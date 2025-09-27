[tenki yohō] sábado 27 de septiembre

Día de manga corta y sombrero; paraguas indispensable en el suroeste, chaqueta ligera para la noche

📍Tōkyō | 27 de septiembre

Hoy sábado, Japón amanece bajo la influencia de un amplio sistema de alta presión que se expande desde el Pacífico, permitiendo que en la mayor parte del país se disfrute de cielos despejados y un ambiente agradable.

Sin embargo, el sur de la nación no escapa a la inestabilidad: una frente atmosférico se estaciona sobre Kyūshū, trayendo lluvias y tormentas durante la tarde.

☀️ Norte del país – Hokkaidō y Tōhoku

Sapporo: 25 ℃ / 14 ℃ – jornada soleada, fresca y sin lluvias (0% de probabilidad).

Kushiro: 22 ℃ / 12 ℃ – clima limpio con un leve riesgo de nubes aisladas.

Sendai: 27 ℃ / 18 ℃ – tiempo estable, ideal para actividades al aire libre.

👉 En el norte, el contraste térmico será notorio: mañanas frescas que invitan a una chaqueta ligera, pero tardes templadas que recuerdan la transición al otoño.

🌞 Región de Kantō – Tokyo y alrededores

Tokyo: 29 ℃ / 22 ℃ – mayormente soleado, con algunas nubes pasajeras y posibilidad de chubascos aislados en la tarde (30%).

👉 En la capital, la sensación será de verano tardío: calor moderado durante el día, aunque con un descenso nocturno que refresca y obliga a llevar una prenda ligera.

🌤️ Chūbu y Hokuriku

Nagoya: 32 ℃ / 21 ℃ – mucho sol y ambiente caluroso.

Kanazawa: 28 ℃ / 19 ℃ – tiempo estable con apenas un 10% de riesgo de lluvia.

Niigata: 26 ℃ / 18 ℃ – cielo despejado, ambiente muy agradable.

👉 La región central vivirá un sábado casi veraniego, con temperaturas superiores a la media de septiembre.

🌞 Kansai

Osaka: 31 ℃ / 21 ℃ – jornada soleada, con calor marcado (20%).

👉 Atención: Osaka podría alcanzar hoy su 100.º día de “manatsubi” (真夏日), es decir, una jornada con más de 30 ℃. Un récord que evidencia lo largo y persistente del verano japonés.

⛅ Chūgoku y Shikoku

Hiroshima: 28 ℃ / 22 ℃ – mezcla de sol y nubes, con lluvias esporádicas hacia la tarde (30%).

Kōchi: 30 ℃ / 22 ℃ – nubes variables con riesgo de precipitaciones (40%).

👉 El tiempo mejorará hacia la tarde, pero los paraguas serán recomendables.

🌧️ Kyūshū

Fukuoka: 28 ℃ / 24 ℃ – jornada gris, con lluvias frecuentes y probabilidad alta (70%).

Kagoshima: 32 ℃ / 24 ℃ – calor intenso con chaparrones posibles (40%).

👉 En Kyūshū, la inestabilidad marcará la pauta. Tormentas aisladas podrían sorprender en la tarde, por lo que la precaución es clave.

☀️ Okinawa

Naha: 33 ℃ / 28 ℃ – sol abrasador con riesgo de chubascos cortos (20%).



👉 Un día típico de verano tropical, con calor sofocante que exige hidratación constante y pausas en la sombra.

📌 Contexto humano y recomendaciones

Aunque estamos en la última semana de septiembre, buena parte del país seguirá experimentando un calor propio de agosto.

La marca simbólica de los 100 días de calor extremo en Osaka y Kagoshima subraya lo inusual de esta temporada, que mantiene a la población en alerta frente al golpe de calor (熱中症).

Lo recomendable para este sábado: Sombrero y agua si se camina al aire libre. Paraguas en Kyūshū y zonas del oeste. Prenda ligera para la noche, ya que las temperaturas bajarán tras la puesta de sol.



👉 En resumen: Japón vive un sábado de contrastes —el norte disfruta un aire fresco y soleado, el centro y sur aún sufren un calor veraniego, mientras Kyūshū lidia con lluvias pasajeras.

