[tenki yohō] miércoles 24 de septiembre

Contraste climático marcado: mitad norte disfruta del otoño, mientras el oeste y sur enfrentan humedad, lluvias y calor sofocante.
📍Tōkyō | 24 de septiembre
Hoy Japón amanece dividido en dos escenarios climáticos muy distintos: un norte y este bajo cielos despejados y secos, frente a un oeste y sur cargados de humedad, nubes y lluvias intermitentes.
🗾 Norte y Este: aire seco y cielos despejados
- Hokkaidō y Tōhoku (Sapporo, Sendai): el aire fresco y limpio del otoño se hace notar.
- Sapporo: 23 °C / 12 °C, con algunas nubes pasajeras y probabilidad de lloviznas nocturnas (30%).
- Sendai: 23 °C / 16 °C, mayormente soleado (20%).
- Hokuriku y Kantō (Kanazawa, Tokio, Niigata): predominan los cielos despejados.
- Tokio: 27 °C / 18 °C, agradable, con aire seco y luminoso.
- Niigata: 29 °C / 18 °C, uno de los puntos más cálidos de la región.
- Kanazawa: 30 °C / 19 °C, sol con algunas nubes (20%).
- Nagoya: alcanza 30 °C, sensación veraniega pese al ambiente otoñal.
👉 En esta mitad del país, la jornada invita a pasear y realizar actividades al aire libre sin mayores sobresaltos.
☁️ Oeste y Suroeste: humedad, lluvias y tormentas
- Kinki (Osaka, Kioto): cielos cargados, con lluvias dispersas sobre todo en la mañana.
- Osaka: 31 °C / 24 °C, bochornoso pese a la nubosidad (30%).
- Chūgoku y Shikoku (Hiroshima, Kōchi): alternancia de nubes y lluvias.
- Hiroshima: 30 °C / 22 °C (40%).
- Kōchi: 28 °C / 23 °C, con riesgo de aguaceros intensos al mediodía.
- Kyūshū (Fukuoka, Kagoshima): la zona más inestable.
- Fukuoka: 33 °C / 25 °C, alta humedad, lluvias frecuentes (60%).
- Kagoshima: 31 °C / 25 °C, riesgo de tormentas y relámpagos (50%).
- Okinawa (Naha): día soleado con calor intenso, 34 °C / 28 °C, aunque no se descartan chubascos breves (40%).
👉 Aquí el clima será más incómodo: bochorno, lluvias intermitentes y riesgo de tormentas, especialmente en Kyūshū y Shikoku.
🌡️ Panorama de temperaturas
- Más frescas y agradables: Hokkaidō (Sapporo 23 °C, Kushiro apenas 21 °C).
- Soleadas y templadas: Tokio (27 °C), Niigata (29 °C), Nagoya y Kanazawa (30 °C).
- Bochornosas: Osaka (31 °C), Hiroshima (30 °C), Fukuoka (33 °C).
- Verano eterno: Naha, con 34 °C y humedad sofocante.
⚠️ Contexto y recomendaciones
- El contraste climático refleja la transición otoñal en Japón:
- Norte y Este → aire seco, cielos limpios, clima propicio para excursiones.
- Oeste y Sur → frente húmedo que deja lluvias, tormentas eléctricas y bochorno.
- Precauciones:
- Paraguas y ropa ligera impermeable en Kyūshū, Shikoku y Chūgoku.
- Hidratación y pausas frecuentes en Fukuoka y Okinawa, donde el calor es casi tropical.
- Ropa de capas en el norte, donde las mañanas y noches ya se sienten frías.
📌 En resumen:
Japón vive hoy un “doble rostro climático”: un otoño fresco y soleado desde Hokkaidō hasta Kantō, frente a un oeste húmedo y tormentoso, con Kyūshū y Okinawa bajo la presión del calor y la lluvia.
