[ōbātsūrizumu] Kyōto busca recuperar la calma

Ciudad busca frenar el sobreturismo y duplicar ingresos fiscales para aliviar la congestión de visitantes
📍Tōkyō, 5 de octubre
Kioto, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Japón, lleva años enfrentando problemas de “overtourism” (sobreturismo): calles repletas en Gion, buses municipales saturados, colas interminables en templos como Kiyomizu-dera o Kinkaku-ji, y el malestar creciente de los residentes.
El gobierno local ya había implementado un impuesto de alojamiento en 2018, pero dada la magnitud del problema, decidió elevarlo de forma drástica.
💴 Los nuevos tramos del impuesto
El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones aprobó el viernes la revisión propuesta por la ciudad y estará vigente desde el 1 de marzo de 2026.
El esquema es escalonado según el precio de la habitación por persona y por noche:
•Menos de 6,000 yenes → 200 yenes (sin cambios)
•6,000 a <20,000 yenes → 400 yenes (sube desde 200 yenes)
•20,000 a <50,000 yenes → 1,000 yenes (sube desde 500 yenes)
•50,000 a <100,000 yenes → 4,000 yenes (sube desde 1,000 yenes)
•100,000 yenes o más → 10,000 yenes (sube desde 1,000 yenes) 🚨
👉 Con este cambio, Kioto se convierte en la ciudad con el impuesto de alojamiento más alto de Japón.
Excepciones: estudiantes en viajes escolares y acompañantes seguirán exentos.
📊 Impacto económico esperado
•Ingresos actuales (2025): ~5.91 mil millones de yenes.
•Ingresos proyectados (2026): ~12.6 mil millones de yenes (casi el doble).
El dinero recaudado se usará para:
•Mejorar infraestructura urbana (buses, estaciones, calles históricas).
•Financiar medidas de gestión de flujos turísticos.
•Proteger la vida diaria de los residentes.
🏨 El auge del turismo de lujo en Kioto
La medida llega justo cuando la ciudad vive una explosión de hoteles de alto nivel:
•El Imperial Hotel, Kyoto abrirá en marzo de 2026 en el distrito de Higashiyama, reutilizando la histórica Yasaka Hall, símbolo de la cultura de geishas en Gion.
•Precio inicial: 164,500 yenes por habitación → con el nuevo impuesto, un huésped pagará +10,000 yenes extra por noche.
Esto sugiere que la ciudad apunta a captar turistas de lujo, capaces de asumir el nuevo gravamen, mientras intenta desincentivar el turismo masivo de bajo costo.
🌍 Implicaciones sociales y turísticas
•Residentes: esperan que la medida reduzca el agobio en transporte público y sitios culturales.
•Turistas internacionales: para viajeros de lujo, el impuesto no representa gran diferencia; pero para mochileros y turismo familiar, los costos se elevan, pudiendo redirigir a muchos hacia Osaka, Nara o incluso Tokio.
•Industria hotelera: los hoteles de gama alta probablemente no sufran; los de gama media podrían ver más cancelaciones o reducción de estancia.
©️Noticias Nippon