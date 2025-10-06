[taifū jōhō]    Octubre aún no da tregua

📍Tōkyō | 6 de octubre

A las 15:00 horas del lunes, el tifón número 22 del año, Halong (ハーロン), avanzaba lentamente hacia el noroeste, situado unos 190 km al suroeste de la isla de Chichijima (archipiélago de Ogasawara). Con una presión central de 985 hPa y vientos máximos sostenidos de 30 m/s (108 km/h), ya desarrolló una zona de vientos huracanados.

Su desplazamiento actual —a 15 km/h— sigue la periferia del anticiclón del Pacífico, lo que sugiere que en los próximos días girará hacia el norte y posteriormente hacia el este, aproximándose al sur de Kantō (関東) alrededor del jueves 9 de octubre.

🌊 Riesgos previstos: viento, lluvia y olas

Los meteorólogos advierten que el tifón podría intensificarse hasta alcanzar una categoría de “muy fuerte” (非常に強い) antes de su punto más cercano a Japón.

Áreas en riesgo inmediato: las islas Izu , así como las costas del Pacífico desde Tokai hasta Kantō .

Efectos posibles: Lluvias torrenciales en cortos periodos. Ráfagas que podrían superar los 45 m/s (162 km/h) . Oleaje elevado y marejadas en la costa este de Honshū.



Aunque el centro del tifón no toque tierra, el contraste de presión atmosférica con el anticiclón podría provocar vientos fuertes incluso en el interior de la región de Kantō.

📍Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), las probabilidades de entrar en la zona de vientos violentos superan el 60 % en el sur de las islas Izu, y rondan el 20–30 % en prefecturas como Chiba, Kanagawa y Shizuoka.

Un nombre con historia

El nombre “Halong (ハーロン)” fue propuesto por Vietnam y proviene del famoso “Halong Bay” (ハロン湾), Patrimonio de la Humanidad, símbolo de belleza natural.

Su antecesor, el tifón n.º 21 “Matmo” (マットゥモ) —propuesto por Estados Unidos y derivado del idioma chamorro, que significa “lluvia fuerte”— se debilitó ya sobre Vietnam y no afectará a Japón.

🍂 Contexto estacional y tendencia

Aunque el verano terminó, octubre sigue siendo un mes activo para tifones en el Pacífico occidental. En promedio, se forman 3 a 4 sistemas durante este mes, y una vez cada tres años uno logra impactar directamente el archipiélago japonés.

Los tifones otoñales, además, tienden a ganar fuerza rápidamente en mares aún cálidos antes de virar hacia el norte, por lo que la vigilancia debe mantenerse.

⚠️ Recomendaciones preventivas

Revisar drenajes y asegurar objetos sueltos en balcones o azoteas.

Evitar desplazamientos costeros desde el 8 al 10 de octubre.

Seguir los avisos oficiales de 気象庁 y los gobiernos locales.

Preparar linternas, agua y cargadores de emergencia ante posibles cortes eléctricos.

💬 Reflexión final

El tifón Halong nos recuerda que el cambio estacional en Japón no implica el fin del riesgo climático. Octubre, mes de festivales y cosechas, suele traer consigo también la fuerza indómita del Pacífico. La prevención, más que una reacción, es una cultura que el pueblo japonés ha aprendido a mantener generación tras generación.

