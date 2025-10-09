Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 9 de octubre

Oct 9, 2025

Japón dividido en dos estaciones: calor veraniego en el sur, aire otoñal en el norte

📍Tōkyō  |  9 de octubre

Hoy jueves, el paso del tifón nº22 (Halong) cerca de las Islas Izu marca el inicio de un día con contrastes meteorológicos en todo el país.

Mientras Kanto debe extremar precauciones por ráfagas y lluvias, el resto de Japón disfrutará en su mayoría de cielos despejados y temperaturas cálidas, especialmente en el oeste.

 

 

🌀 Región de Kanto (Tokio y alrededores)

  • Tokio: 🌥️ 24 °C / 22 °C – probabilidad de lluvia: 30 %
    • El tifón Harlon se aleja hacia el este, pero su influencia deja nubosidad abundante y ráfagas de viento, sobre todo en zonas costeras como Chiba y Kanagawa.
    • Se recomienda precaución en desplazamientos matutinos y evitar zonas marítimas.

 

 

🌦️ Región de Okinawa

  • Naha: ☀️🌧️ 33 °C / 27 °C – lluvia: 80 %
    • Día sofocante y muy húmedo, con chubascos y tormentas tropicales debido a la cercanía del tifón.
    • Sensación térmica superior a 37 °C.

 

 

🌞 Regiones del Oeste (Kyushu, Shikoku, Kansai)

  • Fukuoka: ☀️ 28 °C / 22 °C – 10 %
  • Hiroshima: ☀️ 29 °C / 21 °C – 0 %
  • Kochi: ☀️ 31 °C / 22 °C – 0 %
  • Osaka: ☀️ 28 °C / 22 °C – 0 %
  • Kagoshima: 🌦️ 31 °C / 25 °C – 70 %

👉 Estas regiones disfrutarán de cielos despejados y calor veraniego, aunque Kagoshima podría registrar lluvias residuales del tifón.

El ambiente será bochornoso al mediodía, y las temperaturas podrían superar los 30 °C.

 

 

🌤️ Centro de Japón (Tokai – Hokuriku)

  • Nagoya: ☀️ 32 °C / 22 °C – 10 %
  • Kanazawa: 🌤️ 25 °C / 20 °C – 20 %
  • Niigata: 🌤️ 22 °C / 18 °C – 30 %

El tiempo será mayormente estable, con ligeras nubes en la costa del Mar de Japón.

En Nagoya el calor será intenso y seco, típico de un verano tardío.

 

 

🌥️ Regiones del Norte (Tōhoku y Hokkaidō)

  • Sendai: 🌤️ 21 °C / 15 °C – 30 %
  • Sapporo: 🌤️ 16 °C / 9 °C – 40 %
  • Kushiro: 🌤️ 16 °C / 8 °C – 20 %

El norte del país entra de lleno en el ambiente otoñal 🍂:Las mañanas son frías y el aire se siente fresco, especialmente en Hokkaido, donde las mínimas bajan de 10 °C.

 

🧣Resumen general

  • 🌀 Tifón Harlon: sigue afectando a las Islas Izu y parte de Kanto, con lluvias y viento fuertes.
  • 🌡️ Oeste y centro del país: cielos despejados y calor veraniego (28 – 33 °C).
  • 🍁 Norte de Japón: aire frío y cielos parcialmente nublados, marcando el cambio hacia el otoño.

 

