[kōtsū jiko] amanecer fatal en Saitama

Dos muertos y un conductor ebrio detenido — el drama de una mañana laboral

📍Tōkyō | 18 de octubre

Ayer viernes poco antes de las 6:40 a. m., la tranquilidad de la autopista Kan-Etsu (関越自動車道) en Saitama se rompió con un violento accidente que dejó dos personas muertas y varias heridas.

El siniestro ocurrió en el tramo de la localidad de Kamisato cuando un automóvil se estrelló primero contra el guardarraíl izquierdo y fue impactado segundos después por un camión que circulaba detrás.

En el interior del vehículo viajaban cinco hombres, todos colegas de una empresa de construcción que se dirigían a su lugar de trabajo.

Dos de ellos, que habían sido trasladados inconscientes, fueron declarados muertos en el hospital. Los otros dos pasajeros resultaron gravemente heridos, mientras que el conductor y el chofer del camión sufrieron lesiones leves.

La investigación de la policía de autopistas de Saitama reveló que el conductor, un hombre de 52 años residente en Mizuho, presentaba una tasa de alcohol tres veces superior al límite legal.

Fue arrestado bajo sospecha de violar tanto la Ley de Castigo a Actos de Conducción que Provocan Muerte o Lesiones (自動車運転死傷行為処罰法) como la Ley de Tránsito (道路交通法) por conducción bajo los efectos del alcohol.

El acusado admitió los cargos, según informó la policía.

El impacto del accidente fue tal que la autopista permaneció cerrada temporalmente entre los tramos de Honjō-Kodama IC y Fujioka JCT, generando extensos embotellamientos matutinos.

⚖️ Marco legal

En Japón, la Ley de Castigo a Actos de Conducción que Provocan Muerte o Lesiones establece sanciones severas para casos en los que el conductor haya consumido alcohol.

Si se prueba que la intoxicación afectó su capacidad de conducción, puede enfrentar hasta 15 años de prisión.

Además, el artículo 65 de la Ley de Tránsito prohíbe conducir con más de 0.15 mg de alcohol por litro de aire espirado, equivalente a un solo vaso de licor para una persona promedio.

En este caso, la prueba arrojó el triple del valor permitido, lo que agrava su responsabilidad penal.

Los empleadores también pueden ser investigados si se demuestra que permitieron o no impidieron que el trabajador condujera en ese estado.

👀¿Por qué no se difunde el nombre del detenido?

Principio de presunción de inocencia:

Aunque hayan sido arrestado, legalmente aún no ha sido condenado. Las autoridades y medios suelen evitar identificar por nombre completo a sospechosos, especialmente si el caso está en fase inicial o si no hay riesgo social inmediato. Política de privacidad en medios japoneses:

Muchos medios japoneses siguen pautas éticas estrictas y sólo revelan nombres cuando:

El delito es especialmente grave o violento.

Ya se ha presentado una acusación formal (起訴) por parte de la fiscalía.

Se trata de un caso con alto impacto público.

Los sospechosos son figuras públicas o ha sido buscado anteriormente.

Condición del extranjero:

En algunos casos, si el sospechoso es extranjero, los medios también omiten el nombre por razones diplomáticas o para evitar conflictos en la comunidad migrante, a menos que haya riesgo de fuga o reincidencia confirmada.

En cuanto se presente una acusación formal (起訴) o el caso se eleve a juicio, es probable que el nombre completo se haga público, especialmente si se trata de un caso con múltiples antecedentes como este.

🧭 Reflexión social

El caso reabre el debate sobre la tolerancia cero al alcohol en la conducción en Japón, donde campañas públicas y controles rutinarios buscan erradicar una práctica que sigue cobrándose vidas.

Cada accidente de este tipo genera conmoción por su contraste: un país con altos estándares de seguridad vial y, sin embargo, tragedias que nacen de una decisión individual irresponsable.

©NoticiasNippon