[tenki yohō] lunes 29 de septiembre

Contrastes climáticos en un mismo lunes: norte bajo tormentas, centro y sur bajo calor.
📍Tōkyō | 29 de septiembre
Hoy lunes un sistema de baja presión con frente asociado se desplaza sobre el noreste de Japón (東北地方) y avanza hacia el sur de Honshū.
Este movimiento provoca fuertes lluvias y tormentas eléctricas en zonas del Tohoku y Hokuriku, especialmente durante la mañana. Las costas experimentan además vientos intensos con lluvia lateral, un escenario incómodo para quienes deban trasladarse temprano.
🌀 Norte de Japón – Hokkaidō y Tōhoku
- Sapporo: 23 ℃ / 16 ℃, mayormente nublado con algo de sol, probabilidad de lluvia baja (20%).
- Kushiro: 22 ℃ / 17 ℃, lluvias intensas con 90% de probabilidad.
- Sendai: 27 ℃ / 20 ℃, intervalos de sol y nubes, pero con riesgo de lluvia (40%).
➡️ Se espera que en Tōhoku el pico de lluvia coincida con la hora punta laboral, por lo que conviene salir con más tiempo y llevar paraguas resistente.
☔ Costa del Mar de Japón y Hokuriku
- Niigata: 25 ℃ / 20 ℃, lluvias intensas (90%).
- Kanazawa: 26 ℃ / 24 ℃, chubascos con 70% de probabilidad.
➡️ Posibles tormentas eléctricas durante la mañana. La combinación de viento fuerte y lluvia obliga a proteger dispositivos y documentos personales.
🌤️ Región de Kantō (Tokio y alrededores)
- Tokio: 32 ℃ / 25 ℃, sol y calor, con poca probabilidad de lluvia (20%).
➡️ Aunque el amanecer puede traer nubes y algunas gotas, el día se despeja rápidamente. Se prevé calor sofocante para la temporada, superando los 32 ℃. Atención a golpes de calor: hidratación frecuente y ropa ligera son clave.
⛅ Regiones del Oeste (Kinki, Chūgoku, Shikoku, Kyūshū)
- Osaka: 28 ℃ / 24 ℃, lluvias muy probables (90%), sobre todo por la mañana.
- Nagoya: 29 ℃ / 25 ℃, chubascos con 60%.
- Hiroshima: 27 ℃ / 23 ℃, nubes con claros, baja probabilidad (30%).
- Fukuoka: 28 ℃ / 25 ℃, lluvia intermitente (60%).
- Kōchi: 31 ℃ / 22 ℃ y Kagoshima: 31 ℃ / 24 ℃, con 60% de lluvias, sobre todo matinales.
➡️ En Kansai y Shikoku, las tormentas de la mañana pueden ser fuertes. Después, algunas zonas tendrán ratos de sol y bochorno.
🌞 Okinawa
- Naha: 32 ℃ / 26 ℃, sol con nubes, 40% de lluvia.
➡️ Ambiente muy veraniego, húmedo y caluroso. Conviene protegerse del sol con gorra o sombrilla.
📌 Contexto humano y consejos prácticos
- Movilidad afectada: En Tōhoku, Hokuriku y Kansai, las lluvias coincidirán con la ida al trabajo o escuela. Los trenes pueden sufrir retrasos por viento o tormentas.
- Salud y seguridad: Mientras el norte lidia con lluvia fuerte, el centro y sur del Pacífico (Tokio–Shizuoka) enfrentan calor extremo para finales de septiembre. Atención especial a adultos mayores y niños por riesgo de golpe de calor (熱中症).
- Vida diaria: Hoy es un día de contrastes: paraguas imprescindible en Niigata o Osaka, pero en Tokio y Okinawa mejor llevar botella de agua fría y abanico.
👉 En resumen: lluvias intensas y tormentas en el norte y oeste, calor extremo en el Pacífico sur y centro. Un lunes con climas divididos que exige estar preparados tanto para la lluvia como para el sol abrasador.
©️Noticias Nippon