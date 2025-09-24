Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 24 de septiembre

PorNoticiasNippon

Sep 24, 2025 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #noticiasdejapón, #NoticiasNippon, #Tenki, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Contraste climático marcado: mitad norte disfruta del otoño, mientras el oeste y sur enfrentan humedad, lluvias y calor sofocante.

 

📍Tōkyō  |  24 de septiembre

Hoy Japón amanece dividido en dos escenarios climáticos muy distintos: un norte y este bajo cielos despejados y secos, frente a un oeste y sur cargados de humedad, nubes y lluvias intermitentes.

 

🗾 Norte y Este: aire seco y cielos despejados

  • Hokkaidō y Tōhoku (Sapporo, Sendai): el aire fresco y limpio del otoño se hace notar.
    • Sapporo: 23 °C / 12 °C, con algunas nubes pasajeras y probabilidad de lloviznas nocturnas (30%).
    • Sendai: 23 °C / 16 °C, mayormente soleado (20%).
  • Hokuriku y Kantō (Kanazawa, Tokio, Niigata): predominan los cielos despejados.
    • Tokio: 27 °C / 18 °C, agradable, con aire seco y luminoso.
    • Niigata: 29 °C / 18 °C, uno de los puntos más cálidos de la región.
    • Kanazawa: 30 °C / 19 °C, sol con algunas nubes (20%).
  • Nagoya: alcanza 30 °C, sensación veraniega pese al ambiente otoñal.

👉 En esta mitad del país, la jornada invita a pasear y realizar actividades al aire libre sin mayores sobresaltos.

 

 

 

☁️ Oeste y Suroeste: humedad, lluvias y tormentas

  • Kinki (Osaka, Kioto): cielos cargados, con lluvias dispersas sobre todo en la mañana.
    • Osaka: 31 °C / 24 °C, bochornoso pese a la nubosidad (30%).
  • Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi): alternancia de nubes y lluvias.
    • Hiroshima: 30 °C / 22 °C (40%).
    • Kōchi: 28 °C / 23 °C, con riesgo de aguaceros intensos al mediodía.
  • Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima): la zona más inestable.
    • Fukuoka: 33 °C / 25 °C, alta humedad, lluvias frecuentes (60%).
    • Kagoshima: 31 °C / 25 °C, riesgo de tormentas y relámpagos (50%).
  • Okinawa (Naha): día soleado con calor intenso, 34 °C / 28 °C, aunque no se descartan chubascos breves (40%).

👉 Aquí el clima será más incómodo: bochorno, lluvias intermitentes y riesgo de tormentas, especialmente en Kyūshū y Shikoku.

 

 

🌡️ Panorama de temperaturas

  • Más frescas y agradables: Hokkaidō (Sapporo 23 °C, Kushiro apenas 21 °C).
  • Soleadas y templadas: Tokio (27 °C), Niigata (29 °C), Nagoya y Kanazawa (30 °C).
  • Bochornosas: Osaka (31 °C), Hiroshima (30 °C), Fukuoka (33 °C).
  • Verano eterno: Naha, con 34 °C y humedad sofocante.

 

⚠️ Contexto y recomendaciones

  • El contraste climático refleja la transición otoñal en Japón:
    • Norte y Este → aire seco, cielos limpios, clima propicio para excursiones.
    • Oeste y Sur → frente húmedo que deja lluvias, tormentas eléctricas y bochorno.
  • Precauciones:
    • Paraguas y ropa ligera impermeable en Kyūshū, Shikoku y Chūgoku.
    • Hidratación y pausas frecuentes en Fukuoka y Okinawa, donde el calor es casi tropical.
    • Ropa de capas en el norte, donde las mañanas y noches ya se sienten frías.

 

📌 En resumen:

Japón vive hoy un “doble rostro climático”: un otoño fresco y soleado desde Hokkaidō hasta Kantō, frente a un oeste húmedo y tormentoso, con Kyūshū y Okinawa bajo la presión del calor y la lluvia.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 23 de septiembre

Sep 23, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 22 de septiembre

Sep 22, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] domingo 21 de septiembre

Sep 21, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 24 de septiembre

2025-09-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] miércoles 24 de septiembre

2025-09-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Brasileños

[gaikokujin] Hikinige en Aichi

2025-09-23 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sōsharunettowāku] extranjeros en escándalo pirotécnico

2025-09-23 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.