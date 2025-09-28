Noticias Nippon

[tenki yohō] domingo 27 de septiembre

📍Tōkyō  |  28 de septiembre

Hoy domingo, el clima en Japón nos ofrece un panorama cambiante y lleno de contrastes, que refleja esta transición peculiar entre el final del verano y los primeros respiros del otoño.

 

 

🔹 Oeste de Japón: lluvias protagonistas

  • Kyūshū y Chūgoku (Fukuoka, Hiroshima, Kagoshima, Kōchi):
    Desde el mediodía, los cielos se cubrirán y se esperan lluvias intensas y persistentes, en algunos puntos con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes de viento.

    • Fukuoka: 30℃/23℃, probabilidad de lluvia 60%
    • Hiroshima: 25℃/20℃, probabilidad de lluvia 80%
    • Kagoshima: 31℃/25℃, probabilidad de lluvia 60%
    • Kōchi: 27℃/24℃, probabilidad de lluvia 40%
      👉 Es una jornada que obliga a paraguas resistente y precaución en carretera.

 

🔹 Kansai y Tokai: tarde de paraguas abierto

  • Osaka y Nagoya:
    El frente lluvioso avanzará hacia la tarde y noche, con chaparrones fuertes y riesgo de truenos.

    • Osaka: 30℃/20℃, probabilidad de lluvia 60%
    • Nagoya: 29℃/22℃, probabilidad de lluvia 60%
      👉 Atardecer gris, calles mojadas y calor húmedo que recuerda aún al verano.

 

🔹 Hokuriku y Niigata: aviso de lluvias severas

  • Kanazawa y Niigata:
    Al caer la noche, las lluvias se intensificarán. En Hokuriku incluso se anticipa lluvia de nivel de alerta, con riesgo de inundaciones o deslizamientos.

    • Kanazawa: 30℃/18℃, probabilidad de lluvia 80%
    • Niigata: 27℃/16℃, probabilidad de lluvia 30%
      👉 La noche puede volverse peligrosa en zonas montañosas o de ríos.

 

 

🔹 Kanto y alrededores: calma antes del frente

  • Tokio:
    Aunque el día comienza relativamente estable con momentos soleados, durante la noche y madrugada del 29 se esperan lluvias pasajeras y localmente fuertes.

    • Tokio: 29℃/20℃, probabilidad de lluvia 50%
      👉 Día ideal para actividades diurnas, pero mejor no olvidar el paraguas.

 

🔹 Tōhoku y Hokkaidō: entre nubes y claros

  • Sendai, Sapporo, Kushiro:
    Jornada más tranquila, con intervalos soleados, brisa fresca y lluvias poco probables (30%).

    • Sendai: 26℃/15℃
    • Sapporo: 25℃/14℃
    • Kushiro: 22℃/9℃
      👉 Se siente ya un otoño más marcado, con mañanas frías que invitan al abrigo ligero.

 

 

🔹 Okinawa: calor persistente

  • Naha:
    A pesar de algunos chubascos (50%), la tónica es sol radiante y calor sofocante.

    • Naha: 32℃/27℃
      👉 El verano parece no terminar, con sensación bochornosa y humedad alta.

 

 

🌍 Contexto y lectura humana

  • El frente lluvioso que avanza desde el Mar de Japón será protagonista hasta mañana 29, con riesgo de lluvias fuertes en Hokuriku y Tōhoku.
  • Octubre no traerá alivio inmediato: aunque habrá más días despejados, se esperan pasos frecuentes de frentes que dejarán lluvias intermitentes.
  • Lo sorprendente es que incluso entrando en octubre, ciudades como Nagoya y Osaka podrían superar los 30℃, prolongando la “segunda temporada de verano”.

 

 

💡 Consejos prácticos

  • Hoy: paraguas imprescindible en el oeste y centro del país; en el este, mejor llevarlo “por si acaso” al salir de noche.
  • Mañana 29: atención a alertas de lluvias fuertes en Hokuriku y Tōhoku.
  • En la semana: preparar tanto ropa ligera para los días calurosos como chaquetas para las noches frescas; la amplitud térmica puede sorprender.
  • Salud: riesgo doble → golpe de calor en el sur y centro, resfriados en el norte por el contraste de temperaturas.

📌 En resumen: Japón vive un domingo de transición, con un oeste lluvioso, un este expectante y un norte que ya respira otoño. El verano todavía se resiste a marcharse, pero las lluvias recordarán que octubre está a la vuelta de la esquina.

 

©️Noticias Nippon

 

 

