[sōsharunettowāku] extranjero en Fukushima

YouTuber ucraniano arrestado en Fukushima: el directo que violó la ley japonesa

📍Tōkyō, 26 de septiembre

En un atardecer silencioso de la prefectura de Fukushima, donde aún persiste el recuerdo del desastre nuclear de 2011, las sirenas de la policía rompieron la calma.

Un aviso ciudadano alertó a las autoridades: un famoso YouTuber ucraniano, Kreosan, transmitía en vivo mientras forzaba la entrada a una casa abandonada en la zona de exclusión nuclear de Okuma, un área donde el acceso está prohibido por riesgo de radiación.

Las imágenes eran claras: él y otros dos compatriotas tomaban té dentro de la vivienda y manipulaban objetos que llevaban más de una década en silencio, intactos desde la evacuación forzosa.

La policía los interceptó en flagrancia. Los tres fueron arrestados y trasladados para ser interrogados.

🌍 Contexto

Kreosan no es un desconocido. Su canal, con más de 6,5 millones de suscriptores, es popular por videos de experimentos extremos y exploraciones urbanas en lugares prohibidos.

La búsqueda de impacto digital —ese “más likes, más views”— se topó de frente con la dureza del sistema legal japonés, donde incluso pequeños actos de transgresión se toman muy en serio.

Para los habitantes de Fukushima, aún marcados por la tragedia nuclear, este tipo de intrusiones no es solo un juego de exploradores urbanos: es una falta de respeto a una herida colectiva aún abierta.







⚖️ Marco legal

Delito de entrada ilegal (不法侵入, fuhō shinnyū o 住居侵入罪, jūkyō shinnyū-zai) Art. 130 del Código Penal Japonés.

Pena: hasta 3 años de prisión o multa de hasta 100.000 yenes. Agrava el caso La casa estaba en una zona de exclusión nuclear regulada por la Ley de Medidas Especiales de Desastres.

El ingreso no autorizado puede considerarse una violación de la Ley de Medidas de Desastres y Seguridad Radiológica, lo que añade sanciones administrativas y penales. Para extranjeros Si son condenados, además de cumplir la pena, pueden enfrentar deportación (expulsión del país) bajo la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados.

Incluso si reciben una pena leve o suspendida, el Ministerio de Justicia puede considerar que representan un riesgo para el orden público y revocar su visado.

🚨 Posibles sanciones a los detenidos extranjeros

Escenario leve: multa y deportación inmediata, con prohibición de reingreso a Japón durante 5 años o más.

Escenario medio: condena de prisión suspendida (no ingresan a cárcel si cumplen reglas) + deportación.

Escenario grave: cárcel en Japón (hasta 3 años) y luego deportación, con prohibición de reingreso de 10 años o más.

💬 Reflexión

Este episodio muestra el choque entre la cultura del entretenimiento digital y la seriedad japonesa en materia de ley y respeto social.

Lo que para algunos es una “aventura urbana” o un “video viral”, en Japón se percibe como una violación a la dignidad de una comunidad que aún carga con cicatrices del desastre nuclear.

La lección es clara:

👉 En Japón, el espectáculo nunca justifica la falta de respeto ni la ilegalidad.

👉 Para los extranjeros, cada acción tiene un doble peso: sanción penal + riesgo migratorio.

©️ Noticias Nippon