[ōbātsūrizumu] Kyōto busca recuperar la calma

Ciudad busca frenar el sobreturismo y duplicar ingresos fiscales para aliviar la congestión de visitantes

📍Tōkyō, 5 de octubre

Kioto, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Japón, lleva años enfrentando problemas de “overtourism” (sobreturismo): calles repletas en Gion, buses municipales saturados, colas interminables en templos como Kiyomizu-dera o Kinkaku-ji, y el malestar creciente de los residentes.

El gobierno local ya había implementado un impuesto de alojamiento en 2018, pero dada la magnitud del problema, decidió elevarlo de forma drástica.

💴 Los nuevos tramos del impuesto

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones aprobó el viernes la revisión propuesta por la ciudad y estará vigente desde el 1 de marzo de 2026.

El esquema es escalonado según el precio de la habitación por persona y por noche:

•Menos de 6,000 yenes → 200 yenes (sin cambios)

•6,000 a <20,000 yenes → 400 yenes (sube desde 200 yenes)

•20,000 a <50,000 yenes → 1,000 yenes (sube desde 500 yenes)

•50,000 a <100,000 yenes → 4,000 yenes (sube desde 1,000 yenes)

•100,000 yenes o más → 10,000 yenes (sube desde 1,000 yenes) 🚨

👉 Con este cambio, Kioto se convierte en la ciudad con el impuesto de alojamiento más alto de Japón.

Excepciones: estudiantes en viajes escolares y acompañantes seguirán exentos.

📊 Impacto económico esperado

•Ingresos actuales (2025): ~5.91 mil millones de yenes.

•Ingresos proyectados (2026): ~12.6 mil millones de yenes (casi el doble).

El dinero recaudado se usará para:

•Mejorar infraestructura urbana (buses, estaciones, calles históricas).

•Financiar medidas de gestión de flujos turísticos.

•Proteger la vida diaria de los residentes.

🏨 El auge del turismo de lujo en Kioto

La medida llega justo cuando la ciudad vive una explosión de hoteles de alto nivel:

•El Imperial Hotel, Kyoto abrirá en marzo de 2026 en el distrito de Higashiyama, reutilizando la histórica Yasaka Hall, símbolo de la cultura de geishas en Gion.

•Precio inicial: 164,500 yenes por habitación → con el nuevo impuesto, un huésped pagará +10,000 yenes extra por noche.

Esto sugiere que la ciudad apunta a captar turistas de lujo, capaces de asumir el nuevo gravamen, mientras intenta desincentivar el turismo masivo de bajo costo.

🌍 Implicaciones sociales y turísticas

•Residentes: esperan que la medida reduzca el agobio en transporte público y sitios culturales.

•Turistas internacionales: para viajeros de lujo, el impuesto no representa gran diferencia; pero para mochileros y turismo familiar, los costos se elevan, pudiendo redirigir a muchos hacia Osaka, Nara o incluso Tokio.

•Industria hotelera: los hoteles de gama alta probablemente no sufran; los de gama media podrían ver más cancelaciones o reducción de estancia.

