[unten menkyo kirikae] Seguridad vial primero

El residente responsable sí, el turista despreocupado no: Japón endurece su ley de tránsito

📍Tōkyō | 1 de octubre

Desde hoy miércoles, Japón ha puesto en marcha un nuevo y mucho más estricto sistema para los extranjeros que desean cambiar su licencia de conducir extranjera por una japonesa.

Lo que antes era un trámite relativamente sencillo, incluso para turistas de corta estancia, ahora se ha convertido en un proceso con mayores exigencias y filtros legales.

🔑 ¿Qué cambió con la nueva normativa?

Residencia obligatoria: Ahora se exige presentar 住民票 (jūminhyō, certificado de residencia) como condición para el trámite.

Esto significa que los turistas y visitantes temporales ya no podrán acceder al cambio de licencia .

Solo quienes residan formalmente en Japón podrán iniciar el procedimiento. Examen teórico más riguroso: Antes: 10 preguntas ilustradas, de opción binaria (sí/no).

Ahora: 50 preguntas sin ilustraciones .

El nivel de aprobación sube de 70% a 90% .

En otras palabras, no basta con “saber lo básico”: se requiere un conocimiento profundo de las normas japonesas. Prueba práctica más exigente: Se añadieron evaluaciones en paso por cruces peatonales y pasos a nivel ferroviarios .

Se calificará con el mismo rigor que a los solicitantes de una licencia nueva.

📉 Contexto y cifras

En 2024, 68.000 extranjeros cambiaron su licencia a japonesa, más del doble que en 2015.

La mayoría provino de: Vietnam (16.000 casos) China Corea del Sur



El crecimiento acelerado, sumado a accidentes graves protagonizados por conductores con licencia cambiada, encendió las alarmas. Entre los casos más notorios:

Mayo 2025, Saitama (Misato): un hombre chino con licencia cambiada fue arrestado por un atropello con fuga .

Mayo 2025, Mie (Kameyama): un peruano con licencia cambiada fue detenido por conducir en sentido contrario en autopista.

⚖️ Marco legal

Estas reformas surgen de la aplicación estricta de la 改正道路交通法施行規則 (Reglamento de aplicación de la Ley de Tránsito revisada) .

El espíritu de la norma es priorizar la seguridad vial y cerrar vacíos legales que permitían a turistas aprovecharse del sistema.

Sanciones y consecuencias: Si alguien intenta usar documentos falsos para demostrar residencia, puede ser acusado de 偽造公文書等罪 (delito de falsificación de documentos públicos) . Si conduce sin licencia válida, se expone a multa de hasta 300.000 yenes o prisión de hasta 1 año .



🌍 Excepciones internacionales

Algunos países y regiones, considerados con estándares similares a Japón (🇹🇼Taiwán, 🇨🇭Suiza, 🇩🇪Alemania, entre otros 6), mantienen acuerdos: basta con presentar su licencia + traducción oficial.

Los países firmantes de la Convención de Ginebra sobre Tránsito Vial pueden conducir en Japón con un permiso internacional emitido en su nación.

