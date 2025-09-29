[saibā kōgeki]   ciberataque en el grupo Asahi

El brindis en pausa: millones temen quedarse sin Asahi en bares y konbinis

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Asahi Group Holdings —uno de los gigantes japoneses del sector de bebidas, reconocido por su cerveza Asahi Super Dry— anunció que había sufrido un ciberataque de gran escala.

El ataque provocó una falla grave en sus sistemas internos, obligando a la compañía a detener la recepción de pedidos y los procesos de envío de cerveza y otras bebidas.

La firma declaró que no hay aún una fecha clara de recuperación, lo que genera incertidumbre tanto en el mercado como entre los consumidores.

🧑‍💻 El ataque y sus efectos inmediatos

La compañía confirmó que la intrusión informática impactó directamente en los sistemas de gestión logística .

Esto significa que bares, restaurantes y tiendas no pueden recibir nuevas entregas de productos, un golpe particularmente sensible en Japón, donde la cerveza es parte esencial de la vida social y de las reuniones de negocios (nomikai).

Los consumidores podrían ver faltantes en supermercados y konbinis en los próximos días si el problema se prolonga.







Comunicado oficial

Sobre la ocurrencia de fallas en el sistema debido a un ciberataque

29 de septiembre de 2025

Asahi Group Holdings, Ltd. (sede central en Tokio, presidente Atsushi Katsuki) informa que el 29 de septiembre se produjo una falla en el sistema como consecuencia de un ciberataque.

En este momento no se ha confirmado ninguna fuga de información personal ni de datos de clientes hacia el exterior, sin embargo, debido a la falla en el sistema se han detenido las siguientes operaciones:

Operaciones de recepción de pedidos y despacho en las distintas empresas del grupo en Japón

Actividades de los centros de atención telefónica para consultas de clientes

Se están llevando a cabo investigaciones y medidas de recuperación, pero por el momento no hay una estimación sobre cuándo se restablecerán los servicios.

Cabe señalar que, hasta ahora, el alcance de la falla en el sistema se limita al territorio de Japón.

Pedimos disculpas sinceras a nuestros clientes y socios comerciales por los inconvenientes ocasionados.

Asahi Group Holdings, Ltd.





🌐 Contexto y vulnerabilidad

En los últimos años, varias empresas japonesas han sufrido ataques de ransomware y ciberespionaje, reflejo de un patrón global.

Japón, con su fuerte dependencia de sistemas digitales para la distribución, se convierte en un blanco atractivo.

El caso de Asahi ocurre justo cuando el país recibe un flujo masivo de turistas por la Expo Osaka-Kansai 2025, lo que amplifica la visibilidad del incidente.

⚖️ Marco legal

En Japón, los ciberataques están regulados bajo la Ley de Acceso No Autorizado (不正アクセス禁止法, Fusei Akusesu Kinshi Hō) y el Código Penal, que contemplan:

Penas de hasta 3 años de prisión o multas de hasta 1 millón de yenes para quienes accedan ilegalmente a sistemas.

En casos de ransomware con fines económicos, las sanciones pueden llegar a 10 años de cárcel.

La Policía Metropolitana de Tokio y la Agencia de Ciberseguridad de Japón (NISC) suelen intervenir en incidentes de esta magnitud, apoyadas por el CERT nacional.

💬 Dimensión

Para los trabajadores de Asahi, el ataque no solo significa interrupción de operaciones:

Empleados de logística y ventas ven sus rutinas paralizadas.

Clientes pequeños, como bares locales, pueden quedar desabastecidos justo en temporada de otoño , cuando las reuniones sociales aumentan.

Los consumidores perciben que una amenaza invisible en internet puede tener consecuencias muy tangibles: un estante vacío o una mesa sin cerveza.

