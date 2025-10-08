[tenki yohō] miércoles 8 de octubre

Contraste climático extremo: norte en alerta por tormentas, sur sofocado por calor fuera de temporada

📍Tōkyō | 8 de octubre

Hoy miércoles, el clima en Japón muestra contrastes marcados entre el norte inestable por un sistema frontal y el sur aún dominado por el calor veraniego.

El norte (Hokkaidō y parte de Tōhoku) enfrenta lluvias intensas, rayos y riesgo de tornados por una masa de aire cálido y húmedo que se dirige hacia una baja presión.

El centro y sur (Tokio, Nagoya, Osaka, Kyūshū, Okinawa) tendrán sol con intervalos nubosos y algunas lluvias repentinas.

El tifón n.º 22 Harlong (ハーロン) de fuerza muy intensa, continúa su trayectoria al norte del Pacífico japonés, acercándose mañana a las Islas Izu, generando oleaje alto y vientos fuertes.

🌪 Regiones en detalle

🧊 Hokkaidō（北海道）

Sapporo: 22 °C / 15 °C — 🌧 50 %

Kushiro: : 21 °C / 15 °C — 🌤🌧 70 %

Panorama:

Durante la madrugada, lluvias torrenciales históricas (hasta 110 mm/h en Shiraoi) causaron alerta de “lluvia récord en corto tiempo”.

El aire húmedo y cálido mantiene la atmósfera muy inestable, con posibilidad de truenos, ráfagas violentas y tornados locales durante la mañana.

🌤 Por la tarde, el tiempo mejora y se abrirán claros en la zona oeste.

🌾 Tōhoku（東北地方）

Sendai: : 27 °C / 18 °C — 🌤 30 %

Panorama:

Cielo parcialmente nublado con lluvias pasajeras por la mañana, especialmente en la costa.

A partir del mediodía se esperan largos periodos de sol.

Las temperaturas estarán elevadas para la temporada: hasta 27 °C, ambiente húmedo y tibio.

🏙 Kantō（関東地方）

Tōkyō : 27 °C / 20 °C — 🌤🌧 40 %

Panorama:

Mañana con sol y algunas nubes, pero hacia la tarde-noche podrían llegar lluvias esporádicas por el acercamiento del tifón 22号 (Harlong).

🌊 En las Islas Izu y la costa de Shizuoka, se esperan vientos fuertes y oleaje alto.

El calor será húmedo, con sensación térmica cercana a los 29 °C.

🏯 Chūbu（中部地方）

Niigata: 25 °C / 19 °C — 🌤🌧 40 %

Kanazawa : 25 °C / 22 °C — ☁️ 30 %

Nagoya : 30 °C / 21 °C — 🌤 20 %

Panorama:

Nubes y claros con clima variable.

Lluvias débiles matutinas en Niigata y Hokuriku; el resto de la región permanecerá estable.

🌞 En Nagoya, calor de pleno verano con hasta 30 °C, ideal para actividades al aire libre, aunque con aire húmedo.

⛩ Kansai（関西地方）

Ōsaka: 31 °C / 23 °C — 🌤 10 %

Panorama:

Día claramente veraniego pese a ser octubre.

Cielo despejado con algunas nubes dispersas.

🌡 Temperaturas alrededor de 31 °C y alto nivel de humedad.

⚠️ Posibilidad de chubascos breves al atardecer. Precaución con golpes de calor leves.

🏠 Chūgoku（中国地方）

Hiroshima : 30 °C / 23 °C — 🌤 20 %

Panorama:

Cielo parcialmente despejado, con nubes en aumento durante la tarde.

☀️ La mañana será cálida y soleada, pero podrían presentarse lluvias cortas o truenos aislados al final del día por la humedad proveniente del Mar de Seto.

Temperaturas de verano tardío, en torno a los 30 °C.

🐉 Shikoku（四国地方）

Kōchi : 32 °C / 22 °C — ☀️ 20 %

Panorama:

Ambiente plenamente veraniego, con sol radiante la mayor parte del día.

Temperaturas máximas de 32 °C, las más altas del país junto a Okinawa.

Solo algunas nubes por la tarde, sin lluvias significativas previstas.

⚠️ Nivel alto de radiación solar y humedad intensa; se recomienda hidratación constante.

🌋 Kyūshū（九州地方）

Fukuoka :29 °C / 23 °C — 🌤🌧 40 %

Kagoshima : 31 °C / 24 °C — 🌤🌧 50 %

Panorama:

Sol con intervalos nubosos.

Por la tarde podrían registrarse lluvias cortas o tormentas localizadas, especialmente en el sur.

⚠️ En zonas montañosas, riesgo leve de deslizamientos de tierra.

A pesar de la nubosidad, el ambiente se mantendrá caluroso.

🌺 Okinawa（沖縄地方）

那覇（Naha）: 33 °C / 28 °C — ☀️ 20 %

Panorama:

Clima tropical típico: sol, calor y humedad alta.

Aumentarán las nubes hacia la noche, con probabilidad baja de lluvia.

🌊 Continúan las marejadas moderadas por la influencia del tifón.

Sensación térmica cercana a 36 °C, con riesgo de deshidratación.

⚠️ Advertencias principales

🌪 Tornados y ráfagas violentas: riesgo elevado en Hokkaidō y el norte de Tōhoku.

🌊 Oleaje alto y vientos fuertes: especialmente en las Islas Izu por el acercamiento del tifón.

⛈ Lluvias intensas localizadas: posibles en el norte y el oeste de Japón.

🥵 Calor fuera de temporada: desde Kansai hasta Okinawa, muchas ciudades registrarán más de 30 °C.

🌅 En síntesis

Japón continúa en una transición climática compleja: mientras el norte lidia con fenómenos severos, el sur vive un veranillo persistente.

Hoy es un día para estar atento tanto al paraguas como al bloqueador solar. Si planeas viajar o realizar actividades al aire libre, consulta los avisos meteorológicos locales y mantente informado sobre la trayectoria del tifón 22.



