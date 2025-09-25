[sōsharunettowāku] Otra mentira de KeltonD

­El caso del streamer español KeltonD vuelve a encender la indignación en Japón.

📍Tōkyō, 25 de septiembre

En su nuevo video, afirma que “tres policías japoneses lo abordaron en el aeropuerto y lo dejaron marcharse porque había sido víctima de una agresión de un japonés ebrio”.

Sin embargo, usuarios de redes sociales han detectado que la fotografía que muestra al final no corresponde a un policía, sino a un guardia de seguridad privada del aeropuerto, fácilmente reconocible por el uniforme distinto al de la Policía Nacional japonesa (警察 keisatsu).

La contradicción ha generado comentarios masivos en #Twitter (X), donde muchos japoneses y extranjeros residentes cuestionan si la historia fue inventada para ganar notoriedad.

🔎 ¿Puede ser cierto lo que dice?

En Japón, la policía aeroportuaria (空港警察署, kūkō keisatsusho) existe, pero suele intervenir solo en incidentes graves: agresiones, disturbios, objetos prohibidos, drogas, falsificación de documentos, etc.

Que un extranjero sea “escoltado” por tres agentes simplemente porque “fue agredido por un ebrio” sin denuncia es muy poco probable.

En la práctica, en esos casos:

El extranjero o cualquier persona debe presentar denuncia formal (被害届, higae todoke).

Si no hay denuncia, la policía no suele intervenir más allá de pedir identificación y verificar que no haya riesgo de alteración del orden.

La policía sí puede actuar de oficio (職権発動, shokken hatsudō) en delitos de persecución pública, como violencia física, vandalismo, drogas o disturbios en instalaciones críticas.

Por lo tanto, la versión difundida por el streamer parece más un intento de dramatizar su salida de Japón que una descripción real del procedimiento.







👮‍♂️ ¿Puede la policía intervenir a un extranjero sin denuncia?

Sí, pero bajo ciertas condiciones:

Control preventivo (職務質問, shokumu shitsumon): La policía puede detener brevemente a cualquier persona (japonesa o extranjera) en lugares públicos si sospecha de un delito o situación irregular. No requiere denuncia previa.

Delitos flagrantes: Si alguien comete un delito evidente (robo, agresión, vandalismo), la policía puede detenerlo sin necesidad de denuncia.

Inmigración y estatus legal: Si surge sospecha de irregularidad en visado, también puede avisarse a la Oficina de Inmigración, que sí actúa de oficio.

📸 ¿Se pueden fotografiar a policías en Japón?

Legalmente: No existe una prohibición absoluta de tomar fotos o selfies con policías en vía pública. De hecho, turistas suelen hacerlo.

Limitaciones: Está prohibido interferir con su trabajo (例: bloquear un operativo, grabar en salas de interrogatorio, fotografiar documentos oficiales).

Consecuencia: Un policía puede pedir que borres la foto si considera que afecta a una investigación o a la privacidad de terceros.

En el caso del video, que KeltonD mostrara una foto con un guardia de seguridad como si fuera policía es un engaño que agrava su mala imagen.

⚖️ Marco legal y sanciones aplicables

Falsedad en redes sociales: No es un delito en sí mismo, salvo que difame a individuos o instituciones (名誉毀損罪 meiyo kison-zai). Alteración del orden en aeropuertos: Bajo la Ley de Aviación Civil (航空法), puede conllevar multas o prohibición de acceso si genera disturbios. Si hubiera agresión real: El agresor japonés ebrio podría ser procesado por 暴行罪 (bōkō-zai, delito de agresión), penado hasta con 2 años de prisión o multa de hasta 300.000 yenes. Si KeltonD mintió en declaraciones oficiales: No se ha confirmado, pero inventar incidentes ante la policía podría ser tratado como 虚偽申告 (falsa denuncia), también sancionable.

📝 Conclusión

La versión de KeltonD carece de credibilidad: no hay pruebas de que tres policías lo hayan escoltado.

Es posible que solo se tratara de un control rutinario o que el streamer exagerara mostrando a un guardia de seguridad como “policía”.

La policía japonesa sí puede actuar de oficio, pero en casos más graves que un altercado verbal con un ebrio.

Fotografiar a policías no es ilegal en sí, pero debe hacerse con respeto y sin obstaculizar su labor.

👉 En redes, este episodio se percibe como otra provocación calculada, reforzando la idea de que su estrategia consiste en buscar fricciones con Japón para generar contenido viral.

