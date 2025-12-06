[sakkā] el regreso del gigante dormido

Kashima Antlers despierta y recupera el trono perdido: nueve años después, el rey vuelve a Japón

📍 Ibaraki | 6 de octubre

Durante nueve largos años, el fútbol japonés repitió una pregunta que parecía quedarse sin respuesta:

¿Volvería alguna vez el rey?

La tarde del 6 de diciembre de 2025, en un estadio que latía como un corazón rojo, la respuesta llegó con la fuerza de un rugido antiguo:

Sí. Kashima Antlers volvió.

Volvió con su orgullo herido, con su historia pesada, con su escudo que jamás pierde brillo.

Volvió para levantar su noveno título de liga, su trofeo número 21 como institución, y para recordarle al país por qué alguna vez se les llamó la “常勝軍団” —la máquina eterna de la victoria.

✨ El héroe que encendió la llama

En jornadas como esta, el fútbol reduce todo a un instante.

Ese instante tuvo nombre: Leo Ceará.

Dos goles, dos golpes al pasado, dos veces gritar que Kashima no es un recuerdo:

es un presente que se impone.

El brasileño alcanzó los 21 goles en la temporada y se coronó goleador de la J1, sellando una campaña que será contada a futuras generaciones como el año en que un delantero devolvió el alma a un imperio.

Y cuando el pitazo final sonó, no fue solo un triunfo deportivo.

Fue liberación. Fue memoria. Fue identidad.

Las banderas rojas ondearon como si cada una llevara nueve años reteniendo el aire.

🔥 Un título peleado hasta la última respiración

Kashiwa Reysol hizo lo que debía: ganó.

Pero cuando un gigante despierta, no hay cálculo que lo detenga.

Kashima Antlers cerró el campeonato con 76 puntos, uno más que su perseguidor.

Uno solo.

El fútbol ama esas líneas delgadas en las que una temporada entera cabe en un detalle, en un disparo, en un segundo.

❤️ Japón vio renacer a su antiguo coloso

No fue un título cualquiera.

Fue la coronación de un renacimiento:

un proyecto que dudó

una afición que nunca dejó de creer

un club que se rehace cuando todos piensan que está agotado

Kashima Antlers no ganó la liga. La recuperó.

La tomó como quien recupera un derecho natural, como si el trono hubiera estado vacío esperando su regreso.

En el césped, los jugadores lloraban, reían, se abrazaban como si de sus cuerpos cayera el peso del pasado.

En las gradas, miles de voces gritaban un nombre que no es solo un club:

Kashima.

RESULTADOS DE LA JORNADA FINAL — J1 (Fecha 38)

Kashima Antlers 2–1 Yokohama F·Marinos

Urawa Reds 4–0 Kawasaki Frontale

Kashiwa Reysol 1–0 Machida Zelvia

FC Tokyo 1–1 Albirex Niigata

Shimizu S-Pulse 1–2 Fagiano Okayama

Nagoya Grampus 1–0 Avispa Fukuoka

Kyoto Sanga 2–0 Vissel Kobe

Gamba Osaka 4–1 Tokyo Verdy

Cerezo Osaka 1–3 Yokohama FC

Sanfrecce Hiroshima 2–1 Shonan Bellmare

🏆 TABLA FINAL DE LA J1 2025

(Puntos / Diferencia de goles)

Kashima Antlers — 76 pts / +27 Kashiwa Reysol — 75 pts / +26 Kyoto Sanga — 68 pts / +22 Sanfrecce Hiroshima — 68 pts / +18 Vissel Kobe — 64 pts / +13 Machida Zelvia — 60 pts / +14 Urawa Reds — 59 pts / +6 Kawasaki Frontale — 57 pts / +10 Gamba Osaka — 57 pts / –2 Cerezo Osaka — 52 pts / +3 FC Tokyo — 50 pts / –7 Avispa Fukuoka — 48 pts / –4 Fagiano Okayama — 45 pts / –9 Shimizu S-Pulse — 44 pts / –10 Yokohama F·Marinos — 43 pts / –1 Nagoya Grampus — 43 pts / –12 Tokyo Verdy — 43 pts / –18 Yokohama FC — 35 pts / –18 Shonan Bellmare — 32 pts / –27 Albirex Niigata — 24 pts / –31

