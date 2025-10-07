[shōniporuno] Escándalo en fútbol japonés

La Federación Japonesa de Fútbol le rescinde contrato y anuncia revisión de protocolos internos

📍París, 7 de octubre

El Tribunal Judicial de Bobigny (Francia) condenó al técnico japonés Kageyama Masanaga exdirector técnico de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), a 18 meses de prisión suspendida y 5.000 euros de multa por posesión y consulta de material pedopornográfico.

Los archivos ilícitos fueron descubiertos mientras Kageyama viajaba en un avión durante un vuelo entre Japón y Chile, con escala en París-Charles-de-Gaulle, donde fue denunciado por una azafata que lo sorprendió mirando los videos en su dispositivo.

La policía francesa lo detuvo durante la escala y posteriormente la fiscalía abrió una investigación formal. El tribunal lo declaró culpable de detención y consulta reiterada de material sexual infantil, violando el Código Penal francés, artículo 227-23, que castiga con hasta cinco años de prisión y 75.000 € de multa este tipo de delitos.

⚖️ Marco legal y sanciones complementarias

Además de la pena condicional, el tribunal impuso varias prohibiciones específicas:

🚫 Inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier actividad profesional o voluntaria relacionada con menores de edad.

🇫🇷 Prohibición de ingresar a territorio francés durante la misma década.

📂 Inscripción en el Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles (FIJAISV), registro nacional de agresores sexuales.

💼 La Federación Japonesa de Fútbol rescindió inmediatamente su contrato y anunció una investigación interna sobre los protocolos de selección y control de personal técnico.

Estas sanciones reflejan el enfoque francés de “tolerancia cero” hacia delitos sexuales vinculados a material infantil, incluso cuando el infractor no reside en Francia. El sursis (prisión condicional) implica que Kageyama no ingresará en prisión a menos que reincida o incumpla las condiciones impuestas.

⚽ Trayectoria y repercusiones en Japón

Kageyama Masanaga , de 57 años, era una figura respetada dentro del fútbol juvenil nipón:

Entrenó a las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Japón, participando en varios torneos internacionales.

También dirigió al club Fagiano Okayama en la J-League.

En los últimos años, coordinaba programas de formación de entrenadores y desarrollo de talento juvenil dentro de la JFA.

Tras conocerse la condena, la federación expresó su “profunda consternación” y reiteró su compromiso con la protección de menores en el ámbito deportivo, un tema cada vez más sensible tras casos recientes en otras disciplinas.

Medios japoneses destacan que el caso podría tener un impacto institucional: se revisarán los procesos de evaluación de antecedentes penales en colaboraciones internacionales y desplazamientos al extranjero.

🧭 Contexto y reflexión social

Este caso no solo pone en evidencia la responsabilidad individual, sino también la obligación ética de las instituciones deportivas de garantizar entornos seguros para niños y jóvenes.

En Japón, el Código Penal (art. 175) castiga la posesión de material sexual infantil con hasta un año de prisión o multas de 1 millón de yenes, pero la aplicación extraterritorial depende de tratados de cooperación judicial, como en este caso con Francia.

La situación revive el debate sobre la supervisión digital en vuelos internacionales y la cooperación judicial transnacional para delitos informáticos de contenido sexual.

©️ Noticias Nippon