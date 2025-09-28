[kinenbi] Pasokon no hi

Un teclado, una pantalla… y la promesa de una nueva era digital

📍Tōkyō, 28 de septiembre

Hoy domingo se celebra el Pasokon no hi – パソコンの日 (Día del Ordenador Personal) en el archipiélago nipón.

En 1979, se presentó la PC-8001, el primer ordenador personal de NEC (Nippon Electric Company).

Este dispositivo marcó un punto crucial en la evolución de la informática en Japón y globalmente, sentando las bases para el auge de los ordenadores personales.

Contexto Histórico

En la década de 1970, los ordenadores eran generalmente grandes, caros y destinados a empresas o instituciones académicas.

El concepto de un «ordenador personal», accesible para el público general, estaba en sus primeras etapas de desarrollo.

Fue en este escenario que NEC lanzó el PC-8001, un ordenador compacto con el propósito de ser utilizado por individuos o pequeñas empresas.

Con unas dimensiones de 430 mm de ancho, 260 mm de profundidad y 80 mm de alto, y un peso de 4 kg, el PC-8001 ofrecía una solución de tamaño manejable para el usuario doméstico. Su precio de 168,000 yenes también era más asequible en comparación con los ordenadores de aquella época.

Innovación Técnica y Diseño

El PC-8001 destacó por integrar el teclado y el cuerpo principal del ordenador en un solo dispositivo, algo poco común en su tiempo.

Esta característica de diseño no solo facilitaba el uso, sino que también lo hacía más accesible a personas sin experiencia previa en computación.

Con su arquitectura de 8 bits y una CPU basada en el procesador NEC µPD780C-1, compatible con el Z80, el PC-8001 era capaz de realizar una variedad de tareas informáticas que hasta entonces habían sido limitadas a dispositivos más grandes.

Impacto en la Cultura y el Mercado



El PC-8001 no solo impulsó el uso de ordenadores personales en Japón, sino que también dio origen a un verdadero «boom» de la computación personal.

En tan solo tres años, se vendieron aproximadamente 250,000 unidades de este modelo, lo que convirtió a la serie PC-8000 en un gran éxito. NEC se posicionó como un líder en el sector tecnológico, y la serie continuó con modelos sucesivos como los PC-8800 y PC-9800, que mantuvieron a la compañía en la vanguardia de la industria de la informática.

Además de su éxito comercial, el PC-8001 fue pionero en la introducción del término «パソコン» (pasokon), una abreviación de «personal computer» en japonés.

Antes de este lanzamiento, los ordenadores en Japón eran comúnmente llamados «マイコン» (maikon), abreviación de «microcomputer». NEC cambió esta terminología y popularizó el uso de «pasokon», estableciendo el término en el léxico japonés.

Expansión Internacional y Ecosistema Tecnológico



El PC-8001 también logró reconocimiento más allá de las fronteras de Japón. Aunque el mercado internacional de ordenadores personales estaba dominado por otras marcas, como Apple y Commodore en Estados Unidos, el PC-8001 encontró nichos de mercado en algunos países extranjeros.

Asimismo, se desarrolló un ecosistema tecnológico alrededor del dispositivo, con una gran cantidad de software y periféricos diseñados específicamente para este modelo, lo que amplió sus capacidades y aplicaciones.

Celebración del «Día del Ordenador Personal»



Aunque NEC no ha especificado una fecha exacta para el lanzamiento del PC-8001, el 28 de septiembre se ha establecido como el «Día del Ordenador Personal» en Japón para conmemorar este avance tecnológico.

La fecha subraya la importancia de los ordenadores personales en la vida cotidiana y su impacto duradero en la sociedad moderna.

Este día es un recordatorio del rol central que desempeñaron los primeros ordenadores personales en la transición hacia una era digital más accesible y conectada, sentando las bases para el desarrollo de la tecnología informática que hoy conocemos.

En síntesis

El término «pasokon» se convirtió en sinónimo de «personal computer» en Japón, dejando un legado cultural y tecnológico.

El 28 de septiembre es el Día de la Computadora Personal en Japón, en memoria del NEC PC-8001, la máquina que no solo desató el boom de las PC, sino que también bautizó a las computadoras como “パソコン” en la cultura japonesa

©NoticiasNippon