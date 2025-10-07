[tokushu sagi] Trabajo fácil, destino criminal

La voz del fraude venía de Camboya: arrestan en Tokio a sospechoso que llamaba a víctimas desde el extranjero

📍Tōkyō | 7 de octubre

Un hombre japonés de 46 años, Hidemi Kimime (見目英明), fue detenido por la Policía Metropolitana de Tokio (警視庁) tras confesar haber trabajado como “kakeko” (かけ子), es decir, el encargado de llamar a las víctimas desde el extranjero en una red de “特殊詐欺” (fraudes telefónicos especiales) con base en Camboya.

Lo insólito es que el propio sospechoso se presentó en la embajada japonesa en Nom Pen pidiendo auxilio:

“Escapé del centro de operaciones del fraude. Quiero volver a Japón”.

💬 Cómo operaba la estafa

Según la investigación, entre marzo y abril de este año el grupo contactó a una mujer de unos 70 años en Saitama, haciéndose pasar por empleados de una operadora móvil y por policías.

Usaron frases diseñadas para generar pánico y confianza:

“Su licencia de conducir ha sido falsificada.”

“Su nombre podría estar involucrado en un caso de lavado de dinero.”

“Para verificar su inocencia, transfiera temporalmente el dinero a esta cuenta segura.”

La víctima, confundida y asustada, transfirió 20,5 millones de yenes (unos 130.000 dólares) al número bancario indicado.

🌏 El viaje a Camboya y la fuga

El detenido contó que fue reclutado por un conocido, quien le ofreció “un trabajo rápido con buena paga”. Sin saber completamente en qué consistía, viajó a Camboya en marzo.

Ya en el país, fue llevado a una “oficina” con computadoras, guiones en japonés y listas de víctimas.

Allí debía realizar las llamadas desde la mañana hasta la noche, bajo supervisión de otros japoneses.

Según relató en la embajada, cuando el grupo decidió mover su base de operaciones para evitar una redada, él aprovechó el caos para escapar y buscar ayuda diplomática.

Posteriormente fue repatriado y arrestado por la policía japonesa al llegar al país.

⚖️ Dimensión legal y nueva unidad de investigación

El caso está siendo manejado por la recién creada “特別捜査課” (Unidad Especial de Investigación) de la Policía Metropolitana, establecida este mes para combatir grupos criminales anónimos y de estructura fluida, que cambian de país o identidad rápidamente.

Esta unidad se enfoca en:

Fraudes internacionales en línea.

Redes de “dark part-time jobs” (闇バイト) donde personas son reclutadas para delitos.

Delitos descentralizados con miembros que no se conocen entre sí físicamente.

El sospechoso, por ahora, se acoge al derecho a guardar silencio (“黙秘します”).

🧩 Contexto social: la trampa de los “trabajos oscuros”

Japón enfrenta un aumento de jóvenes y adultos en dificultades económicas que son captados en redes sociales con frases como:

“Trabajo fácil en el extranjero, buen salario y sin experiencia.”

Muchos terminan en centros de fraude en el Sudeste Asiático, donde sus pasaportes son confiscados y viven bajo amenazas.

Este caso ilustra cómo la línea entre víctima y victimario puede volverse difusa en las nuevas formas del crimen digital global.

©NoticiasNippon