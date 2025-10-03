La elección de un nuevo presidente del gobernante Jiminto definirá el futuro político de Japón

📍Tōkyō | 3 de octubre

Japón se prepara para una jornada decisiva. En las urnas, los miembros del Partido Liberal Democrático (PLD) elegirán a su nuevo presidente en una competencia interna que tiene a varios aspirantes luchando por el liderazgo de uno de los partidos más influyentes del país. Con la economía y la política exterior como temas clave, la elección de su nuevo líder tendrá un impacto considerable en el futuro de Japón.

La ventaja de alta tensión: ¿Quién lidera la carrera?

Según una reciente encuesta de FNN, la contienda está dominada por tres figuras principales: la exministra de Economía y Seguridad Nacional, Takaichi Sanae; el actual ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro; y el secretario de gabinete, Hayashi Yoshimasa. Takaichi, con su experiencia y liderazgo en temas de seguridad, lidera en 17 de las 47 prefecturas, destacando especialmente en su región natal, Nara, y extendiendo su influencia a áreas clave como Kanto y Chubu.

Por otro lado, Koizumi, que tiene un fuerte apoyo en su hogar electoral de Kanagawa, se encuentra en 15 prefecturascon una amplia base de apoyo. Sin embargo, a pesar de estar detrás de Takaichi en varias regiones, sigue siendo una amenaza considerable gracias a su gran apoyo entre los legisladores nacionales.

El desafío de los contendientes secundarios

Mientras tanto, Hayashi se mantiene en la lucha con un apoyo notable en su provincia natal de Yamaguchi, además de asegurar victorias en otras tres prefecturas. Sin embargo, su apoyo es más limitado comparado con los dos principales contendientes, lo que lo coloca en un papel de desafiante. En contraste, figuras como el exsecretario general Motegi Toshimitsu y el exministro de Economía y Seguridad Nacional, Kobayashi Shigeru, están luchando en las encuestas, mostrando menos respaldo entre los votantes del PLD.

El conteo de votos: ¿quién lidera en el Parlamento?

El resultado no solo se decidirá por el voto de los miembros del PLD, sino también por el apoyo dentro del Parlamento. Según las encuestas de FNN, Koizumi Shinjiro se posiciona como líder en votos parlamentarios, superando los 80 votos. Sin embargo, la lucha por la segunda posición será clave, con Takaichi y Hayashi en un duelo de posiciones con aproximadamente 40 a 60 votos. A pesar de su apoyo de base, el número de legisladores que aún no han definido su voto, cerca de 50, mantiene la incertidumbre en el aire.

El panorama político: una batalla abierta

En las horas previas a la votación, todo está aún por decidirse. El resultado final dependerá de varios factores: la capacidad de los candidatos para movilizar a los legisladores indecisos y la posible fusión de alianzas regionales que puedan influir en la balanza. Con una lucha tan reñida, el resultado podría cambiar en cualquier momento, y el futuro del Partido Liberal Democrático y, por ende, del liderazgo político de Japón, se está jugando en un delicado equilibrio.

Elecciones:

Primera ronda (4 de octubre): Los 296 miembros del PLD en la Dieta Nacional votarán, y los votos de aproximadamente un millón de afiliados se traducirán proporcionalmente para igualar el total de votos. Si un candidato obtiene más de la mitad de los votos, será elegido presidente del partido. Segunda ronda (si es necesario): Si ningún candidato alcanza la mayoría en la primera ronda, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta. En esta fase, los 296 miembros de la Dieta seguirán teniendo un voto cada uno, y los 47 capítulos prefecturales del PLD tendrán un voto cada uno, sumando un total de 343 votos.

Este proceso de selección refleja más que una simple lucha interna. Es un reflejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesan el país: la evolución de las políticas exteriores y la gestión económica, con un Japón que necesita adaptarse a un mundo global cambiante. Al final, el nuevo presidente no solo liderará su partido, sino que será una figura clave en la dirección del país. La pregunta que todos se hacen: ¿quién logrará manejar esta presión para convertirse en el nuevo primer ministro?

Anexo

📌 ¿Cómo se elige al presidente del Partido Liberal Democrático (自民党総裁選)?

La elección del presidente del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, conocido como Jimintō, no es un simple trámite interno: es un proceso decisivo, porque quien resulte ganador se convierte casi automáticamente en Primer Ministro, dado que el PLD es la fuerza mayoritaria en el Parlamento.

🗳️ ¿Quiénes votan?

El proceso combina dos grandes bloques de votos:

Los parlamentarios del PLD (votos de los miembros del Parlamento): Son alrededor de 370 diputados y senadores que integran el grupo parlamentario del partido.

Cada uno tiene derecho a un voto, lo que convierte este bloque en un peso muy fuerte en el resultado final. Los afiliados y simpatizantes del partido: Incluye a los miembros de base del PLD (los llamados “miembros del partido”) y también a los “amigos del partido” simpatizantes que pagan una cuota anual.

Este bloque representa el mismo número de votos que el de los parlamentarios . Es decir, si hay 370 parlamentarios, habrá también 370 votos equivalentes en juego para los afiliados .

Estos votos se reparten proporcionalmente según los resultados de las encuestas enviadas a nivel nacional a los afiliados.

👉 En la práctica, significa que los militantes de base tienen tanto peso como los legisladores, lo que equilibra la decisión entre la élite política y las bases del partido.

📌 Procedimiento paso a paso

Presentación de candidaturas Los aspirantes deben reunir un número mínimo de firmas de parlamentarios para poder registrarse como candidatos oficiales.

Este año (según la noticia que mencionas), hay 5 postulantes. Primera vuelta de votación Se suman los votos de los parlamentarios más los votos de los afiliados/simpatizantes (repartidos proporcionalmente) .

Si un candidato logra la mayoría absoluta, gana directamente. Segunda vuelta (si nadie logra mayoría absoluta): Solo participan los dos candidatos más votados en la primera ronda.

Aquí votan nuevamente todos los parlamentarios y representantes designados de los afiliados (ya no la totalidad de votos de base).

Este sistema favorece mucho el peso de los legisladores en la definición final.

©NoticiasNippon