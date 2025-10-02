[tenki yohō] Jueves 2 de octubre

Octubre engañoso: Japón vive un día de verano en pleno otoño

📍Tōkyō | 2 de octubre

Japón amanece con un escenario climático variado y contrastante: mientras el sur y el centro del país disfrutan de cielos despejados y calor casi veraniego, el norte encara inestabilidad con lluvias, tormentas y un aire otoñal más marcado.

☀️ De Kyūshū a Tōkai: calor que no cede

En regiones como Fukuoka, Hiroshima, Osaka y Nagoya, el día se presenta mayormente soleado, con máximas entre 28℃ y 30℃. Pese a estar en octubre, muchas ciudades alcanzarán el umbral de 真夏日 (manatsu-bi, “día de pleno verano”), es decir, máximas de 30℃ o más.

En Fukuoka y Kagoshima, el termómetro rozará los 30℃, con tardes pesadas y húmedas.

En Osaka y Nagoya, la amplitud térmica será marcada: mañanas frescas cerca de los 18～19℃ y tardes sofocantes que obligan a volver a ropa ligera.

👉 Este contraste exige ropa adaptable: chaquetas por la mañana y mangas cortas para el día. Además, aún hay riesgo de golpe de calor, algo inusual para la temporada.

🌦️ Kanto: del fresco al calor repentino

En Tokio, la madrugada arrancó con apenas 17℃, la mínima más baja de la temporada. Sin embargo, la máxima subirá hasta los 28℃, lo que significa una diferencia de +11℃ en cuestión de horas.

El cielo estará parcialmente nublado, pero el sol dominará buena parte del día.

Se recomienda vestirse en capas: una chaqueta ligera por la mañana y tarde, y manga corta al mediodía.

👉 El regreso del calor podría sorprender a quienes ayer (1 de octubre) vivieron un ambiente más fresco

🌧️ Hokuriku y Niigata: lluvias pasajeras pero intensas

En Kanazawa y Niigata, la mañana comienza con chubascos y tormentas aisladas.

Niigata es la zona más afectada, con 60% de probabilidad de lluvia y máximas de 25℃.

Sin embargo, hacia la tarde, los cielos tenderán a despejarse bajo la influencia de un sistema de alta presión.

⚡ Precaución con relámpagos, ráfagas de viento y posibles inundaciones urbanas en las primeras horas.

🌩️ Tōhoku y Hokkaidō: el otoño se resiste a instalarse

El noreste y norte del país mantendrán la inestabilidad atmosférica.

En Sendai, el termómetro llegará a los 27℃, 6℃ más que ayer: una vuelta repentina al calor.

En Sapporo, la máxima será de 24℃, con riesgo de lluvia (40%).

En Kushiro, más fresco con 20℃, aunque también bajo cielos cambiantes y posibles tormentas.

👉 Aunque el clima es más fresco que en el centro y sur, los residentes deben estar atentos a tormentas eléctricas y ráfagas repentinas.

🌴 Okinawa: sol abrasador y clima cambiante

En Naha, se espera un calor sofocante de 33℃ con mínimas de 26℃.

Aunque predomina el sol, no se descartan chaparrones o tormentas aisladas típicas del clima subtropical.

La humedad será alta, haciendo que la sensación térmica supere ampliamente los 35℃.

👕 Recomendaciones de vestimenta

Tokio, Nagoya, Osaka y Fukuoka: capas ligeras; chaqueta o cárdigan en la mañana, manga corta al mediodía.

Niigata y Kanazawa: paraguas y calzado resistente al agua por la mañana.

Sapporo y Sendai: ropa de entretiempo con posibilidad de impermeable.

Okinawa: ropa veraniega ligera y medidas contra el calor extremo.

📌 Conclusión

El Japón de hoy vive un octubre engañoso: mientras unos sienten ya el respiro otoñal con mañanas frescas, otros siguen atrapados en un verano que se resiste a irse. Este vaivén térmico obliga a estar atentos al cuerpo y a la ropa, porque en un mismo día se puede pasar de chaqueta a abanico.

Además, el riesgo de tormentas eléctricas en el norte y lluvias en la costa del Mar de Japón nos recuerda que el clima de transición no es nunca estable.

👉 En resumen: Japón se viste hoy de contrastes — del calor húmedo de Okinawa al aire fresco de Hokkaidō, pasando por un Tokio que vuelve a sudar en pleno octubre.

