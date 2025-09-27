[kinenbi] Josei doraibā no hi

Más que manejar: una revolución silenciosa hacia la igualdad

📍Tōkyō | 27 de septiembre

Un día como hoy en 1917, en plena era Taishō, una joven de 23 años llamada Watanabe Hama (渡辺はま), en Tochigi, se convirtió en la primera mujer japonesa en aprobar un examen de conducción y obtener una licencia oficial de automóvil.

En un país donde el automóvil aún era un lujo y donde el espacio público estaba dominado por los hombres, este hecho marcó un hito de igualdad y modernidad.

🚘 Evolución hasta hoy

Lo que en 1917 fue un gesto revolucionario, hoy es parte del día a día:

Millones de mujeres en Japón poseen licencia de conducir.

No solo manejan vehículos particulares, sino que también trabajan como conductoras de autobuses, taxis y camiones, contribuyendo al transporte público y a la logística.

Esto simboliza la integración plena de la mujer en un ámbito antes cerrado, reflejando cambios sociales más amplios.

⚖️ Luces y sombras

Aunque la conducción femenina es ya normalidad, los estudios revelan matices:

Según datos de aseguradoras, las mujeres en Japón tienen el doble de probabilidad de verse involucradas en accidentes por alcance trasero.

Investigaciones sugieren que factores como la coordinación motora y la percepción espacial pueden influir en que muchas mujeres encuentren más difícil estacionar con precisión.

👉 Sin embargo, los especialistas subrayan que la seguridad vial no depende del género, sino de la responsabilidad al volante, la formación y el respeto a las normas.

🌍 Contextualización social

En un Japón con una población envejecida, cada vez más mujeres —incluidas muchas de edad avanzada— siguen manejando como parte de su autonomía. El debate actual no es solo sobre género, sino también sobre cómo garantizar la seguridad vial en una sociedad donde hay más conductores mayores de 70 años.

El “Día de la Mujer Conductora” (女性ドライバーの日) es entonces más que una efeméride:

Es un recordatorio de cómo una pionera abrió camino en tiempos difíciles.

Una invitación a reflexionar sobre la igualdad, los estereotipos de género y la importancia de conducir con prudencia, sin importar quién esté frente al volante.

📌 En resumen:

El 27 de septiembre celebra a Watanabe Hama y a todas las mujeres que, al tomar un volante, tomaron también un pedazo de la modernidad japonesa. Hoy el reto no es si las mujeres pueden conducir, sino cómo todos podemos hacerlo con seguridad en un país que enfrenta tanto desafíos de género como de envejecimiento demográfico.



©NoticiasNippon