[gaikokujin] La caída del programa JICA África Hometown

De la cooperación al caos: cuando un titular extranjero desató la tormenta

Tōkyō | 2 de octubre

En agosto de 2025, en el marco de la conferencia internacional TICAD9 en Yokohama, la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón) anunció un proyecto piloto llamado JICA África Hometown「JICAアフリカ・ホームタウン」.

El plan buscaba conectar cuatro ciudades japonesas con cuatro países africanos:

Imabari (Ehime) ↔ Mozambique

Kisarazu (Chiba) ↔ Nigeria

Sanjo (Niigata) ↔ Ghana

Nagai (Yamagata) ↔ Tanzania

El objetivo declarado era fomentar lazos culturales, eventos conjuntos y programas de intercambio de personas y conocimiento, no inmigración masiva.

🔥 Cómo nació la tormenta de rumores

A los pocos días, la iniciativa fue víctima de un efecto dominó de desinformación:

En Tanzania, un diario local tituló que “Japón dedica la ciudad de Nagai a Tanzania”, lo que en japonés se leyó como si Nagai hubiera sido “entregada” al país africano.

El gobierno de Nigeria, en un comunicado oficial, mencionó por error la existencia de un “visado especial” , dando a entender que se abriría una puerta migratoria directa.

En redes japonesas, especialmente en X (antes Twitter), estos malentendidos se amplificaron hasta transformarse en la idea de que JICA estaba impulsando “inmigración africana encubierta”.

A pesar de que JICA publicó el 25 de agosto un comunicado aclarando que no existía plan de visado ni cesión territorial, la narrativa conspirativa ya había prendido fuego en la opinión pública.

📞 Presión social y política

La tensión escaló rápidamente:

Kisarazu recibió casi 9,000 llamadas y más de 4,000 correos electrónicos de protesta en solo un mes.

En Tokio, frente a la sede de JICA, se organizó una manifestación con pancartas de “解体せよ (Disolver JICA)” , en la que se mezclaron consignas contra la institución con discursos abiertamente racistas contra africanos .

En internet se multiplicaron frases como: “Seguro que hay un acuerdo secreto para traer inmigrantes.”

“Nos quieren engañar, el gobierno prepara todo en la sombra.”

🏛️ La retirada y la disculpa

El 25 de septiembre, el presidente de JICA, 田中明彦 (Tanaka Akihiko, 71 años), anunció oficialmente la cancelación del proyecto.

En conferencia de prensa reconoció que:

El nombre “ホームタウン” (Hometown) fue un error, pues dio la impresión de que las ciudades estaban “cedidas”.

La confusión y el ataque mediático pusieron una carga excesiva en las 4 ciudades designadas .

Se disculpó públicamente con los municipios y con la sociedad.

Aunque Tanaka insistió en que no era una derrota ante la desinformación, en la práctica la JICA se vio obligada a ceder a la presión social y digital.

💡 Lectura social y política

El caso refleja varias tensiones actuales en Japón:

Fragilidad institucional ante los rumores digitales

Aunque hubo comunicados oficiales, estos fueron ignorados frente a la fuerza emocional de las redes sociales. Miedo a la inmigración

El malestar no solo fue contra JICA, sino también contra la idea de un Japón más abierto a extranjeros, tocando un nervio sensible en la sociedad. Éxito de los “influencers del miedo”

Los agitadores encontraron en este caso un “éxito” que valida su estrategia: basta con insistir y amplificar la sospecha para tumbar una política pública.

⚖️ Trasfondo político y social

Japón mantiene una política migratoria muy restrictiva.

Aunque el país necesita mano de obra debido al envejecimiento y la baja natalidad, el gobierno solo ha abierto pequeñas vías a través de programas como el de “trabajadores especializados” (tokutei ginō).

En este contexto, cualquier iniciativa que pueda sonar a facilitar la inmigración suele generar rechazo inmediato en parte de la población, reflejando un clima social de cautela frente a los extranjeros.

🌍 Claves para entender el caso

El programa no era migratorio, sino cultural y de cooperación internacional .

El error comunicativo de Nigeria alimentó la percepción de que habría “visados especiales” para africanos.

El episodio muestra la tensión entre la necesidad de internacionalizar Japón y el fuerte apego a su control fronterizo estricto.

📖 En síntesis:

Lo que en principio se presentó como un proyecto de hermanamiento cultural y cooperación internacional, acabó convirtiéndose en el reflejo de un dilema profundo en la sociedad japonesa: cómo abrirse al mundo sin despertar las reticencias internas hacia la inmigración, especialmente cuando esta se mezcla con los temores a la seguridad y el orden social.

El “JICA África Hometown” no fracasó por falta de visión ni de voluntad, sino porque quedó atrapado en el torbellino de las percepciones, los prejuicios y la desinformación. Lo que buscaba ser un puente hacia África terminó siendo símbolo de la fragilidad institucional frente al miedo colectivo y la manipulación digital, dejando al descubierto los fantasmas internos de Japón respecto a su relación con los extranjeros y la confianza en las políticas públicas.

