[kinenbi] megane no hi

Más que un accesorio: las gafas que devuelven claridad a la vida tienen su día

📍Tōkyō | 1 de octubre

Japón celebra el 「メガネの日」(Megane no Hi / Día de las Gafas), una fecha que nació en 1997gracias a la 日本眼鏡関連団体協議会 (Nihon Gankyo Kanren Dantai Kyōgikai, Consejo de Asociaciones Relacionadas con Gafas de Japón) con sede en Nihonbashi, Tokio.

El motivo de elegir esta fecha es ingenioso: el número 1001 se parece a unas gafas vistas de frente —los dos ceros son los lentes y los unos, las patillas.

Más allá de la curiosidad matemática, el día busca agradecer a quienes usan gafas y, sobre todo, promover una comprensión correcta del valor de la visión y del papel de las gafas en la sociedad.

👓 Cultura y celebraciones

Cada año, en torno a esta fecha, se organizan eventos como la elección de los “Japan Eyewear Best Dresser Awards” , que reconocen a celebridades y figuras públicas que lucen con estilo sus gafas.

También se realizan concursos de eslóganes para difundir mensajes sobre el cuidado de la vista y el diseño de gafas.

Durante octubre, se enmarca dentro de la campaña más amplia: 10月1日～10日 : Semana de los Ojos y las Gafas (眼とメガネの旬間). 10月1日～31日 : Mes de la Protección de los Ojos (目の愛護月間 ). Además, el 10 de octubre es el clásico Día de Protección de los Ojos (目の愛護デー) .



📜 Contexto histórico

El vínculo de Japón con las gafas es muy antiguo: se cree que fueron introducidas por el misionero Francisco de Xavier (Francisco Javier) en el siglo XVI, cuando las presentó como obsequio al señor feudal Ōuchi Yoshitaka en la región de Suō (actual prefectura de Yamaguchi).

Desde entonces, las gafas no solo se convirtieron en un artículo de lujo, sino en un símbolo de estatus y sabiduría en el Japón feudal.

Hoy, Japón es uno de los principales productores de gafas del mundo, con regiones icónicas como Sabae (Fukui), famosa por su alta tecnología y artesanía en monturas.

👀 Otros días relacionados con la vista en Japón

1 de enero (1/3) → Día de la Pupila

10 de octubre → Día de Protección de los Ojos.

1 al 10 de octubre → Semana de los Ojos y Gafas.

1 al 31 de octubre → Mes de la Protección de los Ojos.

🌍 Reflexión

Las gafas no son solo un accesorio: son una herramienta que devuelve claridad, confianza y autonomía a millones de personas. En Japón, donde la precisión visual es clave tanto en la educación como en la vida laboral, este día recuerda la importancia de cuidar la salud ocular y de valorar la tecnología y el arte detrás de cada par de gafas.

En un país donde tradición y modernidad conviven, el Día de las Gafas une a consumidores, fabricantes y diseñadores en torno a un objeto cotidiano que también es símbolo de identidad y estilo.



