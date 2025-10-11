[tenki yohō] previsión sábado 11

Kantō bajo la lluvia y Kyūshū con calor veraniego: el archipiélago dividido por el clima

📍Tōkyō | 11 de octubre

El Japón de este sábado amanece con contrastes climáticos marcados. Mientras el este del país se enfría bajo la lluvia otoñal, el oeste se calienta con temperaturas propias del verano.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), el frente asociado al tifón NAKRI (台風23号) influirá en el clima de las islas del sur, mientras un flujo cálido eleva los termómetros en el occidente del archipiélago.

☔️ Kantō y Tōhoku: jornada lluviosa y fría

En regiones como Tokio (20 °C/18 °C) y Sendai (16 °C/14 °C), las lluvias serán persistentes durante gran parte del día, con un 60 % a 100 % de probabilidad de precipitación.

La falta de sol mantendrá las temperaturas bajas, cercanas a los 20 °C, generando una sensación de frío húmedo poco habitual para octubre.

Se recomienda llevar paraguas y ropa de abrigo ligera. En las zonas montañosas de Tōhoku podrían presentarse bancos de niebla y lluvias intermitentes más intensas.

🌤️ Oeste de Japón: sol radiante y calor inusual

En contraste, Hiroshima (30 °C/19 °C), Fukuoka (31 °C/20 °C) y Kagoshima (31 °C/25 °C) disfrutan de cielos despejados o ligeramente nublados.

El aire cálido impulsado por el tifón hacia el norte provocará temperaturas máximas cercanas a los 35 °C en el norte de Kyūshū, generando condiciones de calor extremo para la temporada.

Autoridades locales aconsejan precaución ante golpes de calor, especialmente en actividades deportivas o festivales al aire libre.

🌧️ Centro del país: cielos cubiertos e inestables

Regiones como Nagoya (24 °C/19 °C), Osaka (27 °C/21 °C) y Kanazawa (21 °C/20 °C) experimentarán nubosidad variable y lluvias esporádicas, con una probabilidad del 60 %.

Aunque el ambiente será más templado que en el este, las condiciones pueden cambiar rápidamente debido a la humedad procedente del Pacífico.

🌀 Okinawa y Amami: atentos al tifón NAKRI

El tifón 23号 (NAKRI) continúa su desplazamiento al noroeste, manteniendo su centro lejos de las islas principales, pero afectando con lluvias y oleaje a Naha (31 °C/28 °C, 50 %) y las islas Amami.

El viento no alcanzará fuerza de tormenta, aunque se espera que las lluvias sean intensas por momentos.

En los archipiélagos más alejados como Miyako y Yaeyama, prevalecerá el sol con calor intenso.

❗️Recomendaciones

En el este y noreste, salir con paraguas y ropa térmica ligera.

En el oeste y sur, hidratarse y evitar exposición prolongada al sol.

Consultar las actualizaciones del JMA (気象庁) sobre el tifón NAKRI.

En resumen:

Japón vive un sábado de contrastes —del paraguas en Tokio al abanico en Fukuoka—, recordando que el otoño japonés puede traer tanto brisa fresca como calor tropical, todo en un mismo día.



