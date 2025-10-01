Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Convivencia

[gaikokujin] residencia permanente dejará de ser intocable

PorNoticiasNippon

Oct 1, 2025 #Eijū kyoka, #extranjeros, #impuestos, #residencia permanente, #seguridad social, #永住許可

 

Revocarán  la residencia permanente por impago deliberado de impuestos o seguros sociales  

📍 Tōkyō  |  1 de octubre  

En Japón, la residencia permanente (永住許可) es el estatus migratorio más estable que se puede obtener sin ser ciudadano. Se concede, en principio, a personas con más de 10 años de residencia continua, buena conducta y cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. Hasta finales de 2024, había aprox. 918.000 residentes permanentes en el país.

El problema es que, a diferencia de otros visados, este estatus no requiere renovación periódica, lo que ha permitido que en algunos casos, tras obtenerlo, haya personas que dejan de pagar impuestos o cuotas de seguridad social.

Ante este vacío, el Parlamento aprobó en 2023 una reforma a la Ley de Inmigración y Refugiados (入管難民法改正) que entrará en vigor en abril de 2027.

 

⚖️ Marco legal

  • Base legal: Artículos reformados de la Ley de Inmigración y Refugiados (出入国管理及び難民認定法).

  • Entrada en vigor: Abril de 2027.

  • Causales de revocación del estatus de residencia permanente:

    1. Impago deliberado de impuestos (住民税, 所得税, 消費税 cuando aplica) o cuotas de seguridad social (健康保険, 年金, 介護保険).

    2. Incumplimiento de obligaciones de inmigración, como no renovar la tarjeta de residencia.

    3. Condenas penales por delitos como robo o lesiones.

 

🛑 Criterios de aplicación: ¿qué significa “deliberado”?

La Agencia de Inmigración (出入国在留管理庁) precisó que para considerar que hubo intención de no pagar, deben cumplirse dos condiciones:

  1. No existir causa justificada para el impago (ej. enfermedad grave, desastre natural, desempleo).

  2. Reconocimiento de la obligación de pago, pero aún así incumplirla.

👉 Ejemplo: Si una persona pierde su empleo y no puede pagar el seguro nacional de salud durante unos meses, no se le aplicará la sanción.
👉 En cambio, si alguien recibe múltiples notificaciones de cobro y aun así decide ignorarlas, sí entra en la categoría de “deliberado”.

 

📅 Aspectos clave de la aplicación

  • Retroactividad limitada: Aunque la ley entra en vigor en 2027, los impagos previos pueden ser considerados si no se regularizan antes de esa fecha.

  • Escala de gravedad: No cualquier retraso llevará a la expulsión. Se evaluarán factores como:

    • Número de veces que se dejó de pagar.

    • Monto total adeudado.

    • Evidencia de falta de intención de cumplir en el futuro.

  • Medidas alternativas: En casos donde no haya mala fe, el estatus podría cambiarse a “residente de largo plazo” (定住者) en lugar de ser cancelado directamente.

 

👩‍⚖️ Sanciones

  1. Revocación del estatus de Eijū-sha (永住者) → La persona pierde el derecho a residir permanentemente en Japón.

  2. Cambio forzoso de estatus → Se degrada a una categoría con renovación periódica (ej. 定住者).

  3. Taikyo kyōsei  (退去強制, expulsión del país) → Solo en casos muy graves y persistentes, tras un proceso de audiencia.

  4. Excepciones humanitarias → Personas en tratamiento médico vital o con hijos escolarizados podrían recibir medidas más flexibles.

 

🌏 Impacto social y para los extranjeros

  • Muchos residentes permanentes consideran esto un endurecimiento del régimen migratorio, dado que la residencia hasta ahora era prácticamente vitalicia.

  • Asociaciones de inmigrantes temen que errores burocráticos o desconocimiento del sistema tributario japonéspuedan llevar a casos injustos.

  • El gobierno insiste en que la medida está dirigida solo a casos de fraude o incumplimiento malintencionado, no a quienes atraviesan dificultades reales.

 

📖 Próximos pasos

  • 2026 verano: publicación de la guía definitiva de aplicación.

  • 2027 abril: entrada en vigor.

  • Discusión en curso: si el sistema debería incluir una etapa previa de advertencia obligatoria antes de proceder a la revocación.

👉 En resumen: a partir de 2027, la residencia permanente en Japón dejará de ser “intocable”. El mensaje del gobierno es claro: quien disfruta de derechos permanentes debe también cumplir de forma permanente con sus deberes fiscales y sociales.

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Convivencia

[unten menkyo kirikae] Seguridad vial primero

Oct 1, 2025 NoticiasNippon
Convivencia

[kusei shūrō seido] Cambio en la política de mano de obra migrante

Sep 26, 2025 NoticiasNippon
Convivencia

[shinyō shittsui kōi] Escándalo en Maebashi

Sep 25, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Convivencia

[unten menkyo kirikae] Seguridad vial primero

2025-10-01 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] contraste climático extremo

2025-10-01 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[gaikokujin] residencia permanente dejará de ser intocable

2025-10-01 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] megane no hi

2025-10-01 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.