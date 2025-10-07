[sharyōtenrakujiko] Tragedia evitada en Hokkaidō

Confusión de pedales, la causa probable del accidente que estremeció a clientes

📍Tōkyō | 7 de octubre

Hoy martes por la tarde, en la ciudad de Kushiro (釧路市), en la isla de Hokkaidō, un accidente insólito y alarmante sacudió a los clientes de un supermercado local.

Aproximadamente a las 2:30 p.m., los servicios de emergencia recibieron un llamado desde el establecimiento ubicado en el distrito de Kawakami-chō (川上町), informando que un automóvil había caído desde el estacionamiento en la azotea hasta el interior del edificio.

El vehículo, conducido por un hombre de unos 80 años, se precipitó desde la zona superior —usada como estacionamiento— hasta el área de acceso de la primera planta.

Milagrosamente, el conductor sobrevivió y fue trasladado consciente al hospital con heridas de consideración.

Afortunadamente, ningún cliente ni empleado resultó herido, aunque varios testigos quedaron en shock tras el fuerte estruendo del impacto.

🧭 Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras investigaciones, el automóvil ingresó accidentalmente al pasillo peatonal de la entrada del segundo piso, que conecta el estacionamiento con el interior del supermercado.

De alguna manera, el vehículo siguió avanzando hacia las escaleras interiores, sin detenerse, cayendo posteriormente al primer piso.

Los daños materiales fueron significativos, pero el fuego fue evitado gracias a la rápida intervención del personal y los bomberos.

Los expertos en seguridad vial señalan que este tipo de accidentes suelen estar relacionados con errores de pedal, es decir, confusión entre el freno y el acelerador, especialmente entre conductores de edad avanzada.

⚖️ Marco legal y responsabilidad

El incidente está siendo investigado por la Policía de Kushiro, bajo la posible figura de “negligencia al conducir un vehículo motorizado causando lesiones”（自動車運転過失傷害罪）según el Código Penal japonés, artículo 211.

Esta disposición establece sanciones de hasta 5 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes, en casos donde la conducción imprudente provoque lesiones a otras personas.

En este caso particular, dado que solo el conductor resultó herido, es probable que no enfrente cargos penales severos, pero sí se revisará su licencia de conducción, conforme a la Ley de Tránsito por Carreteras (道路交通法).

La policía podría recomendar una evaluación médica obligatoria o incluso la suspensión del permiso de conducir, una medida frecuente en accidentes que involucran a personas mayores de 75 años.

👁️ Reflexión social y humana

El accidente vuelve a encender el debate sobre la seguridad vial y el envejecimiento poblacional en Japón.

Cada año se registran cientos de casos similares, especialmente en zonas rurales donde las personas mayores dependen del automóvil para su vida diaria.

La Agencia Nacional de Policía ha promovido programas de devolución voluntaria de licencias y la instalación de sistemas de asistencia al frenado automático (自動ブレーキ) en autos nuevos.

En palabras de un testigo:

“Pensé que era un terremoto. El techo se estremeció, y cuando corrimos, vimos el coche en el suelo, entre los estantes.”

Más allá del susto, este incidente refleja la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, rediseñar accesos en estacionamientos elevados y ofrecer alternativas de movilidad seguras para los adultos mayores.

©NoticiasNippon