoka y Okinawa, donde el calor es casi tropical. Ropa de capas en el norte, donde las mañanas y noches ya se sienten frías.



📌 En resumen:

Japón vive hoy un “doble rostro climático”: un otoño fresco y soleado desde Hokkaidō hasta Kantō, frente a un oeste húmedo y tormentoso, con Kyūshū y Okinawa bajo la presión del calor y la lluvia.

