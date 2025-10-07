[ihō tenbai] De cortesía a negocio

Un pequeño sobre, un gran dilema ético: ¿hasta dónde llega el respeto por lo común en Japón?

📍Tōkyō | 7 de octubre

En los últimos días, usuarios de redes sociales en Japón —especialmente en X— han mostrado sorpresa e indignación al descubrir que los sobres gratuitos para efectivo, disponibles en cajeros automáticos de bancos como Yūchoginkō (ゆうちょ銀行, Japan Post Bank) o instituciones regionales, están siendo revendidos en plataformas como Mercari o Yahoo!Option.

Lo que antes era un servicio cotidiano y sin costo, pensado para facilitar a los clientes el retiro de dinero o la entrega discreta de efectivo, se ha convertido en un objeto de especulación. Algunos sobres se ofrecen a 300 yenes por 40 unidades, mientras que ediciones especiales, como aquellas con personajes de videojuegos, alcanzan hasta 1.100 yenes por 20 sobres.

Aunque el margen de ganancia es mínimo, el acto de apropiarse masivamente de estos artículos gratuitos ha generado una reacción en cadena: escasez en los cajeros, incomodidad entre los usuarios y una discusión pública sobre los límites del sentido común.

💬 Voces de sorpresa y molestia

En X abundan los comentarios del tipo:

「こんなん誰が使うんや」(¿Quién compraría esto?)

「無いと不便なんだよね」(Es un fastidio que ya no haya sobres).

La indignación se mezcla con la preocupación: si los bancos perciben abuso, podrían retirar este servicio gratuito, lo que afectaría a millones de usuarios, especialmente personas mayores o quienes aún manejan dinero en efectivo.

Algunos usuarios expresaron una amarga resignación:

“Por culpa de unos pocos, se pierden las pequeñas comodidades del día a día.”

🏢 Respuesta de las instituciones financieras

El departamento de prensa de ゆうちょ銀行 confirmó al medio J-CAST News que han detectado una reducción anómala de sobres en ciertas sucursales, lo que sugiere “casos de sustracción masiva”.

Aunque no existe una denuncia formal ni registros precisos sobre cuándo comenzó este fenómeno, reconocen que “ocurre desde hace varios años”.

El banco enfatiza que los sobres son un servicio para los clientes y que “se abstengan de llevarse más de lo necesario o de revenderlos”. También anunciaron que están considerando colocar avisos de advertencia en los cajeros, aunque admiten que “es difícil implementar medidas efectivas sin afectar la comodidad del usuario”.

⚖️ Marco legal: entre lo ético y lo punible

La reventa de objetos gratuitos no está tipificada directamente como delito en Japón, pero puede entrar en conflicto con otras normas o principios:

Código Civil (Artículo 709) : establece responsabilidad por daños si el acto causa perjuicio económico o reputacional a terceros. En este caso, el perjuicio recae en los bancos que deben reponer material.

Ley de Prevención de Actos Desleales (不正競争防止法) : aunque orientada a productos comerciales, puede aplicarse si se demuestra un aprovechamiento indebido de bienes o marcas.

Términos de uso y propiedad de los bancos: al ser un bien proporcionado para un fin específico (uso dentro del cajero), su recolección masiva y posterior venta podría considerarse una apropiación indebida (不当持ち去り).

En resumen, no hay delito penal claro, pero sí un terreno gris donde intervienen la ética, la reputación y el posible abuso de un servicio público gratuito.

🌱 Contexto social y cultural

El caso conecta con una problemática más amplia: la fragilidad del “servicio gratuito” en la cultura japonesa moderna.

Japón es un país donde la cortesía institucional y la confianza social permiten muchos servicios sin costo —pañuelos de propaganda, paraguas compartidos, sobres o palillos en konbini—, pero los abusos recurrentes están llevando a que cada vez más empresas reconsideren estas prácticas.

Algunas entidades bancarias regionales ya han comenzado a retirar los sobres físicos, argumentando razones ecológicas (SDGs) y de eficiencia. Paradójicamente, el abuso detectado acelera una transición hacia lo digital, reduciendo aún más los espacios donde la confianza interpersonal sigue vigente.

🧩 Reflexión final

Este episodio no trata simplemente de sobres, sino de cómo pequeños abusos erosionan grandes valores colectivos.

La confianza y el respeto por lo común —pilares silenciosos del orden japonés— se ponen a prueba cuando lo gratuito se convierte en objeto de lucro.

El sobre que antes protegía billetes, hoy se convierte en símbolo de una sociedad que, entre el consumo y la conveniencia, debate qué tan lejos puede llegar el “yo primero”.

