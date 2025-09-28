[tenki yohō] domingo 27 de septiembre

📍Tōkyō | 28 de septiembre
Hoy domingo, el clima en Japón nos ofrece un panorama cambiante y lleno de contrastes, que refleja esta transición peculiar entre el final del verano y los primeros respiros del otoño.
🔹 Oeste de Japón: lluvias protagonistas
- Kyūshū y Chūgoku (Fukuoka, Hiroshima, Kagoshima, Kōchi):
Desde el mediodía, los cielos se cubrirán y se esperan lluvias intensas y persistentes, en algunos puntos con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes de viento.
- Fukuoka: 30℃/23℃, probabilidad de lluvia 60%
- Hiroshima: 25℃/20℃, probabilidad de lluvia 80%
- Kagoshima: 31℃/25℃, probabilidad de lluvia 60%
- Kōchi: 27℃/24℃, probabilidad de lluvia 40%
👉 Es una jornada que obliga a paraguas resistente y precaución en carretera.
🔹 Kansai y Tokai: tarde de paraguas abierto
- Osaka y Nagoya:
El frente lluvioso avanzará hacia la tarde y noche, con chaparrones fuertes y riesgo de truenos.
- Osaka: 30℃/20℃, probabilidad de lluvia 60%
- Nagoya: 29℃/22℃, probabilidad de lluvia 60%
👉 Atardecer gris, calles mojadas y calor húmedo que recuerda aún al verano.
🔹 Hokuriku y Niigata: aviso de lluvias severas
- Kanazawa y Niigata:
Al caer la noche, las lluvias se intensificarán. En Hokuriku incluso se anticipa lluvia de nivel de alerta, con riesgo de inundaciones o deslizamientos.
- Kanazawa: 30℃/18℃, probabilidad de lluvia 80%
- Niigata: 27℃/16℃, probabilidad de lluvia 30%
👉 La noche puede volverse peligrosa en zonas montañosas o de ríos.
🔹 Kanto y alrededores: calma antes del frente
- Tokio:
Aunque el día comienza relativamente estable con momentos soleados, durante la noche y madrugada del 29 se esperan lluvias pasajeras y localmente fuertes.
- Tokio: 29℃/20℃, probabilidad de lluvia 50%
👉 Día ideal para actividades diurnas, pero mejor no olvidar el paraguas.
🔹 Tōhoku y Hokkaidō: entre nubes y claros
- Sendai, Sapporo, Kushiro:
Jornada más tranquila, con intervalos soleados, brisa fresca y lluvias poco probables (30%).
- Sendai: 26℃/15℃
- Sapporo: 25℃/14℃
- Kushiro: 22℃/9℃
👉 Se siente ya un otoño más marcado, con mañanas frías que invitan al abrigo ligero.
🔹 Okinawa: calor persistente
- Naha:
A pesar de algunos chubascos (50%), la tónica es sol radiante y calor sofocante.
- Naha: 32℃/27℃
👉 El verano parece no terminar, con sensación bochornosa y humedad alta.
🌍 Contexto y lectura humana
- El frente lluvioso que avanza desde el Mar de Japón será protagonista hasta mañana 29, con riesgo de lluvias fuertes en Hokuriku y Tōhoku.
- Octubre no traerá alivio inmediato: aunque habrá más días despejados, se esperan pasos frecuentes de frentes que dejarán lluvias intermitentes.
- Lo sorprendente es que incluso entrando en octubre, ciudades como Nagoya y Osaka podrían superar los 30℃, prolongando la “segunda temporada de verano”.
💡 Consejos prácticos
- Hoy: paraguas imprescindible en el oeste y centro del país; en el este, mejor llevarlo “por si acaso” al salir de noche.
- Mañana 29: atención a alertas de lluvias fuertes en Hokuriku y Tōhoku.
- En la semana: preparar tanto ropa ligera para los días calurosos como chaquetas para las noches frescas; la amplitud térmica puede sorprender.
- Salud: riesgo doble → golpe de calor en el sur y centro, resfriados en el norte por el contraste de temperaturas.
📌 En resumen: Japón vive un domingo de transición, con un oeste lluvioso, un este expectante y un norte que ya respira otoño. El verano todavía se resiste a marcharse, pero las lluvias recordarán que octubre está a la vuelta de la esquina.
