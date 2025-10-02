[gaikokujin] El agua y los bosques bajo vigilancia

Nueva barrera legal: grandes compras de tierra por foráneos deberán ser notificadas
Tōkyō | 2 de octubre
El gobierno japonés, a través del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo ha decidido reforzar el control sobre la adquisición de terrenos por parte de extranjeros.
La preocupación central no es solo económica, sino también medioambiental y de seguridad nacional: proteger recursos hídricos, bosques estratégicos y evitar un uso “inapropiado” de grandes áreas de tierra.
La regla apunta a que cuando un extranjero compre un terreno forestal de más de 10,000 m², estará obligado a notificar su nacionalidad a las autoridades locales. Esa información se recopilará en un sistema nacional que comenzará a funcionar en 2026.
⚖️ Marco legal
Ley de Planificación del Uso de la Tierra (国土利用計画法)
Ya obliga a que cualquier transacción de cierta magnitud (en función de la superficie y ubicación) se notifique en un plazo de dos semanas a las prefecturas o ciudades designadas por ordenanza gubernamental.
La novedad es que, si el comprador es extranjero, deberá además presentar un reporte con su nacionalidad.
Sistema de control 2026
Se planea crear una plataforma nacional de información que concentrará todos los reportes.
Su objetivo: dar trazabilidad a las operaciones y prevenir transacciones especulativas que puedan poner en riesgo tanto el entorno natural como el orden económico local.
Enfoque en seguridad y sostenibilidad
La reforma responde a preocupaciones crecientes sobre la compra de terrenos cerca de instalaciones militares, fuentes de agua potable o bosques de valor estratégico.
En el pasado, han surgido polémicas por adquisiciones extranjeras cerca de zonas sensibles, lo que generó debates en el Parlamento sobre soberanía y seguridad.
🧩 Implicaciones
Para los japoneses: tranquilidad de que el Estado monitorea quién está detrás de grandes adquisiciones de tierra, especialmente en regiones rurales donde hay temor a la “venta masiva” de recursos.
Para los extranjeros residentes o inversores: un proceso más burocrático y regulado. El objetivo oficial no es frenar la inversión, sino dar transparencia.
Para comunidades locales: la medida busca frenar transacciones opacas y proteger el uso agrícola y forestal, lo cual es clave en pueblos que dependen de los recursos naturales.
🌍 Contextualización internacional
Japón no es el único país con este tipo de medidas:
Australia y Nueva Zelanda han endurecido restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
En Europa, países como Dinamarca imponen fuertes limitaciones cerca de costas y zonas agrícolas.
Japón busca un punto medio: permitir inversión, pero bajo un registro obligatorio que deje huella legal.
