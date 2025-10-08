[nōberu-shō] Kitagawa Susumu

Más de tres décadas de investigación dan fruto: la química de la paciencia alcanza el máximo galardón

Estocolmo | 8 de octubre

El mundo volvió sus ojos a Japón. La Academia Real de Ciencias de Suecia anunció que el Premio Nobel de Química 2025 sería otorgado al profesor Kitagawa Susumu (北川進), de 74 años, investigador especial del Instituto Avanzado de Estudios de la Universidad de Kioto, junto con otros dos científicos internacionales.

El galardón celebra su desarrollo de los “complejos metálicos porosos” (多孔性金属錯体), materiales que poseen diminutos espacios a escala nanométrica capaces de atrapar, liberar y controlar gases de forma precisa.

⚗️ La revolución invisible: los MOF

El trabajo de Kitagawa —pionero en lo que hoy se conoce como Metal-Organic Frameworks (MOF)— cambió la forma en que entendemos la materia.

Estos materiales funcionan como esponjas moleculares, con estructuras tan finas que pueden separar dióxido de carbono del aire o almacenar hidrógeno como combustible limpio.

Su aplicación es clave en la transición energética, la purificación del aire, y la captura de gases de efecto invernadero, convirtiéndolos en aliados potenciales contra el cambio climático.

🗣️ “Quise diseñar materiales que respiren, como lo hace la naturaleza”, explicó en una entrevista pasada el profesor Kitagawa, cuya filosofía científica mezcla precisión química y sensibilidad ecológica.

🇯🇵 Japón, tierra de premios y perseverancia

Con este reconocimiento, Japón suma su 30.º Nobel individual (incluidos los de nacionalidad dual) y su noveno en Química.

Tan solo dos días antes, el profesor Sakaguchi Shimon, de la Universidad de Osaka, había sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina, lo que hace de 2025 un año de doble orgullo científico para el país.

Ambos premios subrayan la fortaleza del ecosistema académico japonés, donde la investigación básica y la paciencia a largo plazo aún conservan un lugar central.

💰 Más allá del dinero

El Nobel está dotado con 11 millones de coronas suecas (unos 1,7 millones de yenes), que se repartirán entre los tres premiados según su contribución.

Sin embargo, para Kitagawa, el valor simbólico pesa más que el económico: su trabajo comenzó hace más de 30 años, cuando pocos creían que “crear materiales con huecos controlados” fuera posible.

🌍 Contexto global y futuro

Los MOF se han convertido en una base tecnológica para empresas de energía limpia, farmacéutica y de almacenamiento de datos.

Desde la captura de CO₂ en fábricas hasta el transporte de hidrógeno en automóviles, las aplicaciones continúan multiplicándose.

Su descubrimiento recuerda que la química no solo transforma laboratorios, sino el destino del planeta.

🎓 Ceremonia y legado

La entrega oficial del Premio Nobel se celebrará el 10 de diciembre en Estocolmo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

En Japón, las banderas ondean discretamente, pero con orgullo: el país reafirma su lugar entre las potencias científicas más respetadas del mundo.

