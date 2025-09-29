[kinenbi] Kurīningu no hi

De los kimonos al traje de oficina: la limpieza profesional, parte de la vida urbana.

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Hoy lunes se conmemora en Japón el “Día del Cleaning (クリーニングの日)”, instaurado en 1982 (Shōwa 57) por la Federación Nacional de Asociaciones de Limpieza y Sanidad (全ク連).

El motivo es un clásico juego de palabras japonés: “ku-ク(9) rīni – リーニ(2) ngu-ング(9)” = 9月29日.

El objetivo era doble:

Impulsar el uso del servicio de tintorerías y lavanderías en una época en la que los hogares comenzaban a experimentar más opciones de lavado gracias a la llegada masiva de lavadoras y la expansión de las coin laundries (コインランドリー). Motivar a los propios profesionales del sector a perfeccionar sus técnicas, mejorar la higiene pública y adaptarse a nuevas exigencias sociales.

Además, la fecha coincide con la temporada de cambio de armario (衣替え, koromogae), cuando la gente guarda la ropa de verano y comienza a preparar la de otoño e invierno. Por eso, cada año las asociaciones de tintorerías lanzan campañas y descuentos especiales para atraer clientes.

👔 ¿Qué significa “cleaning” en Japón?

En Japón, el término クリーニング (cleaning) se usa en un sentido más restringido que en inglés:

En sentido amplio : cualquier tipo de limpieza (hogares, edificios, etc.).

En sentido específico: lavanderías y tintorerías, sobre todo el servicio de ドライクリーニング (dry cleaning), que se basa en solventes químicos en lugar de agua para limpiar ropa delicada.

Este método nació en el siglo XIX cuando el francés Jean-Baptiste Jolly descubrió accidentalmente que el aceite de lámpara podía eliminar manchas de un mantel.

En Japón, fue la empresa pionera Hakuyōsha (白洋舎) la que introdujo el servicio de limpieza en seco en 1907 (Meiji 40), marcando el inicio de una industria que hoy está profundamente integrada en la vida urbana.

🌏 Contexto social y cultural

El Día del Cleaning no es solo una campaña comercial: refleja la importancia del higiene en la sociedad japonesa, donde la pulcritud se asocia con respeto social, salud y buena imagen.

En un país donde las casas suelen tener espacios reducidos y poca ventilación, las lavanderías profesionales se volvieron clave para:

Conservar trajes de oficina impecables.

Mantener en buen estado los kimonos y prendas tradicionales.

Apoyar la vida de familias ocupadas y de estudiantes solteros en grandes ciudades.

Hoy, aunque muchos hogares cuentan con lavadoras avanzadas, los servicios de limpieza siguen siendo valorados para prendas de uso formal o especial. Además, las tintorerías se han adaptado incorporando:

Servicios exprés para entregar ropa el mismo día.

Aplicaciones móviles para pedidos y recogidas a domicilio.

Iniciativas ecológicas, como solventes menos contaminantes y reducción de plásticos en el empaquetado.

👉 En resumen: el 29 de septiembre en Japón no es solo una fecha curiosa con juego de palabras, sino un recordatorio de cómo la industria del cleaning evolucionó para responder a los cambios de la sociedad, combinando tradición, modernidad y un fuerte sentido de higiene pública.

