[sōsharunettowāku] Entre sonrisas y reproches

“Respeta la cultura japonesa”: el baile callejero que encendió el debate sobre turismo y tradición

📍 Tōkyō, 10 de octubre

Dos mujeres extranjeras vestidas con trajes tradicionales japoneses fueron grabadas bailando alegremente en una calle céntrica mientras un autobús pasaba detrás.

El video, difundido en redes sociales, generó una oleada de comentarios encontrados: mientras algunos celebran la diversidad y la alegría del momento, otros lo consideran una falta de respeto hacia la cultura japonesa.

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, frases como “¡Japón no es un lugar para jugar!” o “Japón no es un parque temático, es un país donde vive gente” se multiplicaron rápidamente.

Los mensajes de desaprobación reflejan un sentimiento cada vez más visible entre ciertos sectores locales: la preocupación por el comportamiento de algunos visitantes que cruzan la delgada línea entre la admiración cultural y la apropiación superficial.

🎎 Contexto cultural

En ciudades como Kioto, donde el kimono sigue siendo un símbolo de respeto, elegancia y tradición, las autoridades y los negocios locales han intentado fomentar un turismo más consciente.

En 2023, el distrito de Gion incluso instaló letreros recordando a los visitantes que no se permite tocar a las geishas ni tomarles fotos sin permiso.

El acto de vestir un kimono no está prohibido para los extranjeros —de hecho, muchos estudios y tiendas de alquiler lo promueven como experiencia cultural—, pero se espera que quienes lo hagan comprendan su significado y actúen en concordancia con la etiqueta japonesa: evitar bailes o gestos bulliciosos en la vía pública, no fumar ni comer mientras se camina, y mantener un tono moderado.

⚖️ Marco legal y social

Legalmente, no existe una norma que sancione a quienes bailan o se visten con atuendos tradicionales en la calle, salvo que obstaculicen el tránsito o incurran en desórdenes públicos (lo cual podría enmarcarse en el Artículo 1 de la Ley de Infracciones Menores —軽犯罪法第1条—).

Sin embargo, la desaprobación social puede tener un peso considerable en Japón, donde las normas de convivencia (マナー, manners) son un pilar del orden colectivo.

En los últimos años, el gobierno ha impulsado campañas de concienciación bajo el lema “Respect the Culture, Enjoy Japan”, especialmente dirigidas al turismo extranjero, para prevenir incidentes como gritos, bailes o grabaciones en templos y calles residenciales.

💬 Reflexión final

El video reaviva una discusión necesaria: ¿dónde termina la admiración cultural y dónde comienza la falta de respeto?

Las dos mujeres, probablemente sin intención de ofender, se convirtieron en el centro de un debate que va más allá del baile: el desafío de convivir entre la libertad de expresión turística y el respeto profundo por las tradiciones vivas de un país que, aunque amable con sus visitantes, espera reciprocidad en cortesía y sensibilidad cultural.

ANEXO

El kimono

Tiene una importancia social profunda en Japón que va mucho más allá de ser solo una prenda de vestir: es un símbolo vivo de identidad, tradición y valores culturales.

Principales dimensiones sociales:

👘 1. Símbolo de identidad cultural japonesa

El kimono representa la esencia estética y espiritual del Japón tradicional. Su forma, colores y patrones reflejan conceptos clave del pensamiento japonés como la armonía (wa), la sencillez (shibui) y el respeto por la naturaleza (mono no aware).

Usarlo implica honrar la herencia cultural, mantener viva la conexión con el pasado y expresar orgullo nacional en ceremonias o celebraciones oficiales.

🎎 2. Expresión de estatus y ocasión social

Históricamente, el tipo de kimono, los materiales y los motivos decorativos indicaban el estatus social, la edad y el estado civil de quien lo vestía.

Las mujeres solteras solían usar el furisode (mangas largas y coloridas).

Las casadas llevaban tomesode (mangas cortas, con emblemas familiares).

Los hombres usaban el montsuki haori hakama en eventos formales.

Hoy sigue siendo un código social y visual que indica respeto por el momento: bodas, graduaciones, Año Nuevo o ceremonias del té.

🌸 3. Transmisión generacional y vínculos familiares

Muchas familias conservan kimonos como herencias afectivas, transmitidos de madres a hijas. Aprender a colocarlo (kitsuke) o a elegirlo según la estación se considera una forma de educación cultural femenina tradicional.

En este sentido, el kimono actúa como un puente generacional, uniendo pasado y presente dentro del hogar japonés.

🧵 4. Artesanía, economía y comunidad

Cada kimono involucra una red de saberes tradicionales: tejedores, tintoreros, bordadores y maestros del obi (cinturón). Estas profesiones son patrimonios vivos reconocidos por el gobierno japonés.

Usar o promover el kimono es también apoyar la economía artesanal local y preservar oficios que se transmiten desde hace siglos.

🌏 5. Función diplomática y cultural contemporánea

El kimono es una de las “cartas de presentación” del Japón moderno ante el mundo.

Embajadoras culturales, artistas y figuras públicas lo utilizan para representar a Japón en eventos internacionales, destacando su elegancia y sofisticación sin necesidad de palabras.

Asimismo, su reinterpretación moderna (por diseñadores como Jotaro Saito o Hiroko Koshino) lo ha convertido en un símbolo de fusión entre tradición y modernidad.

¿Que traje usan las japoneses para acudir a los matsuri y festival de fuegos artificiales ¿kimono o yukata?

👘 Diferencia básica

Kimono (着物): es la prenda tradicional formal japonesa. Se usa en ceremonias importantes como bodas, Año Nuevo, graduaciones o eventos oficiales. Está confeccionado con seda, lleva forro, se combina con un obi (cinturón ancho y elaborado), y se usa con varios accesorios, sandalias zōri y calcetines tabi.

👉 Es más costoso, pesado y requiere conocimientos para vestirlo correctamente.

👉 Es más costoso, pesado y requiere conocimientos para vestirlo correctamente. Yukata (浴衣): es una versión más ligera y veraniega del kimono. Se hace de algodón o lino, no lleva forro ni tantas capas, y se usa sin tabi. Es muy común en matsuri (祭り, festivales), hanabi taikai (花火大会, festivales de fuegos artificiales) y en los ryokan (alojamientos tradicionales).

👉 Es más fácil de poner, fresco y se asocia con un ambiente festivo e informal.

🎇 En los matsuri y festivales de fuegos artificiales

Las mujeres japonesas suelen vestir yukata, no kimono.

Los hombres también llevan yukata (de colores más sobrios, como azul, gris o negro).

Suelen combinarlo con:

Geta (下駄, sandalias de madera)

Pequeño bolso kinchaku (巾着)

A veces, abanico uchiwa o sensu

El yukata simboliza el verano japonés: ligero, colorido, lleno de estampados florales (flores de cerezo, peonías, fuegos artificiales, peces dorados, etc.) y transmite esa sensación de alegría estacional.

