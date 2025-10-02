[kinenbi] Tonkotsu ramen no hi

Sabor, historia y agradecimiento: el tonkotsu que reconforta corazones

📍Tōkyō | 2 de octubre

Cada 2 de octubre no es un día cualquiera en Japón. Es la fecha en la que se rinde homenaje a uno de los tesoros culinarios más queridos: el tonkotsu ramen.

Su nombre, grabado en la memoria colectiva, surge de un simple juego de palabras —「とん（10）こつ（2）」— pero su significado va mucho más allá: es la unión de tradición, gratitud y sabor que conecta a generaciones.

🐖 Agradecimiento en cada sorbo

En Kurume (Fukuoka), considerada la cuna de este ramen, cada año se realiza una ceremonia discreta pero cargada de simbolismo: la ofrenda a los cerdos. Detrás de cada caldo espeso y humeante no solo hay técnica culinaria, sino también un acto de gratitud hacia la vida que se transforma en alimento. El tonkotsu ramen no es simplemente un plato, sino una manera de decir “gracias” a la naturaleza y a quienes lo hacen posible.

Su historia se remonta a 1937, cuando en un pequeño puesto callejero llamado Nankin Senryō nació por primera vez este caldo de huesos de cerdo.

A partir de ese momento, el sabor de Kurume comenzó a expandirse por toda la isla de Kyūshū, dando origen a estilos que hoy son célebres:

Hakata ramen (博多ラーメン, Fukuoka): con fideos muy finos y de cocción rápida.

Kumamoto ramen (熊本ラーメン): reconocido por el uso de ajo frito y aceite de ajo, que le aportan un toque más robusto.

🥣 ¿Qué es?

El tonkotsu ramen (豚骨ラーメン) es un tipo de ramen popular por su caldo espeso y cremoso hecho a partir de huesos de cerdo (tonkotsu = hueso de cerdo).

Características principales

Caldo: Se elabora hirviendo huesos de cerdo durante muchas horas (a veces más de 12), lo que libera colágeno, grasa y sabores intensos. El resultado es una sopa blanca, lechosa y muy sabrosa.

Fideos: Suelen ser finos, rectos y firmes, pensados para absorber el sabor del caldo sin volverse blandos.

Toppings clásicos: Cebolleta (ネギ, negi) Chashu (チャーシュー, cerdo estofado en rodajas) Kikurage (キクラゲ, hongo oreja de madera) Nori (海苔, alga seca) A veces huevo marinado (ajitama).



¿Por qué es tan popular?

El tonkotsu ramen no es un plato ligero: es intenso, contundente y muy reconfortante. Esa fuerza de sabor lo ha convertido en uno de los ramen más exportados y reconocidos fuera de Japón. Hoy se encuentra en restaurantes de todo el mundo, representando la esencia de la cocina callejera de Kyūshū.

🥢 Memorias en un cuenco

El tonkotsu ramen no es un lujo sofisticado, sino un abrazo cálido que llega en forma de fideos finos y caldo espeso. Para muchos japoneses, el recuerdo de un primer ramen compartido en familia, o en una noche de invierno después del trabajo, es un pedazo de vida guardado en un cuenco.

El aroma fuerte que llena la calle al acercarse a un puesto.

El sonido de los fideos al ser sorbidos con prisa.

El calor del caldo que reconforta hasta lo más hondo.

Ese conjunto simple pero profundo convierte al tonkotsu en un símbolo de hogar, pertenencia y calidez.

🌏 De Kurume al mundo

Lo que comenzó en un pequeño puesto callejero en 1937 se extendió primero por Kyūshū y luego conquistó el mundo. Hoy, en cualquier rincón del planeta, al probar un tonkotsu ramen, alguien descubre no solo un sabor, sino un pedazo de Japón. Para los expatriados japoneses y los extranjeros que viven en el país, ese cuenco es un puente entre culturas, un recordatorio de que los sabores también son raíces.

✨ El Día del Tonkotsu Ramen no es solo una fecha gastronómica. Es un homenaje a la gratitud, a la memoria compartida y a la magia que puede encerrar algo tan humilde como un caldo de huesos. Porque al final, cada sorbo de tonkotsu ramen nos recuerda que incluso en lo cotidiano, late la historia de un pueblo.

