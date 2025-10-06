[gaikō] Trump felicita elección de Takaichi

El mensaje de Trump anticipa el reconocimiento internacional de Takaichi antes de su designación formal

📍Washington, 6 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red social Truth Social felicitando a Takaichi Sanae recién elegida como presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón.

Trump escribió:

“Es una persona profundamente respetada, con gran sabiduría y fuerza. Es una noticia enorme para el maravilloso pueblo de Japón”.

El expresidente estadounidense añadió además que “Japón ha elegido por primera vez a una mujer como primera ministra”, pese a que el proceso parlamentario de designación oficial del primer ministro —la votación en la Dieta— aún no se ha realizado.

🏛️ Significado y repercusiones

El comentario de Trump refleja una interpretación simbólica y política más que formal. En Japón, el líder del PLD —partido que actualmente tiene mayoría en la Cámara Baja— suele ser designado automáticamente como primer ministro, salvo que ocurra una alianza inesperada. Por ello, su mensaje anticipa un hecho considerado casi seguro.

Sin embargo, la mención de “primera ministra” (first female Prime Minister) generó confusión en redes sociales internacionales, ya que, al momento de su publicación, Takaichi aún no había sido oficialmente investida por el Parlamento.

🌏 Dimensión internacional

El gesto de Trump tiene una lectura diplomática:

Subraya la cercanía personal entre ambos, ya que Takaichi ha expresado admiración por el expresidente y simpatía por su enfoque de “política de firmeza nacional”.

Reafirma la conexión ideológica entre los sectores conservadores de ambos países: defensa de valores tradicionales, prioridad a la seguridad nacional y un enfoque más duro frente a China y Corea del Norte.

En Estados Unidos, los medios conservadores destacaron el mensaje como una muestra de “respeto mutuo entre líderes fuertes”, mientras que en Japón algunos analistas interpretaron el post como una estrategia de Trump para reforzar su influencia en Asia ante un eventual regreso a la Casa Blanca.

💬 Reacciones en Japón

En redes japonesas, el comentario fue recibido con una mezcla de orgullo y cautela:

Algunos usuarios celebraron el reconocimiento internacional a la figura de Takaichi como “la primera mujer que rompe un techo político de cristal”.

Otros señalaron que Trump se adelantó y que su afirmación era “prematura”, dado que la votación oficial para primer ministro aún no se ha realizado.

