 [nenryō denchi basu]   acuerdo entre Toyota e Isuzu

Japón acelera la movilidad limpia: nuevo proyecto de buses FCV

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Toyota Motor e Isuzu anunciaron un acuerdo estratégico que puede marcar un antes y un después en la movilidad urbana de Japón: la producción conjunta de autobuses de hidrógeno (FCV, Fuel Cell Vehicle).

🌱 El proyecto en detalle

Producción : arrancará en 2026 en la planta de Utsunomiya (Prefectura de Tochigi) , a través de J-Bus , una empresa de capital conjunto entre Isuzu y Hino (grupo Toyota).

Reparto de tareas : Toyota : aporta su sistema de pila de combustible, experiencia que ya probó con el bus “SORA” lanzado en 2018. Isuzu : se encargará del diseño y la carrocería, aprovechando componentes comunes de su bus eléctrico lanzado en 2024 para abaratar costos.



El objetivo es reducir precios y facilitar la transición hacia un transporte público limpio, hoy aún limitado por los altos costos y la falta de estaciones de hidrógeno.

🔍 Contexto: ¿por qué importa?

En un Japón que avanza hacia la descarbonización, el transporte público es clave. Los buses recorren distancias fijas, regresan a cocheras y pueden reabastecerse en lugares concretos, lo que facilita introducir nuevas tecnologías como el hidrógeno.

Pero hay un problema:

🚧 Los buses de hidrógeno siguen siendo muy caros.

⛽ Japón cuenta con pocas estaciones de hidrógeno, lo que dificulta su uso a gran escala.

Toyota e Isuzu buscan resolver esto sumando fuerzas con municipios y operadores. Aunque aún no detallan estrategias de ventas, se espera que ciudades con proyectos de movilidad sostenible (Tokio, Osaka, Nagoya) sean las primeras en probarlos.

🌍 Impacto humano y social

Para la ciudadanía, significa la posibilidad de viajar en buses silenciosos, sin humo ni vibraciones .

Para las ciudades, abre una ventana hacia calles más limpias y menor dependencia de combustibles fósiles.

Para las empresas, representa una apuesta de riesgo: invertir en una tecnología verde cuyo éxito dependerá de infraestructura pública y subsidios gubernamentales.

En palabras simples: si Japón logra extender la red de hidrógeno, estos buses pueden convertirse en símbolo de movilidad del futuro.

🚍 Comunicado oficial

Isuzu Motors Limited (en adelante, “Isuzu”) y Toyota Motor Corporation (en adelante, “Toyota”) han acordado avanzar conjuntamente en el desarrollo de un autobús de línea con pila de combustible de próxima generación (en adelante, “autobús FCV de próxima generación”) con miras a su comercialización. A partir del año fiscal 2026, la producción comenzará en la planta de Utsunomiya (ciudad de Utsunomiya, prefectura de Tochigi) de J-Bus Co., Ltd. (en adelante, “J-Bus”), una empresa conjunta participada al 50 % por Isuzu y Hino Motors, Ltd. (en adelante, “Hino”).

El nuevo autobús FCV de próxima generación se desarrollará sobre la base de la plataforma del autobús eléctrico de batería (BEV) de piso plano completo (diseñado y desarrollado por Isuzu y fabricado por J-Bus), que Isuzu y Hino lanzaron al mercado en el año fiscal 2024. A esta plataforma se le incorporará el sistema de pila de combustible (sistema FC) desarrollado por Toyota. De esta manera, Isuzu y Toyota colaboran para avanzar en la descarbonización de los autobuses de línea, logrando una reducción de costos mediante la estandarización de piezas entre los BEV y los FCV.

Isuzu, orientada a la consecución de la neutralidad de carbono, trabaja en la implementación práctica de nuevas tecnologías que se suman al BEV, ampliando las opciones de autobuses de línea. Toyota, por su parte, posiciona al hidrógeno como fuente de energía clave y promueve su utilización bajo el concepto de “producir, transportar, almacenar y usar”. En este sentido, impulsa diversas iniciativas junto con múltiples socios.

Ambas empresas, en colaboración con las administraciones locales y las partes interesadas, utilizarán como referencia las “Áreas prioritarias para promover la introducción de vehículos comerciales con pila de combustible” seleccionadas por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria en mayo de 2025. Con la expansión del uso de autobuses FCV de próxima generación, contribuirán de manera tangible a la reducción de emisiones de CO₂.

