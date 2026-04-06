[gōrudenuīku] “Viajar será más caro, pero nadie quiere quedarse”

Durante la Golden Week de 2026, un anhelo profundo y casi irresistible de escapar se apodera una vez más del corazón de Japón. A pesar de un yen que se debilita como un suspiro cansado y de los precios que suben sin piedad, miles de almas japonesas sienten que algo dentro de ellas clama por romper las rutinas asfixiantes. No es solo un deseo de vacaciones; es una necesidad emocional, un grito silencioso por aire fresco, por horizontes nuevos que devuelvan el color a días grises. Aunque el bolsillo duela más que nunca, el espíritu se rebela y elige soñar en grande. La tradicional pausa primaveral, esa bendita combinación de feriados que pinta de libertad el calendario, se convierte este año en un espejo fiel del alma japonesa: menos dinero en las manos, pero una sed de mundo que arde con más fuerza que nunca.

Las cifras de la agencia JTB hablan con una elocuencia casi poética: unas 572.000 personas se lanzarán al extranjero entre el 25 de abril y el 7 de mayo, un 8,5% más que el año anterior. Pero lo que realmente emociona, lo que hace que el pecho se hinche de una mezcla de orgullo y melancolía, es el gasto promedio por persona: 329.000 yenes, la cifra más alta desde que se tienen registros en 1996. Cada yen gastado no es solo un número frío; es una declaración de amor al viaje, un sacrificio consciente, una forma de decir “merecemos esto”. Viajar hoy duele más en la cartera, pero también se siente más valioso, más necesario, como si cada kilómetro recorrido fuera una medicina para el alma agotada por la rutina y la incertidumbre.

Mientras tanto, dentro de las fronteras del país, el turismo interno sigue siendo el gran protagonista, el abrazo cálido y familiar que acoge a millones. Se espera que 23,9 millones de personas elijan quedarse cerca, optando por escapadas cortas de una o dos noches que saben a hogar reencontrado. Viajes por carretera bajo los cerezos tardíos, visitas a familiares que reconfortan el corazón, momentos sencillos de descanso sin grandes aventuras. Es la respuesta prudente y tierna de un Japón que, ante la inflación que aprieta, prefiere la seguridad de lo conocido. Hay belleza en esa elección: la de quien encuentra paz en los paisajes propios, en las voces queridas, en la calma que no requiere pasaporte.

En el escenario internacional, Asia sigue latiendo como el destino más querido, acaparando el 80% de los sueños de viaje. Corea del Sur y Taiwán lideran con esa mezcla irresistible de cercanía geográfica y precios que aún permiten respirar. Son lugares que se sienten casi como una extensión del alma japonesa: vibrantes, accesibles, llenos de sabores y sensaciones que reconfortan sin exigir demasiado esfuerzo. Estados Unidos y Europa permanecen como aspiraciones más altas, casi románticas, reservadas para quienes deciden invertir no solo dinero, sino también emoción y expectativa. Sin embargo, China registra una caída dolorosa del 47,2%, como si un velo de distancia se hubiera corrido entre los corazones japoneses y ese gran vecino. Tal vez sean tensiones políticas, preocupaciones de seguridad o simplemente un cambio sutil en las preferencias del alma viajera, que busca ahora otros abrazos.

Resulta paradójico y profundamente humano que, mientras los viajes al extranjero se vuelven más caros y exigentes, el gasto en turismo dentro de Japón caiga a 46.000 yenes por persona, la primera baja en seis años. Es como si la gente hubiera tomado una decisión consciente y emotiva: ahorrar en lo cotidiano, reducir los lujos locales, para poder regalarse ese gran escape al exterior. Hay una especie de sacrificio amoroso en esa estrategia: renunciar a pequeños placeres cercanos para alimentar el anhelo mayor, ese que promete renovación, asombro y libertad. Es la prueba de que, incluso cuando la economía aprieta, el espíritu humano prioriza lo que realmente le da vida.

Al final, la Golden Week 2026 no habla solo de números y tendencias turísticas. Habla de una psicología colectiva que late con fuerza: en tiempos de incertidumbre económica, de yen frágil y precios que no perdonan, el viaje sigue siendo el gran refugio, la recompensa sagrada, la manera más hermosa de decir “todavía estoy vivo y quiero sentir el mundo”. Es un acto de esperanza, un gesto de rebeldía tierna contra la rutina que aplasta. Miles de japoneses, con el corazón lleno de sueños y la maleta cargada de expectativas, demostrarán una vez más que, por encima de las dificultades, siempre habrá un deseo irrefrenable de escapar, de descubrir y, sobre todo, de volver a encontrarse consigo mismos en tierras lejanas.