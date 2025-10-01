[tenki yohō] miércoles 1 de octubre

Sur ardiente, norte empapado: Japón vive dos estaciones en un solo día

📍Tōkyō | 1 de octubre

Japón amanece con un panorama climático muy variado, marcado por contrastes entre el sur aún veraniego y un norte y centro del país dominados por la inestabilidad atmosférica.

🔴 El Norte y Este bajo riesgo de tormentas

Hokkaidō y Tōhoku:

Sapporo amanecerá con lluvia intensa (90% de probabilidad), máxima de 22 ℃. Sendai no se queda atrás: lluvias aseguradas todo el día (100%) y apenas 21 ℃ de máxima, con aire fresco. En la costa del Pacífico la temperatura casi no se moverá a lo largo del día, dando esa sensación de frío húmedo.

Riesgo: caída de granizo, rayos y ráfagas de viento fuerte.

Hokuriku y Kōshin (Kanazawa, Niigata):

Lluvias intermitentes con posibilidad de intensificación en la tarde. Niigata tendrá 80% de probabilidad de lluvia y Kanazawa 60%, lo que podría derivar en encharcamientos rápidos en áreas urbanas.

Kantō (Tokio y alrededores):

Desde la madrugada la baja presión frente a Izu trajo lluvias generalizadas. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 100%. La capital apenas llegará a los 22 ℃, con aire fresco y húmedo. El contraste con los días cálidos de septiembre será notorio, invitando a llevar paraguas y una prenda ligera para el frío.

🟠 El Oeste y Suroeste: calor y cielos más claros

Kinki, Chūgoku y Shikoku (Osaka, Hiroshima, Kōchi):

El sol dominará gran parte del día, aunque Osaka mantiene un 40% de probabilidad de chubascos aislados. Hiroshima y Kōchi disfrutarán de cielos más estables. Las máximas se sitúan en torno a los 28-29 ℃, ambiente cálido para ser octubre.

Kyūshū:

Fukuoka gozará de tiempo mayormente soleado (30 ℃, 10% de lluvia). En cambio, Kagoshima tendrá un escenario distinto: 90% de lluvia con tormentas matinales, lo que puede complicar la movilidad y aumentar el riesgo de descargas eléctricas.

Okinawa (Naha):

El calor no cede. Con 32 ℃ de máxima y alta humedad, el ambiente será bochornoso. Aunque el sol predominará, hay un 20% de probabilidad de chubascos breves.

🟡 El Corazón del país: contrastes

Nagoya (Tokai):

Se espera lluvia hasta el mediodía con un 60% de probabilidad. Después tenderá a mejorar, pero la humedad será alta. La máxima llegará a los 28 ℃, con sensación pesada.

📌 Contexto y Recomendaciones

Seguridad climática: en Kantō, Tōhoku y Hokuriku se prevén lluvias de tipo torrencial en lapsos cortos. Evitar desplazamientos innecesarios en auto y revisar alertas locales. Vestimenta: mientras en Tokio necesitarás paraguas y chaqueta ligera, en Naha o Fukuoka bastará ropa fresca y protección solar. Salud: el contraste térmico es fuerte: en el norte no se superan los 22 ℃, pero en el sur se alcanzan 32 ℃. Esto aumenta el riesgo de resfriados y fatiga. Impacto social: octubre inicia con un clima que recuerda que el archipiélago es un mosaico: del verano persistente en Okinawa a un ambiente otoñal con tormentas en Tōhoku. Para los extranjeros residentes, este “doble Japón climático” puede sorprender y requiere adaptación diaria en ropa, transporte y planificación.

📊 Resumen por regiones

Norte (Hokkaidō, Tōhoku): lluvias fuertes, fresco, riesgo de tormentas.

Centro-Este (Kantō, Hokuriku, Tokai): lluvias persistentes, sensación de frío húmedo.

Oeste (Kinki, Chūgoku, Shikoku): mayormente soleado, temperaturas cálidas.

Sur (Kyūshū, Okinawa): contraste: tormentas fuertes en Kagoshima, sol y bochorno en Naha y Fukuoka.



©NoticiasNippon