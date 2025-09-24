[sōsharunettowāku] protesta por influencer español

Hezuna Ryu exige expulsión: ‘No más extranjeros que dañen nuestro orden”

📍Tōkyō | 24 de septiembre

En un gesto cargado de simbolismo político y social, el parlamentario de la ciudad de Nara, Hezuna Ryu, acudió personalmente a la Embajada de España en Tokio para entregar un escrito de protesta contra el influencer conocido como Kelton D.

El caso estalló tras la difusión de un video viral donde el creador empuja a un anciano japonés en el interior de un tren, lo que desató una ola de indignación en redes sociales y medios nacionales.

“Basta de menospreciar a los japoneses”

Hezuna Ryu, visiblemente molesto, compartió su postura con un mensaje directo en japonés que luego se difundió en redes:

“Basta de menospreciar a los japoneses. No podemos permitir que extranjeros maleducados rompan nuestro orden y hieran a nuestra gente. He presentado una queja en la Embajada de España para que sea expulsado cuanto antes”.

Indignación pública y presión política

El video, difundido en redes sociales , muestra al influencer empujando a un adulto mayor tras ser reprendido por hacer ruido durante su transmisión en vivo.

Aunque no se reportaron lesiones graves, la escena despertó un fuerte debate: ¿hasta qué punto los creadores extranjeros abusan de la tolerancia japonesa para generar contenido polémico?

La protesta de Hezuna busca trasladar esa indignación al plano diplomático. Su visita a la embajada pretende no solo exigir una respuesta a España, sino también enviar un mensaje a la opinión pública: que los políticos locales no permanecerán pasivos ante conductas que dañan la convivencia.

¿Qué puede pasar ahora?

Investigación policial: si la víctima decide denunciar, la policía puede iniciar un proceso por agresión.

Migración y expulsión: la Oficina de Inmigración de Japón podría intervenir si se confirman delitos o conductas que alteren el orden público.

Acción diplomática: aunque la embajada no puede ordenar expulsiones, puede transmitir la preocupación al gobierno español y colaborar en la comunicación.

Plataformas digitales: varias cuentas del influencer ya han sido reportadas y podrían enfrentar suspensión o cierre.

Reacciones sociales

En Japón, miles de comentarios en redes reclaman “tolerancia cero” contra los llamados nuisance streamers (配信迷惑系). Muchos japoneses, e incluso algunos residentes extranjeros, ven en este caso un punto de quiebre: la necesidad de combinar hospitalidad con firmeza legal.



