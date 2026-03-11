[kankōkyaku] Revolución Migratoria en Japón

¡Aterrizaje Prohibido! El JESTA Anuncia que Miles de Turistas No Podrán Ingresar a Japón

Tōkyō | 11 de marzo

El gobierno japonés dio un paso decisivo hacia un modelo más estricto de control migratorio para visitantes extranjeros. Este 10 de marzo, el gabinete aprobó oficialmente un proyecto de reforma a la Ley de Control de Inmigración (入管法)que introduce un nuevo sistema de autorización previa para turistas: el JESTA (ジェスタ), un mecanismo electrónico que obligará a los viajeros a registrar información personal antes de abordar un vuelo hacia Japón.

La medida apunta principalmente a los visitantes procedentes de 74 países y regiones que actualmente no necesitan visa para estancias cortas, entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur y la mayoría de países europeos. Bajo el nuevo sistema, los turistas deberán completar en línea datos como su pasaporte, motivo del viaje y lugar de alojamiento, lo que permitirá a la Agencia de Servicios de Inmigración evaluar el riesgo de estancia irregular antes de que el viajero llegue al país.

Hasta ahora, Japón recibía la información de los pasajeros después de que estos abordaban el avión, cuando las aerolíneas enviaban los datos a las autoridades migratorias. Con JESTA, el control se traslada a una fase previa al viaje. Si la solicitud del viajero es aprobada, podrá entrar al país; si no obtiene la autorización, no podrá abordar el avión ni ingresar a Japón.

La reforma responde a una preocupación creciente del gobierno: algunos turistas que entran con permisos de corta duración permanecen en el país más tiempo del permitido, convirtiéndose en residentes irregulares. Con el nuevo sistema, Japón busca identificar solicitudes falsas, antecedentes de estancia ilegal o inconsistencias en los datos de viaje antes de que el visitante llegue al archipiélago.

El gobierno también confía en que el sistema tenga un efecto contrario al endurecimiento: agilizar la entrada para los viajeros autorizados. Quienes obtengan la certificación electrónica podrían incluso evitar el sello físico en el pasaporte durante el control migratorio, lo que ayudaría a reducir las largas filas en aeropuertos cada vez más saturados por el auge del turismo internacional.

Las aerolíneas y empresas de transporte también tendrán un papel clave. La reforma obligará a los operadores a reportar los datos de los pasajeros extranjeros al gobierno japonés y a impedir el embarque de aquellos que no hayan recibido autorización JESTA. Las compañías que incumplan esta obligación podrían enfrentar multas administrativas.

El contexto explica la urgencia del cambio. En 2025 Japón registró un récord histórico de aproximadamente 39,18 millones de nuevas entradas de extranjeros, de los cuales cerca del 98 % obtuvo permiso de desembarco. Entre ellos, alrededor del 80 % procedía de países con exención de visa, lo que convierte a este grupo en el principal objetivo del nuevo sistema de control previo.

La reforma migratoria incluye además un cambio significativo para los extranjeros que ya viven en Japón. El proyecto propone aumentar los límites de las tasas administrativas para trámites como la renovación de visados o la solicitud de residencia permanente. Actualmente, por ejemplo, el cambio o renovación de estatus cuesta 6.000 yenes, mientras que la solicitud de residencia permanente cuesta 10.000 yenes.

Sin embargo, el nuevo marco legal permitirá elevar los límites hasta 100.000 yenes para cambios o renovaciones de estatus de residencia y hasta 300.000 yenes para la solicitud de residencia permanente. El monto exacto que se cobrará en el futuro aún no está definido, pero el gobierno señala que los ingresos adicionales se utilizarán para financiar políticas de apoyo a los residentes extranjeros.

El sistema JESTA tiene como objetivo comenzar a operar durante el año fiscal 2028, marcando un cambio profundo en la manera en que Japón controla sus fronteras en la era del turismo masivo.





📊 Cuadro legal clave del nuevo sistema migratorio

Kanji Rōmaji Desglose Significado 電子渡航認証制度 denshi tokō ninshō seido 電子 (electrónico) + 渡航 (viaje internacional) + 認証 (autorización) + 制度 (sistema) Sistema electrónico de autorización de viaje 出入国管理 shutsunyūkoku kanri 出入国 (entrada y salida del país) + 管理 (control) Control migratorio 入管法 nyūkanhō 入管 (inmigración) + 法 (ley) Ley de control de inmigración 不法滞在 fuhō taizai 不法 (ilegal) + 滞在 (permanencia) Estancia ilegal 短期滞在 tanki taizai 短期 (corto plazo) + 滞在 (estancia) Estancia corta de turista 在留資格 zairyū shikaku 在留 (residencia) + 資格 (estatus) Estatus de residencia 永住許可 eijū kyoka 永住 (residencia permanente) + 許可 (permiso) Permiso de residencia permanente

🧭 Contexto internacional: Japón adopta el modelo usado por EE. UU. y Europa

El sistema JESTA se inspira en mecanismos similares ya existentes en otros países:

País / región Sistema Función Estados Unidos ESTA Autorización previa para viajeros sin visa Unión Europea ETIAS (desde 2025-2026) Autorización electrónica antes de viajar Corea del Sur K-ETA Control previo de visitantes sin visa Japón JESTA (previsto 2028) Verificación previa de turistas

Con esta reforma, Japón se suma a la tendencia global de control migratorio anticipado, donde los países revisan a los viajeros antes de que aborden el avión, en lugar de hacerlo únicamente al llegar a la frontera.





📊 Términos Clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 外国人観光客 gaikokujin kankōkyaku 外国人 (extranjero) + 観光客 (turista) Turista extranjero 出入国管理 shutsunyūkoku kanri 出入国 (entrada y salida del país) + 管理 (gestión) Gestión de entrada y salida del país 渡航前認証制度 tokōmae ninshō seido 渡航前 (previo al viaje) + 認証 (autorización) + 制度 (sistema) Sistema de autorización previa al viaje 入国管理局 nyūkoku kanrikyoku 入国 (entrada al país) + 管理局 (oficina de gestión) Oficina de gestión de entrada al país 不法滞在 fuhō taizai 不法 (ilegal) + 滞在 (permanencia) Permanencia ilegal ビザ取得免除 biza shūtoku menjo ビザ (visa) + 取得 (obtención) + 免除 (exención) Exención de visa 申請情報 shinsei jōhō 申請 (solicitud) + 情報 (información) Información de la solicitud 旅券証印 ryoken shōin 旅券 (pasaporte) + 証印 (sello) Sello en el pasaporte 入管法改正案 nyūkanhō kaiseian 入管法 (ley de inmigración) + 改正案 (propuesta de enmienda) Propuesta de reforma de la ley de inmigración 事前認証 jizen ninshō 事前 (previo) + 認証 (autorización) Autorización previa

