[taifū jōhō] Japón despide a Peipah

🌪️ Tifón Peipah tras su paso devastador: ahora es ciclón extratropical

Tōkyō , 5 de septiembre de 2025

El Tifón N.º 15, dejó oficialmente de ser tifón la noche del 5 de septiembre a las 21:00, transformándose en ciclón extratropical al desplazarse hacia el este de Japón.

Sin embargo, su paso por el archipiélago fue breve, intenso y destructivo, con lluvias torrenciales, tornados, apagones y daños materiales en varias prefecturas.

📍 El recorrido del tifón

Nacimiento: Se formó el 4 de septiembre a las 3:00 AM, al este de 奄美大島 (Amami Ōshima).

Avance inicial: Se desplazó hacia el norte, fortaleciéndose rápidamente en las aguas cálidas del Pacífico.

Primer impacto: La noche del 4, se acercó a Kyūshū, dejando intensas precipitaciones.

5 de septiembre, 1:00 AM → Tocó tierra en 宿毛市 (Sukumo, Kōchi).

5 de septiembre, 9:00 AM → Segunda entrada en la zona norte de Wakayama, cruzando luego el centro de Japón de oeste a este.

Finalmente, salió al Pacífico y, debilitado, se convirtió en ciclón extratropical.

⛈️ Daños y fenómenos extremos

El tifón no solo trajo lluvias, sino que también generó fenómenos severos en distintas regiones:

静岡県 y 神奈川県 (Shizuoka y Kanagawa) → se reportaron 線状降水帯 (bandas de lluvia estacionarias) con acumulados históricos de precipitación en pocas horas.

静岡県 y 茨城県 (Shizuoka e Ibaraki) → se produjeron 竜巻 (tornados) que volcaron autos, arrancaron techos y derribaron postes eléctricos.

Makinohara (Shizuoka) → un hospital atendió a unas 20 personas heridas, principalmente por vidrios rotos y escombros arrastrados por el viento.

Varias prefecturas de Kansai y Kantō → inundaciones, desbordes de ríos y cortes de electricidad que afectaron a miles de hogares.

👨‍👩‍👧 Impacto humano y social

Más allá de los datos técnicos, la experiencia de quienes vivieron el tifón refleja la crudeza del evento:

En clínicas de Shizuoka, médicos describieron la tormenta como “estar dentro de un túnel de agua”, con ventanas temblando bajo la presión del viento.

Familias enteras tuvieron que evacuar a centros de refugio, en medio de la incertidumbre y la falta de luz.

Muchos residentes expresaron frustración: apenas semanas atrás habían enfrentado olas de calor histórico, y ahora debían lidiar con inundaciones y pérdidas materiales.

🌊 De tifón a ciclón extratropical: ¿qué significa?

El paso de 台風 (tifón) a 温帯低気圧 (ciclón extratropical) no significa seguridad inmediata. Aunque ya no tiene el “ojo” ni la energía de un sistema tropical, sigue interactuando con frentes fríos y calientes, provocando lluvias intensas en alta mar y oleaje peligroso en la costa del Pacífico.

📰 Contexto más amplio

Este episodio recuerda lo vulnerable que es Japón a fenómenos climáticos extremos:

Veranos más cálidos y húmedos están intensificando la formación de tifones y la probabilidad de lluvias concentradas.

El paso de “Peipah” se suma a una temporada ya marcada por alertas de calor, tifones previos y un país aún en plena preparación para la Expo 2025 en Osaka, donde la infraestructura también debe adaptarse a estos riesgos.

📌 En conclusión:

El Tifón 15号「ペイパー」 ya no es tifón, pero deja tras de sí heridas visibles e invisibles: daños en casas, negocios, comunidades enteras y la sensación de que cada temporada de tifones es más impredecible y peligrosa. Japón sigue en alerta, con el recuerdo fresco de este sistema que cruzó el país en menos de dos días, dejando una huella difícil de olvidar.

🌪️ ¿Cómo se nombran los tifones?

Los tifones que se forman en el noroeste del océano Pacífico y en el mar de la China Meridional no reciben nombres al azar. Existe un sistema oficial administrado por el Comité de Tifones, un organismo internacional en el que participan varios países de la región.

En total, se tienen 140 nombres preparados con antelación, propuestos por los países miembros. Estos nombres no se repiten cada año, sino que se van asignando de manera consecutiva según el orden en que los tifones se van formando.

🌀 Peipah (琵琶)

El tifón número 15 de la temporada recibió el nombre “Peipah” (琵琶).

📌 Propuesto por: Macao.

🐟 Origen del nombre: proviene de un pez ornamental muy popular en esa región, apreciado por su belleza y vistosidad.

Este detalle muestra cómo cada país aporta nombres con un significado cultural, natural o simbólico, lo que da a los tifones una identidad particular más allá de su fuerza destructiva.

