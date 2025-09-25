[tenki yohō] jueves 25 de septiembre

Japón dividido entre lluvias torrenciales al norte y calor extremo al sur

📍Tōkyō | 25 de septiembre

Hoy Japón vive una jornada marcada por contrastes: mientras en unas regiones domina el sol y el calor bochornoso, en otras la lluvia se intensifica hasta niveles que podrían ser peligrosos.

La presencia de un sistema de baja presión y un frente atmosférico que cruza el archipiélago está desatando inestabilidad de norte a sur.

🟦 Norte de Japón (Hokkaidō y Tōhoku)

Sapporo: 22℃ / 18℃ con 90% de probabilidad de lluvia.

Kushiro: 19℃ / 17℃ con 100% de probabilidad de lluvia.

Sendai: 25℃ / 18℃, sol con lluvias intermitentes (50%).

👉 La zona más golpeada será la costa del mar de Japón, donde se esperan lluvias torrenciales que podrían alcanzar hasta 100 mm en 24 horas. Existe riesgo de desbordes de ríos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos. La sensación será más fresca, pero húmeda e incómoda.

🟩 Región de Hokuriku y Niigata

Kanazawa: 29℃ / 22℃, lluvias intensas (80%).

Niigata: 27℃ / 21℃, lluvias constantes (80%).

👉 La humedad será alta y se esperan chubascos fuertes, acompañados de ráfagas de viento.

🟥 Región de Kanto (incluye Tokio)

Tokio: 28℃ / 19℃, cielo despejado en gran parte del día (10% de lluvia).

👉 Aunque el sol será protagonista, la sensación térmica será bochornosa por la humedad que arrastra el frente. Aunque los valores no suban demasiado respecto a ayer, el riesgo de golpe de calor (熱中症) sigue presente.

🟨 Chūbu y Kansai (Nagoya, Osaka)

Nagoya: 28℃ / 23℃, nubes y lluvias esporádicas (30%).

Osaka: 28℃ / 24℃, también con riesgo de chubascos (30%).

👉 Las mañanas pueden comenzar soleadas, pero hacia el mediodía y la tarde crecerán nubes con lluvias pasajeras.

🟧 Chūgoku, Shikoku y Kyūshū

Hiroshima: 29℃ / 24℃, fuertes lluvias por la mañana, mejorando por la tarde (90%).

Kōchi: 28℃ / 23℃, lluvias abundantes (90%).

Fukuoka: 32℃ / 25℃, casi despejado (10%).

Kagoshima: 31℃ / 25℃, lluvias variables (60%).

👉 En Shikoku y Kyūshū sur ya se han registrado acumulaciones históricas: en Kagoshima (Kimotsuki), en solo 24 horas cayeron 324 mm, casi lo que suele llover en todo septiembre. Aunque el pico de lluvias pasó, la tierra está saturada y el riesgo de deslizamientos sigue siendo alto.

🟫 Okinawa

Naha: 33℃ / 28℃, mayormente soleado con posibilidad de chubascos aislados (40%).

👉 El calor será extremo, con sensación térmica muy elevada debido a la humedad. Aquí se mantiene el riesgo de golpe de calor incluso al caminar bajo el sol.

🔔 Riesgos y recomendaciones

Norte (Hokkaidō y Tōhoku) → riesgo de lluvias torrenciales, deslizamientos y ríos crecidos. Evitar desplazamientos innecesarios.

Oeste y sur (Shikoku, Kyūshū, Kagoshima) → terreno saturado: peligro de derrumbes incluso con lluvias ligeras.

Centro y este (Tokio, Nagoya, Osaka) → sensación de bochorno, atención a golpes de calor.

Okinawa → calor húmedo extremo, hidratación constante y evitar sol directo.

📌 Contexto humano:

Aunque el mapa muestra que en muchas regiones las temperaturas son similares a las de ayer, la sensación corporal será distinta: en el norte será más fresca pero peligrosa por la lluvia, mientras que en el sur y centro el bochorno se vuelve protagonista. Esta mezcla de riesgos —inundaciones al norte y golpes de calor al sur— refleja la complejidad de los otoños en Japón, cuando la transición de estaciones se cruza con fenómenos atmosféricos intensos.

