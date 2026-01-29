[sākka] Shinta tras los pasos de Kubo

Un nombre japonés crece en silencio en la cantera del Barcelona

📍Tōkyō | 29 de enero

En los campos de entrenamiento donde el futuro se forja lejos de las cámaras, un nombre japonés comienza a circular con cautela entre técnicos y formadores: Nishiyama Shinta. Menor de edad, su historia todavía se escribe en voz baja, entre rutinas diarias y aprendizaje constante, más que en resultados inmediatos.

Integrado en las categorías formativas del FC Barcelona, Shinta crece bajo una filosofía que privilegia la técnica, la lectura del juego y el colectivo por encima del brillo individual. Su estilo es sereno, preciso, con una comprensión del espacio que suele asociarse al fútbol japonés bien trabajado desde edades tempranas.

El entorno no es sencillo. Idioma, cultura y exigencia competitiva forman parte del reto cotidiano. Sin embargo, entrenadores destacan su capacidad de adaptación y concentración, virtudes que le permiten asimilar conceptos complejos sin perder naturalidad en el juego.

Nacido en Shibuya , Shinta se mudó con su familia a Barcelona hace tres años. Sus primeros pasos en Catalunya los dio en la Brain Football Academy, antes de pasar a la Damm. El salto definitivo llegó en el verano de 2024, cuando el Barça se fijó en él tras firmar 54 goles con el conjunto cervecero. En su estreno como azulgrana, ya en Sub-11, marcó 20 tantos .

Esta temporada, ya en el Sub-12 que compite en Preferente Sub-13, Shinta suma seis goles y numerosas asistencias en 14 jornadas. Si en fútbol-7 actuó a menudo como lateral, en el paso al fútbol-11 su rol se asemeja al de un extremo puro: desborde, profundidad y una izquierda explosiva que convierte centros y chuts en amenazas constantes. La banda izquierda se vuelve un volcán cuando aparece.

Su recorrido inevitablemente remite a antecedentes conocidos. El más representativo es el de Kubo Takefusa, quien también pasó por La Masia siendo niño y abrió una puerta simbólica para el fútbol japonés en Europa. Aunque su carrera tomó luego otros rumbos, su experiencia confirmó que el talento nipón puede integrarse y destacar en entornos de máxima exigencia.

Desde entonces, varios jóvenes japoneses han seguido caminos similares en academias europeas, especialmente en España y Alemania. No todos llegan a la élite, pero el valor de estas experiencias reside en la formación integral, más que en el éxito inmediato.

En el caso de Shinta, la prudencia marca el relato. Al tratarse de un menor, la información pública se mantiene limitada y el foco se centra en su proceso, no en la presión de etiquetas como “promesa” o “estrella”.

Así, mientras el fútbol formativo continúa su curso silencioso, Japón vuelve a sembrar talento en Europa. Y en ese presente discreto, Shinta avanza paso a paso, consciente de que en este nivel el tiempo es tan importante como la habilidad.

Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado en español 育成年代 ikusei nendai 育成 (formación) + 年代 (etapa) Categorías formativas 下部組織 kabu soshiki 下部 (inferior) + 組織 (estructura) Cantera / divisiones inferiores 未成年 miseinen 未 (no) + 成年 (adulto) Menor de edad 海外挑戦 kaigai chōsen 海外 (extranjero) + 挑戦 (desafío) Reto de jugar en el extranjero 技術力 gijutsuryoku 技術 (técnica) + 力 (capacidad) Nivel técnico 適応力 tekiōryoku 適応 (adaptación) + 力 (capacidad) Capacidad de adaptación 将来性 shōraisei 将来 (futuro) + 性 (potencial) Proyección a futuro ©2026 NoticiasNippon