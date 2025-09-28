[tenki yohō] domingo 27 de septiembre

📍Tōkyō | 28 de septiembre

Hoy domingo, el clima en Japón nos ofrece un panorama cambiante y lleno de contrastes, que refleja esta transición peculiar entre el final del verano y los primeros respiros del otoño.

🔹 Oeste de Japón: lluvias protagonistas

Kyūshū y Chūgoku (Fukuoka, Hiroshima, Kagoshima, Kōchi):

Desde el mediodía, los cielos se cubrirán y se esperan lluvias intensas y persistentes, en algunos puntos con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes de viento. Fukuoka: 30℃/23℃, probabilidad de lluvia 60% Hiroshima: 25℃/20℃, probabilidad de lluvia 80% Kagoshima: 31℃/25℃, probabilidad de lluvia 60% Kōchi: 27℃/24℃, probabilidad de lluvia 40%

👉 Es una jornada que obliga a paraguas resistente y precaución en carretera.

Desde el mediodía, los cielos se cubrirán y se esperan lluvias intensas y persistentes, en algunos puntos con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas fuertes de viento.

🔹 Kansai y Tokai: tarde de paraguas abierto

Osaka y Nagoya:

El frente lluvioso avanzará hacia la tarde y noche, con chaparrones fuertes y riesgo de truenos. Osaka: 30℃/20℃, probabilidad de lluvia 60% Nagoya: 29℃/22℃, probabilidad de lluvia 60%

👉 Atardecer gris, calles mojadas y calor húmedo que recuerda aún al verano.

El frente lluvioso avanzará hacia la tarde y noche, con chaparrones fuertes y riesgo de truenos.

🔹 Hokuriku y Niigata: aviso de lluvias severas

Kanazawa y Niigata:

Al caer la noche, las lluvias se intensificarán. En Hokuriku incluso se anticipa lluvia de nivel de alerta, con riesgo de inundaciones o deslizamientos. Kanazawa: 30℃/18℃, probabilidad de lluvia 80% Niigata: 27℃/16℃, probabilidad de lluvia 30%

👉 La noche puede volverse peligrosa en zonas montañosas o de ríos.

Al caer la noche, las lluvias se intensificarán. En Hokuriku incluso se anticipa lluvia de nivel de alerta, con riesgo de inundaciones o deslizamientos.

🔹 Kanto y alrededores: calma antes del frente

Tokio:

Aunque el día comienza relativamente estable con momentos soleados, durante la noche y madrugada del 29 se esperan lluvias pasajeras y localmente fuertes. Tokio: 29℃/20℃, probabilidad de lluvia 50%

👉 Día ideal para actividades diurnas, pero mejor no olvidar el paraguas.

Aunque el día comienza relativamente estable con momentos soleados, durante la noche y madrugada del 29 se esperan lluvias pasajeras y localmente fuertes.

🔹 Tōhoku y Hokkaidō: entre nubes y claros

Sendai, Sapporo, Kushiro:

Jornada más tranquila, con intervalos soleados, brisa fresca y lluvias poco probables (30%). Sendai: 26℃/15℃ Sapporo: 25℃/14℃ Kushiro: 22℃/9℃

👉 Se siente ya un otoño más marcado, con mañanas frías que invitan al abrigo ligero.

Jornada más tranquila, con intervalos soleados, brisa fresca y lluvias poco probables (30%).

🔹 Okinawa: calor persistente

Naha:

A pesar de algunos chubascos (50%), la tónica es sol radiante y calor sofocante. Naha: 32℃/27℃

👉 El verano parece no terminar, con sensación bochornosa y humedad alta.

A pesar de algunos chubascos (50%), la tónica es sol radiante y calor sofocante.

🌍 Contexto y lectura humana

El frente lluvioso que avanza desde el Mar de Japón será protagonista hasta mañana 29, con riesgo de lluvias fuertes en Hokuriku y Tōhoku.

Octubre no traerá alivio inmediato: aunque habrá más días despejados, se esperan pasos frecuentes de frentes que dejarán lluvias intermitentes.

Lo sorprendente es que incluso entrando en octubre, ciudades como Nagoya y Osaka podrían superar los 30℃, prolongando la “segunda temporada de verano”.

💡 Consejos prácticos

Hoy: paraguas imprescindible en el oeste y centro del país; en el este, mejor llevarlo “por si acaso” al salir de noche.

Mañana 29: atención a alertas de lluvias fuertes en Hokuriku y Tōhoku.

En la semana: preparar tanto ropa ligera para los días calurosos como chaquetas para las noches frescas; la amplitud térmica puede sorprender.

Salud: riesgo doble → golpe de calor en el sur y centro, resfriados en el norte por el contraste de temperaturas.

📌 En resumen: Japón vive un domingo de transición, con un oeste lluvioso, un este expectante y un norte que ya respira otoño. El verano todavía se resiste a marcharse, pero las lluvias recordarán que octubre está a la vuelta de la esquina.

©️Noticias Nippon