Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Redes sociales

[sōsharunettowāku] protesta por influencer español

PorNoticiasNippon

Sep 24, 2025 ##extranjeros, ##外国人問題, #Gaikokujin, #Hezuna Ryu, #Kelton D, #Nara, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #redes sociales, #tren

Hezuna Ryu exige expulsión: ‘No más extranjeros que dañen nuestro orden”

📍Tōkyō  | 24 de septiembre

En un gesto cargado de simbolismo político y social, el parlamentario de la ciudad de Nara, Hezuna Ryu, acudió personalmente a la Embajada de España en Tokio para entregar un escrito de protesta contra el influencer conocido como Kelton D.

El caso estalló tras la difusión de un video viral donde el creador empuja a un anciano japonés en el interior de un tren, lo que desató una ola de indignación en redes sociales y medios nacionales.

 

“Basta de menospreciar a los japoneses”

Hezuna Ryu, visiblemente molesto, compartió su postura con un mensaje directo en japonés que luego se difundió en redes:

Basta de menospreciar a los japoneses. No podemos permitir que extranjeros maleducados rompan nuestro orden y hieran a nuestra gente. He presentado una queja en la Embajada de España para que sea expulsado cuanto antes”.

 

Indignación pública y presión política

El video, difundido en redes sociales , muestra al influencer empujando a un adulto mayor tras ser reprendido por hacer ruido durante su transmisión en vivo.

Aunque no se reportaron lesiones graves, la escena despertó un fuerte debate: ¿hasta qué punto los creadores extranjeros abusan de la tolerancia japonesa para generar contenido polémico?

La protesta de Hezuna busca trasladar esa indignación al plano diplomático. Su visita a la embajada pretende no solo exigir una respuesta a España, sino también enviar un mensaje a la opinión pública: que los políticos locales no permanecerán pasivos ante conductas que dañan la convivencia.

 

[sōsharunettowāku] extranjero agrede anciano en tren

¿Qué puede pasar ahora?

  • Investigación policial: si la víctima decide denunciar, la policía puede iniciar un proceso por agresión.
  • Migración y expulsión: la Oficina de Inmigración de Japón podría intervenir si se confirman delitos o conductas que alteren el orden público.
  • Acción diplomática: aunque la embajada no puede ordenar expulsiones, puede transmitir la preocupación al gobierno español y colaborar en la comunicación.
  • Plataformas digitales: varias cuentas del influencer ya han sido reportadas y podrían enfrentar suspensión o cierre.

 

Reacciones sociales

En Japón, miles de comentarios en redes reclaman “tolerancia cero” contra los llamados nuisance streamers (配信迷惑系). Muchos japoneses, e incluso algunos residentes extranjeros, ven en este caso un punto de quiebre: la necesidad de combinar hospitalidad con firmeza legal.


©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Redes sociales

[sōsharunettowāku] extranjero acosa japonesa

Sep 24, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sōsharunettowāku] extranjeros en escándalo pirotécnico

Sep 23, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sōsharunettowāku] extranjero agrede anciano en tren

Sep 22, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 25 de septiembre

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] jueves 25 de septiembre

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sōsharunettowāku] protesta por influencer español

2025-09-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sōsharunettowāku] extranjero acosa japonesa

2025-09-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.