[tenki yohō] martes 7 de octubre

Contrastes extremos en el archipiélago — del calor húmedo de Okinawa al frío otoñal del norte, reflejo del cambio estacional

📍Tōkyō | 7 de octubre

Hoy, el clima en Japón muestra un contraste claro entre el oeste cálido y el este nublado.

🌀 Panorama general

El país sigue bajo la influencia de aire húmedo que fluye desde el Pacífico. El centro del sistema de alta presión se aleja hacia el este de Hokkaidō, permitiendo que una masa de aire cargada de humedad avance hacia Honshū.

Esto genera cielos cubiertos y lluvias dispersas desde Kyūshū hasta Tōhoku, especialmente en la franja pacífica.

Además, el tifón n.º 22 (ハーロン) continúa desplazándose al oeste-noroeste al sur de Japón, afectando con vientos fuertes y oleaje elevado a las islas Ogasawara.

🏝️ Región de Okinawa

•🌡️ Naha: 33 °C / 28 °C

•🌞 Predominio del sol con algunas nubes.

•💨 Advertencia por viento y mar agitado debido a la influencia indirecta del tifón 22.

👉 Día caluroso y bochornoso: mantenerse hidratado y usar ropa ligera.

🌴 Kyūshū

•🌡️ Fukuoka: 32 °C / 22 °C ☀️⛅ 20%

•🌡️ Kagoshima: 32 °C / 22 °C ☀️⛅ 20%

Clima veraniego con cielos mayormente despejados por la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad. Sensación térmica cercana a los 35 °C por la humedad.

⛩️ Shikoku y Chūgoku

•🌡️ Hiroshima: 29 °C / 21 °C ☀️ 20%

•🌡️ Kōchi: 29 °C / 20 °C ⛅ 40%

Tiempo soleado, aunque en Kōchi se prevén chubascos vespertinos aislados.

Ambiente cálido y húmedo, típico de finales del verano.

🌆 Kansai

•🌡️ Ōsaka: 30 °C / 21 °C ☀️⛅ 20%

Cielo despejado con aumento de nubes hacia la tarde.

Día caluroso pero con brisas que alivian un poco la sensación térmica.

🏯 Tōkai y Hokuriku

•🌡️ Nagoya: 27 °C / 22 °C ⛅ 30%

•🌡️ Kanazawa: 27 °C / 20 °C ⛅ 30%

Nubes frecuentes y posibilidad de lluvia ligera por la noche debido al frente que se aproxima desde el Pacífico.

Temperaturas algo más frescas que ayer.

🗼 Kantō

•🌡️ Tokio: 25 °C / 20 °C ☁️ 30%

El viento del noreste soplará con fuerza moderada, trayendo aire fresco.

Sensación térmica menor a los 25 °C: se recomienda llevar chaqueta ligera o manga larga.

Podrían caer lloviznas intermitentes al amanecer o durante la noche.

🍎 Tōhoku

•🌡️ Sendai: 21 °C / 17 °C ☁️ 40%

Fresco y húmedo, con posibilidad de lluvia débil.

La costa pacífica se sentirá más fría por el viento del norte.

🐻 Hokkaidō

•🌡️ Sapporo: 18 °C / 7 °C ⛅ 40%

•🌡️ Kushiro: 16 °C / 7 °C ⛅ 30%

El aire otoñal domina el norte.

Se esperan mínimas bajo cero en zonas interiores como Horokanai y Esashi.

Llevar abrigo, especialmente en la mañana y la noche.

Hacia la noche podrían presentarse lluvias o incluso tormentas breves en la costa del Mar de Japón.

🌀 Evolución del tifón 22号 (ハーロン)

•Movimiento: Oeste-noroeste a 15 km/h

•Centro: al sur de Japón

•Vientos máximos sostenidos: 25 m/s (≈90 km/h)

•Previsión: el 8 de octubre girará al noreste, y para el 9 podría acercarse con fuerza a las islas Izu, afectando también a Kantō con vientos y olas muy intensas.

👉 Se recomienda asegurar objetos exteriores, revisar rutas de evacuación y seguir los reportes de la JMA (気象庁).



©NoticiasNippon