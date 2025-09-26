[tenki yohō] Viernes 26 de septiembre

De Kantō a Kyūshū, riesgo “peligroso” de golpe de calor pese a ser otoño

📍Tōkyō | 26 de septiembre

Hoy viernes, Japón vive un contraste climático muy marcado: mientras buena parte del país regresa a un ambiente veraniego con calor sofocante, en el norte se prevén fenómenos atmosféricos inestables.

☀️ Regreso del calor veraniego en el centro y sur

En Tokio la temperatura alcanzará los 32℃, volviendo a superar la barrera del “manatsu-bi” (真夏日, día con más de 30℃) por primera vez en 5 días.

Nagoya marcará 34℃, una de las más altas del país, mientras que Osaka y Hiroshima rondarán los 30–31℃.

En Kyushu y Shikoku (Fukuoka, Kagoshima, Kōchi) el calor también será intenso, aunque con riesgo de chubascos o tormentas aisladas.

En Okinawa (Naha) se espera un sofocante 34℃/28℃, con humedad elevada y riesgo de calor extremo.

🔴 Nivel de alerta por golpe de calor:

Desde Kantō hasta Kyushu los niveles son de Genjū keikai (厳重警戒, alerta estricta) o incluso Kiken (危険, peligroso).

La recomendación es hidratarse constantemente, consumir sales minerales si se suda mucho y usar aire acondicionado dentro de casa.

🌧️ Inestabilidad en el norte (Hokkaidō y Tōhoku)

En Sapporo y Kushiro, aunque las máximas rondan los 24℃, la presencia de aire frío en altura vuelve la atmósfera inestable.

Existe riesgo de lluvias repentinas, rayos, granizo e incluso ráfagas fuertes.

En Sendai y zonas del interior de Tōhoku, el día será soleado y caluroso (29℃–30℃), pero con posibilidad de lluvias dispersas en la mañana o la noche.

🌊 Riesgo de lluvias intensas en zonas específicas

Hokuriku (Kanazawa, Niigata): hasta la mañana pueden darse lluvias fuertes con riesgo de inundaciones en tierras bajas y desbordamiento de ríos.

Tokio y alrededores: cielos despejados durante el día, pero lluvia nocturna con probabilidad de hasta 70%. Se recomienda llevar paraguas plegable si se regresa tarde.

Kansai, Chūgoku y Shikoku: lluvias matinales en algunas zonas, despejando hacia la tarde.

📌 Contexto

Aunque estamos a finales de septiembre y muchos ya pensaban en el otoño japonés (Aki, 秋), el país se enfrenta hoy a un resurgimiento del verano. Este contraste climático es típico del cambio de estación: días con aire fresco en el norte y, al mismo tiempo, calor sofocante en el centro y sur.

En las calles, se siente la incomodidad: estudiantes de secundaria vuelven a sudar en uniforme, oficinistas retoman los abanicos de mano y los vendedores de konbini advierten sobre bebidas isotónicas y salchichas calientes como si fuera pleno agosto.

✅ Consejo práctico para hoy:

En el sur y centro: ropa ligera, botella de agua siempre a mano y descanso a la sombra.

En el norte: no olvidar paraguas y precaución por tormentas repentinas.

En todo Japón: no confiarse por ser “finales de septiembre”; el riesgo de golpes de calor sigue siendo real.

