[tenki yohō] miércoles 1 de octubre

Sur ardiente, norte empapado: Japón vive dos estaciones en un solo día
📍Tōkyō | 1 de octubre
Japón amanece con un panorama climático muy variado, marcado por contrastes entre el sur aún veraniego y un norte y centro del país dominados por la inestabilidad atmosférica.
🔴 El Norte y Este bajo riesgo de tormentas
- Hokkaidō y Tōhoku:
Sapporo amanecerá con lluvia intensa (90% de probabilidad), máxima de 22 ℃. Sendai no se queda atrás: lluvias aseguradas todo el día (100%) y apenas 21 ℃ de máxima, con aire fresco. En la costa del Pacífico la temperatura casi no se moverá a lo largo del día, dando esa sensación de frío húmedo.
Riesgo: caída de granizo, rayos y ráfagas de viento fuerte.
- Hokuriku y Kōshin (Kanazawa, Niigata):
Lluvias intermitentes con posibilidad de intensificación en la tarde. Niigata tendrá 80% de probabilidad de lluvia y Kanazawa 60%, lo que podría derivar en encharcamientos rápidos en áreas urbanas.
- Kantō (Tokio y alrededores):
Desde la madrugada la baja presión frente a Izu trajo lluvias generalizadas. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 100%. La capital apenas llegará a los 22 ℃, con aire fresco y húmedo. El contraste con los días cálidos de septiembre será notorio, invitando a llevar paraguas y una prenda ligera para el frío.
🟠 El Oeste y Suroeste: calor y cielos más claros
- Kinki, Chūgoku y Shikoku (Osaka, Hiroshima, Kōchi):
El sol dominará gran parte del día, aunque Osaka mantiene un 40% de probabilidad de chubascos aislados. Hiroshima y Kōchi disfrutarán de cielos más estables. Las máximas se sitúan en torno a los 28-29 ℃, ambiente cálido para ser octubre.
- Kyūshū:
Fukuoka gozará de tiempo mayormente soleado (30 ℃, 10% de lluvia). En cambio, Kagoshima tendrá un escenario distinto: 90% de lluvia con tormentas matinales, lo que puede complicar la movilidad y aumentar el riesgo de descargas eléctricas.
- Okinawa (Naha):
El calor no cede. Con 32 ℃ de máxima y alta humedad, el ambiente será bochornoso. Aunque el sol predominará, hay un 20% de probabilidad de chubascos breves.
🟡 El Corazón del país: contrastes
- Nagoya (Tokai):
Se espera lluvia hasta el mediodía con un 60% de probabilidad. Después tenderá a mejorar, pero la humedad será alta. La máxima llegará a los 28 ℃, con sensación pesada.
📌 Contexto y Recomendaciones
- Seguridad climática: en Kantō, Tōhoku y Hokuriku se prevén lluvias de tipo torrencial en lapsos cortos. Evitar desplazamientos innecesarios en auto y revisar alertas locales.
- Vestimenta: mientras en Tokio necesitarás paraguas y chaqueta ligera, en Naha o Fukuoka bastará ropa fresca y protección solar.
- Salud: el contraste térmico es fuerte: en el norte no se superan los 22 ℃, pero en el sur se alcanzan 32 ℃. Esto aumenta el riesgo de resfriados y fatiga.
- Impacto social: octubre inicia con un clima que recuerda que el archipiélago es un mosaico: del verano persistente en Okinawa a un ambiente otoñal con tormentas en Tōhoku. Para los extranjeros residentes, este “doble Japón climático” puede sorprender y requiere adaptación diaria en ropa, transporte y planificación.
📊 Resumen por regiones
- Norte (Hokkaidō, Tōhoku): lluvias fuertes, fresco, riesgo de tormentas.
- Centro-Este (Kantō, Hokuriku, Tokai): lluvias persistentes, sensación de frío húmedo.
- Oeste (Kinki, Chūgoku, Shikoku): mayormente soleado, temperaturas cálidas.
- Sur (Kyūshū, Okinawa): contraste: tormentas fuertes en Kagoshima, sol y bochorno en Naha y Fukuoka.
©NoticiasNippon