[kinenbi] Waguri no hi

Una fecha para conectar pasado, presente y futuro a través del sabor

📍Tōkyō | 30 de septiembre

Cada 30 de septiembre Japón celebra el 「和栗の日」(Waguri no Hi), el Día del Castaño Japonés, una fecha reciente pero con un fuerte valor cultural y gastronómico. Fue instituida en 2024 por la Asociación Japonesa del Waguri, con sede en Ena (Gifu), una región famosa por sus dulces de castaña.

🌰 ¿Por qué el 30 de septiembre?

La elección no es casual:

9 (kuri 栗) = “castaña” en japonés.

3 (san 三) = “las tres partes” (quien cultiva, quien elabora, quien saborea).

0 (wa 輪) = “círculo” o “unión”.

La idea es crear un lazo entre agricultores, artesanos reposteros y consumidores, usando al waguri como puente que conecta generaciones y territorios.

🌱 El valor del waguri japonés

El waguri (和栗), también llamado “kuri japonés”, se distingue de las castañas occidentales por su tamaño grande, su textura harinosa y su sabor suave, no tan dulce. Es más difícil de pelar, pero su aroma recuerda a la tierra húmeda del otoño japonés.

Entre sus variedades, la más famosa es el 丹波栗 (Tanba-guri), cultivado en las montañas de Kyoto, Hyōgo y Osaka, considerado un auténtico tesoro gastronómico.

🍰 De la tierra a la mesa: dulces que cuentan historias

Con la llegada del otoño, cafés y pastelerías en todo Japón lanzan montblancs de waguri, tartas, parfaits, daifuku y el clásico 栗きんとん (kurikinton) de Gifu.

El montblanc con crema de waguri se ha vuelto un emblema de sofisticación: menos empalagoso que su versión francesa, resalta la delicadeza japonesa en el equilibrio de sabores.

En festivales locales, se pueden encontrar incluso waguri manju (bollos rellenos) y helados artesanales con pasta de castaña.

🌍 Contexto cultural e histórico

El waguri no solo es un alimento: es un símbolo de Japón frente al mundo.

Mientras en Europa se popularizan el marron glacé o las castañas asadas en las calles de París y Roma, en Japón la castaña está profundamente ligada a la temporada de cosecha, el Obon y el cambio de estaciones .

En contraste, el kuri chino (天津甘栗) llegó a Japón como snack barato y callejero, mientras que el waguri conserva un aire de exclusividad y tradición.

Incluso existen días relacionados:

9 de septiembre – Kurikinton no Hi (Día del Kurikinton).

Tercer domingo de junio – Montblanc no Hi, en homenaje al pastel estrella del waguri.

