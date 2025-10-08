[tenki yohō] miércoles 8 de octubre

Contraste climático extremo: norte en alerta por tormentas, sur sofocado por calor fuera de temporada
📍Tōkyō | 8 de octubre
Hoy miércoles, el clima en Japón muestra contrastes marcados entre el norte inestable por un sistema frontal y el sur aún dominado por el calor veraniego.
- El norte (Hokkaidō y parte de Tōhoku) enfrenta lluvias intensas, rayos y riesgo de tornados por una masa de aire cálido y húmedo que se dirige hacia una baja presión.
- El centro y sur (Tokio, Nagoya, Osaka, Kyūshū, Okinawa) tendrán sol con intervalos nubosos y algunas lluvias repentinas.
- El tifón n.º 22 Harlong (ハーロン) de fuerza muy intensa, continúa su trayectoria al norte del Pacífico japonés, acercándose mañana a las Islas Izu, generando oleaje alto y vientos fuertes.
🌪 Regiones en detalle
🧊 Hokkaidō（北海道）
- Sapporo: 22 °C / 15 °C — 🌧 50 %
- Kushiro: : 21 °C / 15 °C — 🌤🌧 70 %
Panorama:
Durante la madrugada, lluvias torrenciales históricas (hasta 110 mm/h en Shiraoi) causaron alerta de “lluvia récord en corto tiempo”.
El aire húmedo y cálido mantiene la atmósfera muy inestable, con posibilidad de truenos, ráfagas violentas y tornados locales durante la mañana.
🌤 Por la tarde, el tiempo mejora y se abrirán claros en la zona oeste.
🌾 Tōhoku（東北地方）
- Sendai: : 27 °C / 18 °C — 🌤 30 %
Panorama:
Cielo parcialmente nublado con lluvias pasajeras por la mañana, especialmente en la costa.
A partir del mediodía se esperan largos periodos de sol.
Las temperaturas estarán elevadas para la temporada: hasta 27 °C, ambiente húmedo y tibio.
🏙 Kantō（関東地方）
- Tōkyō : 27 °C / 20 °C — 🌤🌧 40 %
Panorama:
Mañana con sol y algunas nubes, pero hacia la tarde-noche podrían llegar lluvias esporádicas por el acercamiento del tifón 22号 (Harlong).
🌊 En las Islas Izu y la costa de Shizuoka, se esperan vientos fuertes y oleaje alto.
El calor será húmedo, con sensación térmica cercana a los 29 °C.
🏯 Chūbu（中部地方）
- Niigata: 25 °C / 19 °C — 🌤🌧 40 %
- Kanazawa : 25 °C / 22 °C — ☁️ 30 %
- Nagoya : 30 °C / 21 °C — 🌤 20 %
Panorama:
Nubes y claros con clima variable.
Lluvias débiles matutinas en Niigata y Hokuriku; el resto de la región permanecerá estable.
🌞 En Nagoya, calor de pleno verano con hasta 30 °C, ideal para actividades al aire libre, aunque con aire húmedo.
⛩ Kansai（関西地方）
- Ōsaka: 31 °C / 23 °C — 🌤 10 %
Panorama:
Día claramente veraniego pese a ser octubre.
Cielo despejado con algunas nubes dispersas.
🌡 Temperaturas alrededor de 31 °C y alto nivel de humedad.
⚠️ Posibilidad de chubascos breves al atardecer. Precaución con golpes de calor leves.
🏠 Chūgoku（中国地方）
- Hiroshima : 30 °C / 23 °C — 🌤 20 %
Panorama:
Cielo parcialmente despejado, con nubes en aumento durante la tarde.
☀️ La mañana será cálida y soleada, pero podrían presentarse lluvias cortas o truenos aislados al final del día por la humedad proveniente del Mar de Seto.
Temperaturas de verano tardío, en torno a los 30 °C.
🐉 Shikoku（四国地方）
- Kōchi : 32 °C / 22 °C — ☀️ 20 %
Panorama:
Ambiente plenamente veraniego, con sol radiante la mayor parte del día.
Temperaturas máximas de 32 °C, las más altas del país junto a Okinawa.
Solo algunas nubes por la tarde, sin lluvias significativas previstas.
⚠️ Nivel alto de radiación solar y humedad intensa; se recomienda hidratación constante.
🌋 Kyūshū（九州地方）
- Fukuoka :29 °C / 23 °C — 🌤🌧 40 %
- Kagoshima : 31 °C / 24 °C — 🌤🌧 50 %
Panorama:
Sol con intervalos nubosos.
Por la tarde podrían registrarse lluvias cortas o tormentas localizadas, especialmente en el sur.
⚠️ En zonas montañosas, riesgo leve de deslizamientos de tierra.
A pesar de la nubosidad, el ambiente se mantendrá caluroso.
🌺 Okinawa（沖縄地方）
- 那覇（Naha）: 33 °C / 28 °C — ☀️ 20 %
Panorama:
Clima tropical típico: sol, calor y humedad alta.
Aumentarán las nubes hacia la noche, con probabilidad baja de lluvia.
🌊 Continúan las marejadas moderadas por la influencia del tifón.
Sensación térmica cercana a 36 °C, con riesgo de deshidratación.
⚠️ Advertencias principales
- 🌪 Tornados y ráfagas violentas: riesgo elevado en Hokkaidō y el norte de Tōhoku.
- 🌊 Oleaje alto y vientos fuertes: especialmente en las Islas Izu por el acercamiento del tifón.
- ⛈ Lluvias intensas localizadas: posibles en el norte y el oeste de Japón.
- 🥵 Calor fuera de temporada: desde Kansai hasta Okinawa, muchas ciudades registrarán más de 30 °C.
🌅 En síntesis
Japón continúa en una transición climática compleja: mientras el norte lidia con fenómenos severos, el sur vive un veranillo persistente.
Hoy es un día para estar atento tanto al paraguas como al bloqueador solar. Si planeas viajar o realizar actividades al aire libre, consulta los avisos meteorológicos locales y mantente informado sobre la trayectoria del tifón 22.
