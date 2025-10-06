[nōberu-shō] Sakaguchi Shimon

De Kioto al mundo: el científico que enseñó al sistema inmune a no atacarse a sí mismo

📍Estocolmo | 6 de octubre

El Instituto Karolinska de Suecia anunció este lunes que el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 será otorgado al profesor emérito de la Universidad de Kioto y profesor especial del Centro de Inmunología Fronteriza de la Universidad de Osaka, Sakaguchi Shimon (坂口志文, 74 años), junto con otros dos científicos internacionales.

La noticia fue recibida con orgullo en Japón, ya que Sakaguchi se convierte en el 29.º japonés en recibir un Nobel y el 6.º en la categoría de Medicina o Fisiología, sumándose a figuras legendarias como Susumu Tonegawa, Shinya Yamanaka y Tasuku Honjo.

🧩 Aportación científica: el descubrimiento de las “células reguladoras T”

Sakaguchi revolucionó la inmunología moderna en 1995 al descubrir un tipo de linfocito que actúa como freno natural del sistema inmunitario, conocido como células T reguladoras (Treg).

Estas células son esenciales para evitar que el cuerpo ataque sus propios tejidos, una función clave en la prevención de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide o el lupus.

El hallazgo de Sakaguchi no solo aclaró por qué el sistema inmune no se destruye a sí mismo, sino que también abrió nuevas rutas para la tolerancia inmunológica en trasplantes, y estrategias de inmunoterapia en cáncer y alergias.

Hoy, su equipo trabaja en una frontera aún más avanzada: producir células Treg humanas a partir de células iPS (células madre pluripotentes inducidas), un enfoque que podría revolucionar los tratamientos personalizados.

👨‍🔬 Trayectoria del científico

🏡 Nacimiento: 1950 en la actual Nagahama, prefectura de Shiga.

🎓 Formación: Graduado en Medicina por la Universidad de Kioto (1976).

🔬 Carrera internacional: Investigador en el Aichi Cancer Center y en prestigiosas universidades estadounidenses como Johns Hopkins y Stanford , donde consolidó su pensamiento inmunológico global.

🏛️ Regreso a Japón: En 1995 asumió la dirección del Departamento de Inmunopatología del Instituto Metropolitano de Gerontología de Tokio. Luego fue profesor y director del Instituto de Investigación en Biología Regenerativa de Kioto y, desde 2011, se unió al Centro de Inmunología Fronteriza de la Universidad de Osaka, donde sigue activo como profesor especial.

🏅 Reconocimientos previos

Antes del Nobel, Sakaguchi ya había sido distinguido con premios de gran prestigio:

Premio Gairdner Internacional (2015) – considerado antesala del Nobel.

Orden de la Cultura (2019) , uno de los máximos honores del gobierno japonés.

Premio Robert Koch (2020) por su impacto en la inmunología clínica.

Estos galardones reflejan la continuidad y profundidad de su contribución científica a lo largo de casi cinco décadas de trabajo.

💰 Ceremonia y premio

El Nobel incluye un reconocimiento económico de 11 millones de coronas suecas (aprox. 170 millones de yenes o 1 millón de dólares).

La ceremonia de entrega y el banquete real se celebrarán el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que conmemora la muerte de Alfred Nobel.

🧭 Significado para Japón y la humanidad

Con este galardón, Japón reafirma su papel como potencia científica mundial, especialmente en el ámbito de la biomedicina y la inmunología.

Sakaguchi se une a una ilustre línea de investigadores con raíces en Kioto, la cuna de seis laureados japoneses.

Su descubrimiento recuerda al mundo que la verdadera fortaleza de la ciencia está en el equilibrio: entender cuándo el cuerpo debe defenderse y cuándo debe detener su ataque.

