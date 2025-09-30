[tenki yohō] martes 30 de septiembre

Japón vive un contraste climático típico de finales de septiembre

📍Tōkyō | 30 de septiembre

Hoy, Japón amanece bajo la influencia de un sistema de altas presiones que se extiende de norte a sur, aunque todavía persisten algunos efectos de aire húmedo y ligeras inestabilidades locales.

El resultado es un día mayoritariamente soleado en gran parte del país, pero con lluvias intermitentes en zonas puntuales, especialmente en el este.

🗾 Norte de Japón – Hokkaidō y Tōhoku

Sapporo (札幌): 24℃ de máxima y 14℃ de mínima, con nubes pasajeras y posibilidad de nieblas densas en la mañana, lo que puede reducir la visibilidad en carreteras.

Kushiro (釧路): 20℃/10℃, cielos despejados y frescos, típico inicio de otoño en la costa pacífica.

Sendai (仙台): 26℃/15℃, jornada mayormente soleada y agradable, con ambiente más cálido de lo normal para la estación.

🌅 Costa del Mar de Japón y Alpes japoneses

Kanazawa (金沢): 27℃/18℃, algunas lluvias al amanecer, pero el sol dominará al avanzar el día.

Niigata (新潟): 26℃/18℃, tendencia similar: lloviznas matinales seguidas de claros de sol.

🌤️ Región de Kantō – Incluyendo Tokio

Tokio (東京): 27℃/23℃, probabilidad de lluvia alta (80%) en la madrugada y noche. Durante el día habrá claros, pero la humedad se sentirá pesada. Aunque refresca 4℃ respecto a ayer, la sensación seguirá siendo veraniega.

☀️ Centro y oeste de Honshū

Nagoya (名古屋): 30℃/19℃, mañana con posibilidad de chubascos, tarde soleada, y nuevas lluvias hacia la noche.

Osaka (大阪): 27℃/20℃, con nubosidad matinal en el norte de Kansai y mejoras hacia la tarde.

Hiroshima (広島): 28℃/18℃, tiempo estable con sol y algunas nubes pasajeras.

🌄 Shikoku y Kyūshū

Kōchi (高知): 29℃/19℃, soleado pero con humedad que aumenta hacia la tarde.

Fukuoka (福岡): 29℃/21℃, jornada cálida con baja probabilidad de lluvia (20%).

Kagoshima (鹿児島): 30℃/21℃, intervalos de sol y nubes, con chubascos dispersos por la tarde-noche.

🌴 Okinawa – Región subtropical

Naha (那覇): 32℃/27℃, pleno ambiente veraniego con sol, aunque podrían desarrollarse nubes cargadas de humedad al mediodía. Atención a posibles tormentas breves.

🔎 Contexto

Este martes será un día engañoso: el sol brillará en muchas zonas, pero la humedad y las lluvias intermitentes pueden sorprender a quienes confíen en un clima estable.

Sensación térmica: de otoño en el norte (Hokkaidō fresco, con mínimas de apenas 10℃ en Kushiro) a verano prolongado en el sur (Naha con máximas de 32℃).

Recomendación práctica: en Tokio, Nagoya y parte de Kyūshū, llevar paraguas es clave. En Hokkaidō, más importante es precaución por la niebla que puede complicar trayectos matinales.

En resumen, Japón vive hoy un contraste climático típico de finales de septiembre: mientras en el norte se siente ya el aliento otoñal, en el sur todavía resisten los últimos coletazos del verano. 🌸🍂



