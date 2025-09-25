Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Destacado Redes sociales

[sōsharunettowāku] Extranjeros irrumpen en Jinja

PorNoticiasNippon

Sep 25, 2025 ##extranjeros, ##外国人問題, #España, #Gaikokujin, #Kelton D, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #redes sociales, #tren

No es turismo, es delito: invasión nocturna a un templo desata furia nacional

 

📍Tōkyō | 25 de septiembre

En una madrugada en Ōwani, Aomori, un grupo de streamers españoles se filmó ingresando sin permiso a un santuario sintoísta.

Entre risas y gritos de “¡vamos a colarnos! (忍び込むぞ) caminaron con zapatos sobre el tatami, revisaron el altar y hasta tocaron objetos rituales y ofrendas.

👉 En el video, se burlan del olor de los peces ofrecidos (“死臭がする”), se ríen de estatuas y de un altar con aspecto de caja fuerte, y gritan frases como “esto es muy viejo” y “vámonos antes de que pase algo malo”.

Estas imágenes se viralizaron en X/TikTok/YouTube, generando un aluvión de indignación.

 

 

🔥 Reacciones en redes

  • Creyentes y vecinos: “¡El santuario no es parque temático, es un lugar sagrado!”.
  • Ciudadanos comunes: “Por unos irresponsables se mancha la imagen de todos los turistas”.
  • Comentarios extremos: “Arresto inmediato y expulsión de Japón”, “Que YouTube cierre su canal”, “Embajada española debe dar explicaciones”.

Muchos recuerdan los problemas de overturismo y temen que otros creadores imiten este patrón para ganar “clics fáciles”.

 

 

⚖️ Marco legal

La conducta podría encuadrar en varias infracciones:

  1. 建造物侵入罪 (art.130 del Código Penal japonés) → Entrada ilegal a un recinto: hasta 3 años de cárcel o multa de 100,000 yenes.
  2. 器物損壊罪 (art.261) → Si dañaron o manipularon bienes del santuario: hasta 3 años de cárcel o multa de 300,000 yenes.
  3. 文化財保護法 (Ley de Protección de Bienes Culturales) → Si el santuario o sus objetos tienen estatus protegido, las sanciones son más severas (multas mayores, incluso cárcel).
  4. 入管法 (Ley de Inmigración y Control de Refugiados) → Conductas delictivas reiteradas pueden derivar en revocación de visado y deportación con prohibición de reingreso.

 

📜 Antecedentes del grupo

No es la primera vez:

  • 🎇 Bengalas en un karaoke.

[sōsharunettowāku] extranjeros en escándalo pirotécnico

  • 🚆 Provocaciones a un anciano en un tren.

[sōsharunettowāku] extranjero agrede anciano en tren

  • 🙍‍♀️ Acoso a una joven en una estación.

[sōsharunettowāku] extranjero acosa japonesa

Este historial muestra un patrón: buscar el escándalo como estrategia de contenido.

 

🌍 Contexto

Este incidente se conecta con dos debates de fondo en Japón:

  • Sobre turismo y respeto cultural → Muchos japoneses sienten que la avalancha de visitantes erosiona la tranquilidad de barrios y templos.
  • Imagen de los extranjeros residentes → Conductas extremas afectan la confianza hacia toda la comunidad internacional, dificultando la convivencia diaria.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Destacado Redes sociales

[sōsharunettowāku] Otra mentira de KeltonD

Sep 25, 2025 NoticiasNippon
Destacado Redes sociales

[sōsharunettowāku] Disculpa borrada del streamer español

Sep 25, 2025 NoticiasNippon
Redes sociales

[sōsharunettowāku] protesta por influencer español

Sep 24, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] Viernes 26 de septiembre

2025-09-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Destacado Redes sociales

[sōsharunettowāku] Extranjeros irrumpen en Jinja

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Precios

[kakaku chōsei] Calbee anuncia nuevo ajuste

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[shinyō shittsui kōi] Escándalo en Maebashi

2025-09-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.