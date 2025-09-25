Noticias Nippon

[sōsharunettowāku] Disculpa borrada del streamer español

El perdón que no convenció: publica disculpa y la borra tras críticas

 

Tōkyō  |  25 de septiembre

 

El influencer español Kelton D., protagonista del polémico altercado en un tren japonés donde empujó a un adulto mayor, publicó un video de disculpa en Instagram, pero lo borró pocas horas después.

En la grabación reconocía que su actitud “no fue la más correcta” y pedía perdón, aunque matizaba que había actuado “en defensa propia” ante lo que consideraba una provocación.

Pese a ese gesto, la disculpa generó más críticas que apoyo: muchos usuarios lo acusaron de justificarse en lugar de asumir plenamente la falta.

El hecho de publicar y eliminar el video fue interpretado por varios internautas como señal de arrepentimiento parcial y de presión por la ola de rechazo en redes sociales, tanto en Japón como en España y otros países.

La disculpa que no fue

 

La secuencia

Antes de abordar el tren, el extranjero acosó a una japonesa que estaba ligeramente ebria. Compartimos el íntegro del video que transmitió en vivo el español.


👉 El incidente sigue encendiendo el debate sobre el respeto cultural, el turismo problemático y los límites de los “streamings” en espacios públicos japoneses.

 

