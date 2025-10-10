[tenki yohō] viernes 10 de octubre

Japón bajo cielos otoñales, pero el sur aún no despide el verano

📍Tōkyō | 10 de octubre

Japón amanece bajo la influencia de un sistema de alta presión, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado desde Hokkaidō hasta Kyūshū, aunque con algunos episodios de lluvias pasajeras en zonas aisladas.

🗾 Panorama general

Hokkaidō: Amanecerá con lluvias dispersas, pero el cielo se irá despejando hacia el mediodía. 🌡️ Sapporo: 16 °C / 7 °C 🌡️ Kushiro: 16 °C / 4 °C

Tōhoku y Hokuriku: Mayormente despejado, aunque con probabilidad de lluvias locales al caer la noche. 🌡️ Sendai: 21 °C / 13 °C 🌡️ Niigata: 21 °C / 14 °C 🌡️ Kanazawa: 24 °C / 15 °C

Kantō: Mañana soleada, pero posibilidad de nubes y lloviznas en áreas montañosas hacia la noche. 🌡️ Tokio: 25 °C / 17 °C

Tōkai y Kinki (Nagoya–Osaka): Sol con algunos intervalos nublados; temperaturas más suaves que ayer. 🌡️ Nagoya: 25 °C / 18 °C 🌡️ Osaka: 27 °C / 19 °C

Chūgoku, Shikoku y Kyūshū: Cielos despejados y ambiente caluroso, con temperaturas propias del verano. 🌡️ Hiroshima: 29 °C / 18 °C 🌡️ Kōchi: 30 °C / 20 °C 🌡️ Fukuoka: 30 °C / 19 °C 🌡️ Kagoshima: 31 °C / 23 °C

Okinawa: Cielo parcialmente nublado con riesgo de lluvia y tormentas eléctricas por la aproximación del tifón n.º 23 (台風23号), que se acerca a la región de Daitō. 🌡️ Naha: 33 °C / 26 °C, humedad alta y ambiente muy bochornoso.



🌬️ Advertencias y recomendaciones

En Okinawa (Daitō-jima): posibles vientos fuertes, olas altas, mareas de tormenta y rayos. Se recomienda extremar precauciones.

En el resto del país, aunque el ambiente será agradable, lleva paraguas plegable si estás en zonas de montaña o en el norte, por si llega algún chubasco ocasional.

En el sur (Kyūshū, Shikoku, Okinawa), permanece atento al calor: aún se esperan temperaturas por encima de 30 °C.

🌡️ Resumen térmico

Del norte al centro de Japón: temperaturas similares o ligeramente menores que ayer → sensación otoñal y agradable.

Del sur al suroeste: calor persistente, propio del final del verano → precaución por golpes de calor (熱中症).



